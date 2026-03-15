Résultat de l'élection municipale 2026 à Bordeaux : découvrez les scores des candidats

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bordeaux [EN DIRECT]
Le résultat du premier tour de l'élection municipale 2026 à Bordeaux se précise ce dimanche 15 mars. Hurmic, Cazenave… Le score de tous les candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Bordeaux
L'essentiel
Les électeurs continuent d'aller voter à l'élection municipale 2026 à Bordeaux ce dimanche 15 mars. Ils ont le choix entre onze candidats.
Le résultat de la municipale à Bordeaux penchait en faveur du maire écologiste sortant dans les sondages publiés jusqu'au vendredi 13 mars. Les chiffres donnaient aussi trois autres candidats en mesure de se qualifier pour le second tour.
Suivez la journée électorale à Bordeaux jusqu'à la publication des résultats des élections municipales 2026.
En direct
18:11 - Le taux d'abstention au 1er tour des municipales estimé à 44% par deux instituts
D'après le vice-président d'Opinionway, Bruno Jeanbart, invité sur CNews, le taux d'abstention à l'issue du premier tour des élections municipales est estimé à 44%, c'est moins qu'en 2020, mais plus qu'en 2014. Les estimations réalisées par Ipsos-BVA-Cesi école d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat confirment cette tendance à 44% d'abstention à 20 heures.
17:57 - Lors des dernières élections, quel a été le score du RN à Bordeaux ?
Le mouvement nationaliste restait loin du groupe de tête lors de l'élection municipale à Bordeaux en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 8,52% des voix lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 19,94% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 6,74% aux représentants du parti lors du premier dimanche de scrutin sur l'ensemble des 3 circonscriptions couvrant la commune. Un score trop décevant, à Bordeaux comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 12,79% aux européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives enfin apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 16,18% pour le mouvement nationaliste sur l'ensemble des circonscriptions de Bordeaux. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 10,13% lors du vote final.
17:45 - Le taux de participation en Girdone à 17h s'élève à 48,70%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 48,70% en Gironde.
17:36 - Le taux de participation aux municipales à 17 heures dévoilé en Gironde
En Gironde, 48,70% des électeurs ont voté aux élections municipales à 17 heures selon les chiffres du ministères de l'intérieur, contre 33,91% en 2020 et 59,78% en 2014.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bordeaux
Tête de listeListe
Esteban NadalListe d'extrême-gauche NPA Révolutionnaires - Bordeaux Ouvrière et Révolutionnaire
Esteban Nadal
Nora Zakri
Guilhem Sarpoulet
Isabelle Larroquet
Jules Azevedo
Lilou Thebault
Nathan Minvielle-Larousse
Coline Destrade
Léo Simon
Louna Frizzi
Pierre Parent
Solène Breton
Yanis Moreau
Claire Lignot
Matthieu Louvradoux
Danaé Hatot
Cléo Barbeyron
Héloïse Sartral
Christophe Chevalier
Véga Linares
Lucas Bernat
Paloma Paucker
Jules Maurice
Aïnhoa Nadal
Mishki Rojas Sanhueza
Selma Elise Pozo
Kanae Mancilla--Benali
Judith Marie Gabrielle Lego
Ethan Josse Faquet
Gaëlle Pajot
Martin Cudza
Charlotte Hermione Orme
Sylvain Dupouy
Audrey Bergerot
Iliasse Chevalier
Dounia Ajjaid
Ahmadou Dia
Juliette Porée
Helian Pineau
Viviane Sobrino
Jacques Froc
Lydie Batista Meuret
Safouane Naim
Valentine Bost
Axel Pichard
Chloé Joubert
Dorian Destribos
Miora Carpentier
Matteo Didier
Jérémy Monneron
Anna Foucaud
Anaïs Rougani
Mathéo Berger
Alice Boinot
François Daurel
Julie Rousseau
Philippe Caulier
Salomé Blackwood
Liam Brudy
Océane Lecomte
Joris Moncoucut-Vanhems
Marie Nassoy
Olivier Dehaye
Suzanne Claverie
Serge Caulier
Fanny Ruano
Lucas Veyssiere
Thomas CazenaveListe d'union au centre Faire Gagner Bordeaux
Résumé du programme de Thomas Cazenave
Programme de Thomas Cazenave à Bordeaux (Faire Gagner Bordeaux)
Engagement pour Bordeaux
Thomas Cazenave exprime son profond attachement à Bordeaux, la ville où il a grandi et vit avec sa famille. Son expérience en tant que conseiller municipal et député l'a convaincu que Bordeaux a un potentiel immense pour réussir. Il souhaite redonner aux Bordelais la fierté d'appartenir à cette ville et de s'y engager activement.
Actions rapides et efficaces
Le candidat propose d'agir rapidement pour améliorer la sécurité et l'entretien de la ville. Parmi ses initiatives, il prévoit un Plan Marshall pour la sécurité, incluant le renforcement des forces de police et l'amélioration de l'éclairage public. Il met également l'accent sur une écologie pragmatique et des projets d'infrastructure pour revitaliser Bordeaux.
