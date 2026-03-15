Résultat municipale 2026 à Bonzac (33910) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bonzac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bonzac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bonzac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc DARQUEST
Jean-Luc DARQUEST (13 élus) AGIR POUR BONZAC 		345 72,03%
  • Jean-Luc DARQUEST
  • Nelly REYGADE
  • Gilles BEGUIN
  • Nathalie NOEL
  • Benoit SEILLERY
  • Karine MUNOZ
  • Sébastien TRELLY
  • Isabelle GILLET
  • Jean-Luc LETERME
  • Cindy DELABOISSIERE
  • Bruno LACAZE
  • Régine DARC
  • Paul RUIZ
Franck KAFTAN
Franck KAFTAN (2 élus) Bonzac autrement 		134 27,97%
  • Franck KAFTAN
  • Laeticia ARVIS
Participation au scrutin Bonzac
Taux de participation 76,77%
Taux d'abstention 23,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 489

Source : ministère de l’Intérieur

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