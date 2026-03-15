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19:17 - Dynamique électorale à Bonnetan : une analyse socio-démographique Dans les rues de Bonnetan, le scrutin touche à sa fin. Avec une population de 1 048 habitants répartis dans 450 logements, ce village présente une densité de 244 habitants/km². Ses 81 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans le village, 32% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 6,77% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 31,90% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 45,35% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 183,94 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Bonnetan incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en évolution.

17:57 - Les données clés du vote RN à Bonnetan Le mouvement nationaliste n'était pas officiellement en lice à la dernière campagne municipale à Bonnetan en 2020, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la commune. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 18,31% des voix lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 39,24% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 22,08% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Bonnetan comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 33,94% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 37,07% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 45,09% lors du vote définitif.

16:58 - Quelle abstention attendre à Bonnetan aux municipales ? Pour rappel, l'abstention s'élevait à 64,31 % à Bonnetan lors de la dernière élection du conseil municipal, au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale, nombre d'électeurs ayant préféré éviter les bureaux de vote à cause de l'épidémie de Covid-19. Notons que les élections municipales demeurent pourtant historiquement, avec la présidentielle, celles où les Français votent le plus. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été marquée par une abstention à 15,63 % dans la ville (et donc 84,37 % de participation). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 48,74 % en 2022 à seulement 24,37 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 43,51 % (contre 48,51 % en France). Ce retour sur la participation depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une ville globalement épargnée par l'abstention. Pour ces élections municipales, cette variable à Bonnetan sera en conséquence capitale dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Comment a voté Bonnetan il y a deux ans ? À l'occasion du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens de Bonnetan avaient poussé aux avant-postes la liste menée par Jordan Bardella avec 33,94% des bulletins. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Bonnetan avaient ensuite favorisé Rémy Berthonneau (Rassemblement National) avec 37,07% au premier tour, devant Mathilde Feld (Union de la gauche) avec 28,45%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, portant Mathilde Feld (Union de la gauche) en tête avec 54,91%. La situation politique de Bonnetan a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Bonnetan ? Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Bonnetan votaient en priorité pour Emmanuel Macron (30,62%), devançant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 18,31%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 60,76% pour Emmanuel Macron, contre 39,24% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Bonnetan soutenaient en priorité Mathilde Feld (Nupes) avec 30,27% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Pascal Lavergne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 55,50% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Les impôts ont-ils augmenté à Bonnetan à l'approche des municipales 2026 ? Illustration d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Bonnetan, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 9,38 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), pour un produit communal totalisant 8 100 euros environ la même année. Une recette bien loin des 131 220 € perçus en 2020. N'oublions pas qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme voulue par l'Etat diminuant fortement sa portée et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Bonnetan atteint désormais 35,49 % en 2024 (contre 17,00 % en 2020). La moyenne en France, approchant les 40 %, permet de contextualiser ce chiffre. Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Bonnetan s'est établi à environ 769 euros en 2024 (contre 543 € en 2020).

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Bonnetan ? L'étude des résultats des élections municipales de 2020 à Bonnetan est très révélatrice. Il convient de souligner que ce scrutin s'est tenu sans liste à l'époque, avec uniquement des candidatures à titre individuel, et la liberté pour les électeurs de panacher, autrement dit barrer et ajouter des noms. 15 conseillers ont par ailleurs été élus dès le premier tour. Lors de ce premier tour, Marc Buisson a pris la première place avec 237 suffrages (96,73%), devant Thierry Agert qui a recueilli 236 voix (96,32%). Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Au moment des municipales 2026 à Bonnetan, ces équilibres propres aux communes rurales vont encore servir de toile de fond. Le dispositif électoral particulier sans liste n'est toutefois plus d'actualité.