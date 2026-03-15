Résultat de l'élection municipale 2026 à Bonneville : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bonneville [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bonneville sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bonneville.
L'actu des élections municipales 2026 à Bonneville
12:05 - À quelle heure ferment les 10 bureaux de vote à Bonneville ?
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Bonneville sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Le premier tour des municipales 2026 se déroule ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin va permettre d'élire les élus locaux de toutes les communes françaises. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise du covid. Vous pouvez vérifier ci-dessous la liste des candidats à Bonneville. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bonneville
|Tête de listeListe
|
Stéphane Valli
Liste divers droite
AVEC VOUS, CONTINUONS BONNEVILLE
|
|
Martial Saddier
Liste divers droite
ENSEMBLE, UNIS POUR L'AVENIR DE BONNEVILLE
|
|
Pierre Delullier
Liste divers gauche
Bonneville en commun - Pour une alliance citoyenne de gauche et écologique
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane Valli (30 élus) Bonneville c'est vous
|1 876
|77,52%
|
|Marie-Christine Vinurel (3 élus) Repensons bonneville: verte, solidaire, democratique
|544
|22,47%
|
|Participation au scrutin
|Bonneville
|Taux de participation
|31,86%
|Taux d'abstention
|68,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 500
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Martial Saddier (29 élus) Ensemble, unis pour l'avenir de bonneville
|2 607
|70,61%
|
|Jean-Jacques Vinurel (2 élus) Bonneville solidaire et citoyenne
|592
|16,03%
|
|Anthony Lathuille-Nicollet (2 élus) Ensemble, soyons bonneville !
|493
|13,35%
|
|Participation au scrutin
|Bonneville
|Taux de participation
|51,25%
|Taux d'abstention
|48,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,88%
|Nombre de votants
|3 841
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