Résultat de l'élection municipale 2026 à Bonneuil-sur-Marne : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bonneuil-sur-Marne

Tête de listeListe
Gilles David
Gilles David Liste d'union au centre
Unis Pour Bonneuil 2026
  • Gilles David
  • Martine Doukhan
  • Billal Benhaddad
  • Sophie Nakache
  • André Lewitcki
  • Nassira Kouki
  • Amine Djennaoui
  • Muriel Hermange
  • Victor Frémor
  • Adèle Gauthier
  • Frantz Coloneaux
  • Nicole Fournier-Antifora
  • Nicolas Noël
  • Corinne Ferrier
  • Philippe Huc
  • Manuela Thimon
  • Maurice Page
  • Evelyne Colin
  • Nolan Cléon-Tanic
  • Alexandra Lewitcki
  • Abdelhalim Reguig Berra
  • Christine Cléon
  • Nathan Lapersonne
  • Lilia Ben Salem
  • El Ghali Bekhdadi
  • Isabelle Dufour
  • Aurélien Ramanantsoa
  • Laura Celeste
  • Mustafa Ulas
  • Vanessa Ruffié
  • Alain Caspescha
  • Whitney Rieumailhol
  • Hyacinthe Meyeur
  • Mélody Longeas
  • Joseph Debowiecki
Denis öztorun
Denis öztorun Liste d'union à gauche
L'Audace en Commun
  • Denis öztorun
  • Corinne Martin
  • Mehdi Mebeida
  • Maro Gassama
  • Amar Mellouli
  • Fetta Longnon-Mokri
  • Akli Mellouli
  • Dashmire Sulejmani
  • Sabri Mekri
  • Virginie Douet
  • Tristan Lecointe
  • Sonia Iberraken
  • Gilles Gatineau
  • Siga Magassa
  • Maxime Biamou
  • Sen-Lauryl Mangan Mabom
  • Marouane Kadi
  • Séverine Perreau
  • Marc Scemama
  • Elisabeth Pouillaude
  • Boumedine Bemmoussat
  • Catherine Quintard
  • Jean Jacques Guignard
  • Marie-Aude Oinard
  • Amar Matouk
  • Jennifer Glésener
  • Didier Cayre
  • Nathalie Andrieu
  • Nadir Chemame
  • Catherine Monié
  • Pascal Mary
  • Francette Davison
  • Mohammed Ouseddik
  • Véronique Mallet-Godin
  • Lassana Traore
Christine Moreau
Christine Moreau Liste de La France insoumise
DÉCIDONS ENSEMBLE POUR BONNEUIL
  • Christine Moreau
  • Irfaan Burahee
  • Jessie Troja
  • Jamal Ferroudj
  • Alicia Bastos
  • Franck Brahmi
  • Julie Paturey
  • Hodié Gassama
  • Nora Laroui
  • Haidar Charif
  • Véronique Noia
  • Achour Saci
  • Dounia Remili
  • Christopher Haykal
  • Doriane Tali
  • Louis Klajnbaum
  • Severine Ribière
  • Mahdi Mazouzi
  • Lara Novais Lopes
  • Abdessamad Nafia
  • Samuella Obela
  • Joel Saget
  • Ambre Lefevre
  • Toufik Laidouci
  • Makine Changama
  • Florian Saget
  • Meriem Boudjelal
  • Iyad Boutagra
  • Sara Ikhlef
  • Rayan Lachouri
  • Florence Hélène Comte
  • Yanis Ait Ouahioune
  • Marie-Thérèse Sanchez-Husson
  • Thomas Bastos
  • Aude-Lucie Atikossie
Jeremy Fdida
Jeremy Fdida Liste Divers
Bonneuil notre ville
  • Jeremy Fdida
  • Nadia Keddar
  • Steeve Attiba
  • Peggy Marcheix
  • Stephane Odille
  • Louise Geoffroy
  • Florian Canit
  • Florianne Cebarec
  • Rachid Belachqer
  • Lorana Muaremi
  • Mahamadou Dembele
  • Corinne Issighid
  • Abderrahmane Keddar
  • Christelle Boher
  • Guillaume Lohoues
  • Fatima Bekkaoui
  • Christian Djebaili
  • Nesrine Bentenni
  • Ahmed Boualam
  • Sophie Farroukh
  • Abdellah Medarhri
  • Jessica Robert
  • Mohamed Morsli
  • Marisa de Oliveira
  • Youcef Kessi
  • Océane Masserot
  • Lionel Mvongo
  • Djenna Welter
  • Ludovic Martinez
  • Soline Herve
  • Etienne Geoffroy
  • Rosy Apinian
  • Brice Blanquart
  • Cassandra Gamer
  • Tarik Saraoui

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Douet
Patrick Douet (30 élus) Ensemble bonneuil 		2 017 77,27%
  • Patrick Douet
  • Virginie Douet-Marchal
  • Denis Öztorun
  • Dashmire Sulejmani
  • Akli Mellouli
  • Mireille Cottet
  • Sabri Mekri
  • Sandra Besnier
  • Didier Cayre
  • Nathalie Andrieu
  • Arnaud Letellier-Desnouvries
  • Ana Viskovic
  • Mehdi Mebeida
  • Hafsa Al Sid Cheikh
  • Boumedine Bemmoussat
  • Assia Belkacem
  • Gilles Gatineau
  • Catherine Monié
  • Mohamed Ziriat
  • Siga Magassa
  • Amar Mellouli
  • Martine Carron
  • Pascal Mary
  • Elisabeth Pouillaude
  • Marc Scemama
  • Sonia Iberraken
  • Marouane Kadi
  • Francette Davison
  • Amar Matouk
  • Véronique Mallet-Godin
Louise Geoffroy
Louise Geoffroy (3 élus) Unis pour bonneuil 		593 22,72%
  • Louise Geoffroy
  • Gilles David
  • Diane Oziel-Lefevre
Participation au scrutin Bonneuil-sur-Marne
Taux de participation 29,82%
Taux d'abstention 70,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 760

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Douet
Patrick Douet (33 élus) Bonneuil en avant, une ville pour tous 		2 797 100,00%
  • Patrick Douet
  • Marie-Aude Oinard
  • Akli Mellouli
  • Christine Moreau
  • Denis Oztorun
  • Micheline Gervelas
  • Didier Cayre
  • Virginie Douet-Marchal
  • Sabri Mekri
  • Nathalie Andrieu
  • Jean-Louis Godin
  • Mireille Cottet
  • Marc Scemama
  • Ahlem Boulaabi
  • Mohamed Mazari
  • Annie Marguerite
  • Gilles Gatineau
  • Dashmire Sulejmani
  • Mehdi Mebeida
  • Elisabeth Pouillaude
  • Hicham Defi
  • Youssara Id Chrife
  • Arnaud Letellier-Desnouvries
  • Ludivine Goncalves
  • Youssef Zeggane
  • Martine Carron
  • Amar Mellouli
  • Sandra Besnier
  • Smaine Ouseddik
  • Emilie Choyer
  • Jean-Paul Enza
  • Catherine Augros
  • Eric Danger
Participation au scrutin Bonneuil-sur-Marne
Taux de participation 38,65%
Taux d'abstention 61,35%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 22,76%
Nombre de votants 3 621

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