Résultat municipale 2026 à Bonnières-sur-Seine (78270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bonnières-sur-Seine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bonnières-sur-Seine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bonnières-sur-Seine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cyril SAMSON
Cyril SAMSON (24 élus) Agir ensemble pour Bonnières-sur-Seine 		851 60,01%
  • Cyril SAMSON
  • Nicole MENDRET
  • Benoit DESMOUSSEAUX
  • Gwendoline CROCHET
  • Jean-Luc COQUEREL
  • Christine DUARTE
  • David QUESNEL
  • Carole DUCLOS
  • Jean-Louis ROUXEL
  • Karine GABEL
  • Thibault CLAISSE
  • Florence BERRIOT
  • Claude LAIGNEAU
  • Marguerite MPASI
  • Rudy VIROLAN
  • Bigué YAGUE
  • Gaël RÉAU
  • Émilie MENAND
  • Jose Manuel SANCHEZ-MATEO
  • Florence HARISMENDY
  • Gilles JONQUÉ
  • Marie-Aline LAMPIN
  • Firmin ZOUGA
  • Christine DURAND
Jean-Marc POMMIER
Jean-Marc POMMIER (5 élus) Bonnières s'écrit avec vous 		567 39,99%
  • Jean-Marc POMMIER
  • Gaëlle AUFFRET
  • Daniel ROUX
  • Suzy NDAO
  • Jean-Baptiste MOTTO
Participation au scrutin Bonnières-sur-Seine
Taux de participation 50,45%
Taux d'abstention 49,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 1 458

Source : ministère de l’Intérieur

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