Résultat municipale 2026 à Bonneuil-Matours (86210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bonneuil-Matours a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bonneuil-Matours, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bonneuil-Matours [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck BONNARD
Franck BONNARD (15 élus) Au coeur de l'action pour Bonneuil-Matours 		602 53,51%
  • Franck BONNARD
  • Audrey BACOT DASSENS
  • Bruno MORIN
  • Florence TETE
  • Cedric BAUDIN
  • Gwenaelle DUBOST
  • Franck ELIA
  • Stéphanie DEPUYPER
  • Christophe MATRAT
  • Lydia COTTENEC
  • Eric COUSSEAU
  • Olivia TOMYN
  • Maxime MARTIN
  • Lucile GERVAIS
  • Emmanuel HUARD
Isabelle BARREAU
Isabelle BARREAU (4 élus) ISABELLE BARREAU, ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE BONNEUIL-MATOURS 		523 46,49%
  • Isabelle BARREAU
  • Barthélémy BELLIOT
  • Natacha MENEC
  • Frédéric ROGER
Participation au scrutin Bonneuil-Matours
Taux de participation 67,99%
Taux d'abstention 32,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Nombre de votants 1 147

Source : ministère de l’Intérieur

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