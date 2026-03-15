Résultat municipale 2026 à Bonnetan (33370) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bonnetan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bonnetan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bonnetan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique DERUE
Dominique DERUE (12 élus) BONNETAN, NOTRE VILLAGE AVEC VOUS 		275 50,27%
  • Dominique DERUE
  • Margaux COURTIAL
  • Thierry AGERT
  • Marie-Christine BLONDEAU
  • Alain BARGUE
  • Laurence DOUSSET
  • Christian RAYNAL
  • Christine LUBERT
  • David MORZADEC
  • Emilie ALLARD
  • Philippe DANDON
  • Agnès PATISSIER
Kévin FOURNIER
Kévin FOURNIER (3 élus) Unis aujourd'hui pour construire demain 		272 49,73%
  • Kévin FOURNIER
  • Marine FAREZ
  • Adrien DELALBRE
Participation au scrutin Bonnetan
Taux de participation 66,71%
Taux d'abstention 33,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Nombre de votants 555

Source : ministère de l’Intérieur

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