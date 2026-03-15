Résultat municipale 2026 à Boos (76520) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Boos a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Boos, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Boos [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno GRISEL
Bruno GRISEL (23 élus) AVEC VOUS, CONTINUONS D'AGIR POUR BOOS 		1 324 71,18%
  • Bruno GRISEL
  • Catherine DEMANGEL
  • Thierry BOURRELLIER
  • Brigitte PRIEUR
  • Daniel LARQUET
  • Patricia BOUCHER
  • Arnaud RIAND
  • Magali JAMELIN
  • Bruno ROUX
  • Virginie GOODE
  • Thibaud OUINE
  • Sonia HALAVENT
  • Cédric DUBOC
  • Claudine DE LA FARE
  • Yannick LOGRE
  • Sylvie LEMONNIER
  • Maxime GUILMET
  • Aurelie GRISEL
  • Arnaud BOTTREL
  • Jeannie PEYRARD
  • Jean-Dominique LIEUGARD
  • Séverine GILLES
  • Elvis POUNGA
Grégory DELISLE
Grégory DELISLE (4 élus) ENSEMBLE POUR BOOS 		536 28,82%
  • Grégory DELISLE
  • Anne-Lise REIGNER
  • Yohann TURMEL
  • Saadia OLBRDAD
Participation au scrutin Boos
Taux de participation 60,96%
Taux d'abstention 39,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Nombre de votants 1 896

Source : ministère de l’Intérieur

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