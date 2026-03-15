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19:21 - Bonneuil-sur-Marne : démographie et socio-économie impactent les municipales Au cœur de la campagne électorale municipale, Bonneuil-sur-Marne est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 18 340 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 1 124 entreprises, Bonneuil-sur-Marne permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (35,89%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Avec 3 422 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 27,07%, Bonneuil-sur-Marne se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 308 euros par mois, la ville affiche un taux de chômage de 16,26%, annonçant une situation économique tendue. À Bonneuil-sur-Marne, où les moins de 30 ans représentent 42% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.

17:57 - Le vote RN aux dernières élections à Bonneuil-sur-Marne Le Rassemblement national restait loin du match lors des élections municipales à Bonneuil-sur-Marne en 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 13,14% des suffrages lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 29,84% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 13,21% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Bonneuil-sur-Marne comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 19,17% aux européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 19,88% pour le parti d'extrême droite. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 19,27% lors du vote final.

16:58 - Une abstention de 70,18 % à Bonneuil-sur-Marne aux dernières municipales En ce jour d'élection municipale 2026 à Bonneuil-sur-Marne, l'absence ou non de votants sera particulièrement scrutée. Les archives d'il y a six ans montrent qu'au premier tour des municipales, l'abstention touchait 70,18 % du corps électoral (un score notable) alors que la pandémie du Covid-19 avait découragé beaucoup d'électeurs. Rappelons que les élections municipales restent pourtant traditionnellement, avec les présidentielles, celles où les Français votent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 30,67 % des inscrits. La fuite des électeurs atteignait pour sa part 53,93 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 39,88 %, contre 64,18 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres établissent le profil d'une localité assez abstentionniste par rapport au reste de la France.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Bonneuil-sur-Marne Le rendez-vous électoral des Européennes de 2024 à Bonneuil-sur-Marne avait vu la victoire locale de la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (33,96%), devant Jordan Bardella qui avait obtenu 19,17% des voix. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Bonneuil-sur-Marne avaient ensuite propulsé aux avants-postes Lyes Louffok (Union de la gauche) avec 55,24% au premier tour, devant Anne-Gaëlle Sabourin (Rassemblement National) avec 19,88%. Le second round n'a pas changé grand chose, Lyes Louffok culminant à 61,61% des suffrages exprimés dans la localité. De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Dernière présidentielle à Bonneuil-sur-Marne : les résultats qu'il faut analyser Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Bonneuil-sur-Marne privilégiaient la candidature de Jean-Luc Mélenchon (43,43%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 20,51%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 70,16% pour Emmanuel Macron, contre 29,84% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Bonneuil-sur-Marne portaient leur choix sur Thierry Guintrand (Nupes) avec 45,38% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 66,68% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Bonneuil-sur-Marne s'inscrit comme un bastion historique de la gauche radicale.

12:58 - L'essentiel à retenir de la fiscalité locale à Bonneuil-sur-Marne Avec la montée des prélèvements locaux à Bonneuil-sur-Marne, le taux de la taxe d'habitation est passé à 26,44 % en 2024 (dernières données disponibles), ce qui représente un montant de 355 720 € la même année, bien en deçà des quelque 5,53885 millions d'euros récoltés en 2020. Précisons qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme d'Emmanuel Macron diminuant fortement son rendement et contraignant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Bonneuil-sur-Marne s'est établi à environ 45,46 % en 2024 (contre 28,35 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale avoisine les 40 %. Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Bonneuil-sur-Marne a représenté 1 546 € en 2024 (contre 1 442 € en 2020).

11:59 - Une majorité Parti communiste français issue des résultats de la municipale de 2020 à Bonneuil-sur-Marne La lecture des résultats des municipales il y a 6 ans à Bonneuil-sur-Marne est très révélatrice. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Patrick Douet (Parti communiste français) a distancé ses concurrents en totalisant 2 017 voix (77,27%). Sur la seconde marche, Louise Geoffroy (Union du centre) a capté 22,72% des suffrages. Cette victoire au premier tour du candidat Parti communiste français a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Bonneuil-sur-Marne, cette dynamique a forcément orienté les stratégies des différents camps. Renverser une telle majorité représentera le principal défi pour le camp adverse ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.