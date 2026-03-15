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19:17 - Le poids démographique et économique de Bonzac aux élections municipales Dans la ville de Bonzac, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections municipales. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans le village, 32% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 5,74% ont plus de 75 ans. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (83,47%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 493 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,96%) révèle des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (3,96%) indique des défis de stabilité du travail. Le taux d'étudiants, de 7,13% à Bonzac, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

17:57 - Quelle est la place du RN à Bonzac ? Le parti d'extrême droite n'était pas formellement représenté lors de la dernière élection municipale à Bonzac en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 30,32% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis jouait des coudes avec Emmanuel Macron localement avec 50,11% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 32,41% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national arrachait 55,29% des voix locales. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 41,01% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier tour, un résultat de 47,35% pour le Rassemblement national. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Edwige Diaz.

16:58 - Bonzac classée parmi les villes mobilisées avant les municipales L'abstention des électeurs à Bonzac constituera un 'game changer' pour cette municipale 2026. Il y a six ans, le premier round de l'élection municipale avait été marqué par une abstention de 45,47 %, un niveau inférieur aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 54,53 %) alors que bon nombre d'électeurs avaient choisi de rester à la maison en raison de la pandémie du coronavirus. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 21,06 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 42,36 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 27,92 %, loin des 49,32 % affichés aux législatives de 2022. Si on prend un peu de recul, la municipalité s'affiche donc sensiblement comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Que retenir pour l'année de la dissolution à Bonzac ? Pour le tour unique des européennes de 2024 à Bonzac, les votes s'étaient majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,01%). Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Edwige Diaz (Rassemblement National) en tête du peloton avec 47,35% au premier tour, devant Véronique Hammerer (Ensemble !) avec 26,11%. L'élection se réglait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Cette exploration des résultats de 2024 révèle en conséquence que Bonzac demeurait à l'époque une terre favorable au Rassemblement national, en cohérence avec les choix de 2022.

14:57 - Dernière présidentielle à Bonzac : ce qu'il faut analyser Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Bonzac plébiscitaient Edwige Diaz (RN) avec 32,41% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Edwige Diaz virant de nouveau en tête avec 55,29% des voix. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques jours plus tôt, les citoyens de Bonzac choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 30,32% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 26,31%. Lors de la finale de l'élection à Bonzac, les électeurs accordaient 50,11% pour Marine Le Pen, contre 49,89% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - À l'approche des municipales 2026, quel bilan sur les impôts pour le maire de Bonzac ? Si on se penche sur la fiscalité de Bonzac, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 11,48 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de près de 16 000 euros environ, marquant une forte baisse face aux 94 320 € engrangés en 2020. Cette taxe, abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Bonzac est passé à près de 32,14 % en 2024 (contre 10,69 % en 2020). Attention néanmoins : cette hausse est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Bonzac a atteint 513 euros en 2024 (contre 392 € en 2020).

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Bonzac À Bonzac, les résultats du scrutin municipal de 2020 se sont avérés particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Notons que cette élection s'est déroulée sans liste à l'époque, avec seulement des candidatures individuelles. 15 candidats ont été élus dès le premier tour. Lors de ce premier round, Nathalie Noel a remporté les meilleurs résultats avec 304 soutiens (90,47%). En deuxième position, Pierre Floras a rassemblé 296 suffrages en sa faveur (88,09%). Parmi les électeurs, ces scores très serrés traduisaient un vote partagé. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour le scrutin 2026 à Bonzac, cette dynamique si particulière sera de nouveau observée avec attention. Le système électoral spécifique sans liste n'est toutefois plus d'actualité.