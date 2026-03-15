Résultat de l'élection municipale 2026 à Bonneuil-sur-Marne : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bonneuil-sur-Marne [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bonneuil-sur-Marne sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bonneuil-sur-Marne.
L'actu des élections municipales 2026 à Bonneuil-sur-Marne
12:09 - À quelle heure ferment les 13 bureaux de vote à Bonneuil-sur-Marne ?
Ce dimanche 15 mars, les 9 711 électeurs de Bonneuil-sur-Marne sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, indispensables pour connaître qui va diriger leur commune pour les 6 années à venir. En comparaison, le scrutin municipal de 2020 avait débuté le 15 mars, dans un climat de forte controverse sanitaire. Ci-dessous, vous pouvez consulter la liste des candidats à Bonneuil-sur-Marne. Retenez également que les 13 bureaux de vote de la ville de Bonneuil-sur-Marne ferment à 20 heures en prévision du dépouillement. Pour être informé des résultats des élections à Bonneuil-sur-Marne dès leur sortie, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bonneuil-sur-Marne
|Tête de listeListe
|
Gilles David
Liste d'union au centre
Unis Pour Bonneuil 2026
|
|
Denis öztorun
Liste d'union à gauche
L'Audace en Commun
|
|
Christine Moreau
Liste de La France insoumise
DÉCIDONS ENSEMBLE POUR BONNEUIL
|
|
Jeremy Fdida
Liste Divers
Bonneuil notre ville
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Douet (30 élus) Ensemble bonneuil
|2 017
|77,27%
|
|Louise Geoffroy (3 élus) Unis pour bonneuil
|593
|22,72%
|
|Participation au scrutin
|Bonneuil-sur-Marne
|Taux de participation
|29,82%
|Taux d'abstention
|70,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 760
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Douet (33 élus) Bonneuil en avant, une ville pour tous
|2 797
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Bonneuil-sur-Marne
|Taux de participation
|38,65%
|Taux d'abstention
|61,35%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|22,76%
|Nombre de votants
|3 621
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