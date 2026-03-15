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19:20 - Dynamique électorale à Boos : une analyse socio-démographique Dans la commune de Boos, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des municipales. Avec un pourcentage de 37% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,63%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (75,61%) met en relief le poids des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisation. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (91,70%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 2221 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,72%) met en évidence des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,11%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Boos mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 21,42% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

17:57 - Le RN convainc-il les électeurs de Boos ? Le mouvement lepéniste récoltait un résultat relativement faible lors du scrutin municipal à Boos il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 26,82% des votes lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 42,07% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 23,86% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Boos comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 37,52% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier round, un résultat de 40,15% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 44,88% le dimanche suivant.

16:58 - Aux dernières municipales, 49,23 % d'abstention à Boos Pour ces élections municipales, l'envie d'aller voter à Boos sera essentielle dans l'aboutissement du scrutin. La participation s'élevait à 50,77 % pour le premier tour des municipales de 2020, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux, bon nombre d'électeurs ayant préféré ne pas se déplacer à cause du coronavirus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a pour sa part été rapporté à 79,94 %. La mobilisation atteignait de son côté 55,42 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 72,56 %, contre seulement 49,10 % en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les données dessinent in fine le profil d'une ville assez participative.

15:59 - Comment Boos a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? À l'occasion du scrutin européen de 2024, les électeurs de Boos avaient soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 37,52% des inscrits. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Boos plébiscitaient ensuite Vanessa Lancelot (Rassemblement National) avec 40,15% au premier tour. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, portant Annie Vidal (Majorité présidentielle) jusqu'à la première place avec 55,12%. Le paysage politique de Boos a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter un secteur acquis au macronisme, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux de Boos lors de la dernière présidentielle ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Boos soutenaient en priorité Annie Vidal (Ensemble !) avec 27,34% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 50,55%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Boos était marquée par l'avance d'Emmanuel Macron avec 32,68% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 26,82%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 57,93% pour Emmanuel Macron, contre 42,07% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Boos comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Tendance clé avant les municipales 2026 : des impôts en hausse à Boos À Boos, en termes de fiscalité locale, la somme moyenne réglée par ménage imposable a représenté 926 euros en 2024 (année des dernières données), alors que ce montant se situait à 582 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 44,73 % en 2024 (contre 19,37 % en 2020). La moyenne en France, approchant les 40 % et en progression de 1,2 point depuis 2020, permet de situer ce taux. Cette augmentation est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 8 480 € de recettes en 2024, bien en deçà des 436 310 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 12,44 %. Cette imposition est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le résultat de la liste "Avec Vous Boos Une Ville Toujours Dynamique" aux municipales de 2020 à Boos Dans la cité de Boos, les forces politiques en présence sont aujourd'hui encore déterminées par le verdict des dernières municipales. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Bruno Grisel (Divers droite) a pris l'ascendant sur ses concurrents en rassemblant 808 suffrages (56,26%). À ses trousses, François Caillaud (Divers gauche) a rassemblé 43,73% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Boos, cette géographie électorale a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Devant ce succès éclatant, la tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour les forces d'opposition, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.