Résultat municipale 2026 à Bonneuil-sur-Marne (94380) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bonneuil-sur-Marne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bonneuil-sur-Marne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bonneuil-sur-Marne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Denis ÖZTORUN
Denis ÖZTORUN (28 élus) L'Audace en Commun 		2 600 63,03%
  • Denis ÖZTORUN
  • Corinne MARTIN
  • Mehdi MEBEIDA
  • Maro GASSAMA
  • Amar MELLOULI
  • Fetta LONGNON-MOKRI
  • Akli MELLOULI
  • Dashmire SULEJMANI
  • Sabri MEKRI
  • Virginie DOUET
  • Tristan LECOINTE
  • Sonia IBERRAKEN
  • Gilles GATINEAU
  • Siga MAGASSA
  • Maxime BIAMOU
  • Sen-Lauryl MANGAN MABOM
  • Marouane KADI
  • Séverine PERREAU
  • Marc SCEMAMA
  • Elisabeth POUILLAUDE
  • Boumedine BEMMOUSSAT
  • Catherine QUINTARD
  • Jean Jacques GUIGNARD
  • Marie-Aude OINARD
  • Amar MATOUK
  • Jennifer GLÉSENER
  • Didier CAYRE
  • Nathalie ANDRIEU
Gilles DAVID
Gilles DAVID (2 élus) Unis Pour Bonneuil 2026 		652 15,81%
  • Gilles DAVID
  • Martine DOUKHAN
Christine MOREAU
Christine MOREAU (2 élus) DÉCIDONS ENSEMBLE POUR BONNEUIL 		439 10,64%
  • Christine MOREAU
  • Irfaan BURAHEE
Jeremy FDIDA
Jeremy FDIDA (1 élu) Bonneuil notre ville 		434 10,52%
  • Jeremy FDIDA
Participation au scrutin Bonneuil-sur-Marne
Taux de participation 42,19%
Taux d'abstention 57,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 4 235

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Val-de-Marne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Val-de-Marne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Bonneuil-sur-Marne