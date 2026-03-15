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19:20 - Comment la composition démographique de Bonnières-sur-Seine façonne les résultats électoraux ? Comment la population de Bonnières-sur-Seine peut-elle influencer le résultat des municipales ? La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la commune, 40% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 28,22% de plus de 60 ans. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (26,50%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1692 votants sur des questions de transport et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 9,32% et d'une population immigrée de 13,93% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'instruction à Bonnières-sur-Seine mettent en relief une diversité de qualifications, avec 25,78% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - Le vote RN lors des derniers scrutins à Bonnières-sur-Seine Le parti à la flamme ne pesait que marginalement lors des élections municipales à Bonnières-sur-Seine en 2020. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 28,96% des votes lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 51,23% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 28,67% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le parti à la flamme validait 53,25% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 42,03% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 40,07% pour le parti à la flamme. Il achèvera sa course avec 48,69% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Bonnières-sur-Seine Dans le cadre de cette municipale 2026 à Bonnières-sur-Seine, l'absence ou non de votants dans les isoloirs jouera un rôle clé sur les résultats. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 59,16 % lors des dernières municipales, une proportion assez classique, en pleine crise sanitaire à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 29,01 % des inscrits. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 57,18 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 40,49 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 61,06 % des inscrits. Zoomer sur ces variations lors des dernières élections permet de classer Bonnières-sur-Seine comme une zone assez abstentionniste au regard des moyennes nationales.

15:59 - Quel bilan pour l'année de la dissolution à Bonnières-sur-Seine ? Lors du scrutin législatif du printemps 2024, les votants de Bonnières-sur-Seine accordaient leurs suffrages à Laurent Morin (Rassemblement National) avec 40,07% au premier tour. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Dieynaba Diop (Union de la gauche), avec 51,31%. Pour le tour unique des européennes une vingtaine de jours plus tôt, les votes s'étaient cette fois majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,03%).

14:57 - Quel candidat a gagné les scrutins de 2022 à Bonnières-sur-Seine ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Bonnières-sur-Seine était marquée par la domination de Marine Le Pen avec 28,96% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 28,38%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,23% pour Marine Le Pen, contre 48,77% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Bonnières-sur-Seine portaient leur choix sur Laurent Morin (RN) avec 28,67% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Laurent Morin virant de nouveau en tête avec 53,25% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Les impôts locaux à Bonnières-sur-Seine : une tendance en hausse depuis 2020 À Bonnières-sur-Seine, en matière d'impôts locaux, par foyer fiscal, le montant moyen payé a représenté environ 730 euros en 2024 (dernières données en date) contre 601 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 26,00 % en 2024 (contre environ 12,77 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 66 700 € en 2024, loin des 620 330 € enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 8,26 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - La liste étiquetée Divers gauche grande gagnante de l'élection à Bonnières-sur-Seine Les résultats des dernières élections municipales à Bonnières-sur-Seine ont offert un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Lors du premier rendez-vous électoral, Jean-Marc Pommier (Divers gauche) a distancé ses rivaux en obtenant 46,40% des suffrages. En deuxième position, Cyril Samson (Divers droite) a recueilli 288 bulletins valides (27,22%). La troisième place est revenue à Louis Gomez (Divers gauche), s'adjugeant 13,79% des électeurs. Un large retard. Faute de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Jean-Marc Pommier l'a finalement emporté avec 59,42% des voix, face à Cyril Samson s'adjugeant 392 électeurs inscrits (40,57%). L'écart de départ s'est consolidé et même accru, débouchant sur une victoire nette et sans équivoque. Même si Cyril Samson a gagné le pari des ralliements en ajoutant 104 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Bonnières-sur-Seine, cette géographie électorale pose les bases.