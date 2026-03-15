Résultat de l'élection municipale 2026 à Bonneville : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bonneville

Tête de listeListe
Stéphane Valli
Stéphane Valli Liste divers droite
AVEC VOUS, CONTINUONS BONNEVILLE
  • Stéphane Valli
  • Jessica Lara-Lopez
  • Dominique Pittet
  • Géraldine Coffy
  • Anthony Lathuille-Nicollet
  • Caroline Perrin Gotra
  • Julien Mercier
  • Samira Benammar
  • Lionel Bodo
  • Annick Vazquez-Yanez
  • Lucien Boisier
  • Stéphanie Engasser
  • Youcef Morrhad
  • Dominique Jimenez
  • Jean-Paul Mallinjoud
  • Josiane Jorat
  • Vincent Perrillat-Amedée
  • Chanmany Pecot
  • Ferat Simsek
  • Magali Chabord
  • Mathieu Clerc
  • Fanny Haudiquet
  • Ahmed Cherif
  • Sandrine Uberti
  • Florent Thabuis
  • Sandra Bozon
  • Raymond Seigle-Vatte
  • Maria Ines Santos Dos Reis
  • Lotfi Salhi
  • Christine Sauvignon
  • Dominique Fuseau
  • Julie Fernandes de Souza
  • Daniel Navarro
  • Concetta Armand
  • Bassa Sylla
Martial Saddier
Martial Saddier Liste divers droite
ENSEMBLE, UNIS POUR L'AVENIR DE BONNEVILLE
  • Martial Saddier
  • Agnès Gay
  • Arnaud Bastid
  • Véronique Bouclier
  • Haci Arisoy
  • Sarah Dejean Vesin
  • Gaetan Graulich
  • Edwige Caruso
  • Michel Jourdan
  • Laurence Refourn Lameret
  • Benjamin Bernos
  • Sophie Blais
  • David Huriez
  • Christine Peixoto
  • Vincent Barbier
  • Alizée Adjedj
  • Johane Delepeleire
  • Meryl Miné
  • Maye Bathily
  • Christine Vuong
  • Mohamed Kanouté
  • Bahiia Yousfi
  • Yacine El Baz
  • Ghizlène El Bakhouch
  • Nedim Cucak
  • Catherine Jolivet
  • Gérard Pertin
  • Laetitia Tavernier
  • Jean-Yves Allioux
  • Chloé Brasier
  • Claude Jolivet
  • Camille Despaux
  • Claude Servoz
  • Claudine Fournier-Bidoz
Pierre Delullier
Pierre Delullier Liste divers gauche
Bonneville en commun - Pour une alliance citoyenne de gauche et écologique
  • Pierre Delullier
  • Léa Ducrettet
  • Mathieu Finsterwald
  • Louise Povoas
  • Youcef Tebbani
  • Johanne Tebbani
  • Gilles Coste
  • Paloma Perez
  • Jean-Marcel Burthey
  • Marie-Christine Vinurel
  • Isaac Boiste
  • Sanni Kunnas
  • Benjamin Penin
  • Lydie Jan
  • Antoine Vincent
  • Rosanna Felella
  • Roland Pourraz
  • Sarah Leger
  • Didier Pouillard
  • Simone Grob
  • Laurent Vigouroux
  • Isoline Delullier
  • Yann Tebbani
  • Virginie Soyeux
  • Yann Gautier
  • Hélène Vinurel
  • N'Zué Die
  • Laurence Leroy
  • Jean-Marc Arimont
  • Chloé Brighenti
  • Mohamed Djelloul-Mazouz
  • Lucie Elwood
  • Thomas Ousselin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane Valli
Stéphane Valli (30 élus) Bonneville c'est vous 		1 876 77,52%
  • Stéphane Valli
  • Agnès Gay
  • Lucien Boisier
  • Jessica Lara Lopez
  • Claude Servoz
  • Caroline Perrin Gotra
  • Dominique Pittet
  • Géraldine Coffy
  • Anthony Lathuille-Nicollet
  • Amalia Jourdan
  • Julien Mercier
  • Annick Vazquez Yanez
  • Jean Paul Mallinjoud
  • Vanessa Hamel
  • Daniel Navarro
  • Josiane Jorat
  • Mathieu Clerc
  • Véronique Bouclier
  • Daniel Uberti
  • Christelle Gaud
  • Dominique Fuseau
  • Samira Benammar
  • Ahmed Cherif
  • Chanmany Pecot
  • Roman Caligaris
  • Julie Fernandes De Souza
  • Patrick Chatellain
  • Dominique Jimenez-Gomez
  • Youcef Morrhad
  • Elena Ramos
Marie-Christine Vinurel
Marie-Christine Vinurel (3 élus) Repensons bonneville: verte, solidaire, democratique 		544 22,47%
  • Marie-Christine Vinurel
  • Jean-Marcel Burthey
  • Dorothée Dunand
Participation au scrutin Bonneville
Taux de participation 31,86%
Taux d'abstention 68,14%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 500

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Martial Saddier
Martial Saddier (29 élus) Ensemble, unis pour l'avenir de bonneville 		2 607 70,61%
  • Martial Saddier
  • Agnès Gay
  • Stéphane Valli
  • Véronique Bouclier
  • Lucien Boisier
  • Dominique Jimenez-Gomez
  • Claude Servoz
  • Adeline Jourden
  • Daniel Uberti
  • Amalia Jourdan
  • Daniel Navarro-Jurado
  • Laetitia Tavernier
  • Morgan Bondon
  • Géraldine Coffy
  • Julien Mercier
  • Samira Benammar
  • Dominique Fuseau
  • Jessica Lara Lopez
  • Patrick Chatellain
  • Annick Vazquez-Yanez
  • Gilles Nicollin
  • Caroline Perrin
  • Djamal Benchabana
  • Christine Vuong
  • Pascal Lance
  • Patricia Kuzmanoska
  • Cyril Bouclier
  • Véronique Annoni
  • Jean-Marie Rolli
Jean-Jacques Vinurel
Jean-Jacques Vinurel (2 élus) Bonneville solidaire et citoyenne 		592 16,03%
  • Jean-Jacques Vinurel
  • Allison Carmont
Anthony Lathuille-Nicollet
Anthony Lathuille-Nicollet (2 élus) Ensemble, soyons bonneville ! 		493 13,35%
  • Anthony Lathuille-Nicollet
  • Christelle Itnac
Participation au scrutin Bonneville
Taux de participation 51,25%
Taux d'abstention 48,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,88%
Nombre de votants 3 841

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