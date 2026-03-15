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19:20 - L'avenir de la France se dessine aussi à Bonneuil-Matours La composition démographique et le contexte socio-économique de Bonneuil-Matours façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections municipales. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la commune, 19,56% des résidents sont des enfants, et 28,46% de 60 ans et plus. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (83,01%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 1185 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,51%) met en lumière des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,62%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Bonneuil-Matours mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,70% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

17:57 - Municipales : vers une montée du RN à Bonneuil-Matours ? Le parti d'extrême droite n'était pas représenté pour la dernière bataille municipale à Bonneuil-Matours en 2020, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 25,66% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 40,82% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 23,39% au ticket lepéniste au tour 1. Au second round, le parti à la flamme sécurisait 43,45% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 32,75% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 36,10% pour le parti à la flamme. Il clôturera le scrutin avec 39,05% lors du vote définitif.

16:58 - Dernières municipales : 52,29 % de participation à Bonneuil-Matours Il y a six ans à Bonneuil-Matours, le tour de chauffe de la municipale avait vu 52,29 % des électeurs venir aux isoloirs dans la commune, au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale (l'abstention avait donc culminé à 47,71 %) alors que le pays était perturbé par l'épidémie de Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 avait cependant largement mobilisé, avec 80,64 % de participation dans la ville (19,36 % d'abstention). La mobilisation atteignait quant à elle 55,49 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 69,99 %, contre seulement 49,79 % en 2022. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la municipalité apparaît à l'arrivée comme une zone relativement attachée au vote. En ce jour d'élections municipales 2026 à Bonneuil-Matours, cette contingence sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.

15:59 - Bonneuil-Matours : retour sur la dernière année électorale en date Le panorama politique de Bonneuil-Matours a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait une terre centriste, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une terre de droite nationaliste. Lors des européennes, le podium à Bonneuil-Matours s'était en effet cristallisé autour de l'équipe de Jordan Bardella (32,75%), challengée par Valérie Hayer (14,74%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (12,12%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Bonneuil-Matours avaient ensuite favorisé Eric Soulat (Rassemblement National) avec 36,10% au premier tour, devant Pascal Lecamp (Ensemble !) avec 34,20%. Au second tour, c'est en revanche Pascal Lecamp (Majorité présidentielle) qui a raflé la mise avec 60,95% des suffrages exprimés.

14:57 - Qui a gagné les élections il y a 4 ans à Bonneuil-Matours ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Bonneuil-Matours soutenaient en priorité Pascal Lecamp (Ensemble !) avec 23,64% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Pascal Lecamp virant de nouveau en tête avec 56,55% des voix. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Bonneuil-Matours plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 28,06% des inscrits, devant Marine Le Pen avec 25,66%. Le duel final se soldait finalement par un score de 59,18% pour Emmanuel Macron, contre 40,82% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - La commune a-t-elle augmenté les impôts locaux à Bonneuil-Matours ? Témoignage d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Bonneuil-Matours, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 11,13 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de 39 090 € la même année. Une somme bien en-dessous des 288 550 € récoltés en 2020. Supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette taxe est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Bonneuil-Matours atteint désormais 36,74 % en 2024 (contre 15,62 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Bonneuil-Matours a représenté 739 euros en 2024 contre 521 euros en début de mandat.

11:59 - La liste "Une Dynamique Partagée Pour Bonneuil" grande gagnante des dernières municipales à Bonneuil-Matours À Bonneuil-Matours, à l'occasion des élections municipales précédentes, les résultats ont fourni un état des lieux précis des dynamiques politiques locales. Au terme du premier tour, Franck Bonnard a creusé l'écart en rassemblant 446 suffrages (53,60%). Dans la position de la principale opposante, Isabelle Barreau a capté 46,39% des voix. Ce triomphe au premier tour a rendu tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Bonneuil-Matours, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire écrasante met le camp adverse face à une tâche gigantesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.