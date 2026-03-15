Résultat de l'élection municipale 2026 à Bonneuil-sur-Marne : les infos en direct

Programme de Gilles David à Bonneuil-sur-Marne (Unis Pour Bonneuil 2026)

Engagement pour Bonneuil

Gilles David s'engage à servir les habitants de Bonneuil avec détermination et compétence. Son expérience en tant qu'élu municipal lui permet de comprendre les besoins de la communauté. Il souhaite créer une ville où chaque génération peut s'épanouir et où les services essentiels sont accessibles à tous.

Propositions pour l'avenir

Les propositions de Gilles David visent à améliorer la qualité de vie à Bonneuil, en se concentrant sur la sécurité, la santé et l'accès à la culture. Il met l'accent sur la nécessité d'une gestion responsable des finances publiques pour éviter le gaspillage. Le développement des commerces de proximité et la création d'un environnement agréable sont également des priorités.

Rassemblement des forces

Gilles David souhaite rassembler toutes les forces de la droite et du centre pour créer une dynamique nouvelle à Bonneuil. Cette coalition vise à dépasser les divisions partisanes et à unir les habitants autour d'un projet commun. L'objectif est de redonner aux Bonneuillois la voix et le respect qu'ils méritent.

Vision pour l'avenir

La vision de Gilles David pour Bonneuil est celle d'une ville dynamique et solidaire, où chacun a sa place. Il croit fermement qu'il n'y a pas de fatalité et que Bonneuil peut réussir en s'inspirant des exemples de villes prospères. Avec un engagement collectif, il est possible de construire un avenir meilleur pour tous les habitants.