Ouverture et rayonnement
Thomas Cazenave souhaite positionner Bordeaux comme un leader dans les domaines économique, universitaire et culturel. Il propose des initiatives pour attirer des talents et des investisseurs, ainsi qu'une candidature pour faire de Bordeaux la Capitale européenne de la Culture. Son programme inclut également des projets d'urbanisme visant à améliorer la qualité de vie des Bordelais.
Mobilisation des acteurs locaux
Le candidat appelle à rassembler toutes les forces vives de la ville, y compris les associations, entreprises et commerçants. Il croit fermement que la réussite de Bordeaux dépend de la mobilisation collective de ses habitants. Thomas Cazenave invite les Bordelais à participer activement à la transformation de leur ville.
Thomas Cazenave
Ariane Van Ghelue
Jean Francois Cledel
Géraldine Amouroux
Pierre De Gaétan Njikam
Alexandra Siarri
Fabien Robert
Anne Fahmy
Mayeul L Huillier
Nathalie Bois Huygue
Marc Lafosse
Hélène Florian
Boubacar Seck
Catherine Fabre
Gerald Carmona
Ariane Ary
Ludovic Bousquet
Yana Langlois
Georges Simon
Béatrice Sabouret
Paul Dionis Du Sejour
Chantal Bergey
Luc Pascal
Anne-Laure Chazeau
Johnny Lebeaupin
Laurence Navailles
Eric Ozoux
Alexandra Martin
Patrice Pecqueur
Hélène Jacquet
Marcel Kapfer
Laure Compeyrot
Yohan David
Agnes Barokel
Lionel Grossmann
Véronique Juramy
Christophe Bibes
Claire Fradin
Dimitri Allicar
Aziza Agourri
Christophe Adam
Linon Cier
Pascal Appanah
Nadia Rodriguez
Ousmane Sary
Sandrine Dunoyer
Louis Fleury
Karine Nubret
Hugues Saint Georges
Diane Beaucard
Amine Ly
Marielle Arendsen
Jean Yves Launay
Tasnime Baazizi
Leopold Peltereau
Helene Fourcade
Eric Laffargue
Sophie Boussaguet
Loic Dulaurens
Clotilde Mercier
Jeremy Strohner
Justyne Dessaint
Paterne Agbaholou
Cyrielle Agueda Rosa
Nicolas de Giorgio
Nathalie Delattre
Michael Llordra
Petra BernusListe d'extrême-gauche ARRACHER BORDEAUX AUX RICHES ET AUX SPÉCULATEURS
Résumé du programme de Petra Bernus
Programme de Petra Bernus à Bordeaux (ARRACHER BORDEAUX AUX RICHES ET AUX SPÉCULATEURS)
Révolution Permanente
Révolution Permanente se présente aux élections municipales à Bordeaux pour défendre les intérêts des travailleurs et des quartiers populaires. Le constat est que la politique actuelle, bien que teintée de vert, reste alignée sur des pratiques de droite, aggravant la situation des services publics. La spéculation immobilière et la gentrification continuent d'exclure les plus vulnérables de la ville.
Services publics de qualité
Un plan urgent de rénovation est nécessaire pour le CHU de Bordeaux et les établissements scolaires. La nationalisation des services publics, tels que les transports et la gestion des déchets, est proposée pour mettre fin à l'enrichissement des sociétés privées. L'embauche massive de travailleurs municipaux et la création d'instances de contrôle par les usagers sont également des priorités.
Logements dignes et écologiques
Il est crucial d'exproprier les logements vacants pour répondre aux besoins des sans-abri et des familles vulnérables à Bordeaux. Un grand plan de rénovation doit être mis en place pour lutter contre l'insalubrité et la précarité énergétique. L'accessibilité des bâtiments publics et des logements doit être améliorée pour respecter les engagements de la loi de 2005.
Bordeaux féministe et antiraciste
La ville doit s'engager à soutenir les familles monoparentales en ouvrant des crèches et des services publics. Il est essentiel de mettre fin aux collaborations avec des régimes oppressifs et de soutenir les luttes pour l'autodétermination. L'expropriation des biens issus de la traite négrière à Bordeaux est également une mesure proposée pour réparer les injustices historiques.
Petra Bernus
Antonin Chéron
Fékam M'Bow
Théo Michel
Marie-Laure Charchar
Jonathan Toulet
Mélina Sequeira
Sofia Benzoni
Nadia Soliman
Jahan Lutz
Maïa Jimenez
Marco Pierre--Anillo
Maika Artayet
Yann Olivier
Altiné Guèye
Dorian Castra
Jeanne Roques
Naoki Shigihara
Ambre Granero
Ulysse Paboeuf
Cassandre Le Lamer
Lucas Flores
Lucie Jas
Louis Rousseau
Iris Fradet
Ugo Lutard
Jeanne de Los Angeles Dardillac
Marco Sloïm
Emma Savarzeix
Adrien Bidet
Haizea Zubiri
Lucas Nieto
Paola Carité
Milo Robin
Biana Domy Anderson
Théo Vassiliou
Ambre Lescomeres
Hugo Barre
Iméne Zouad
Vassili Perrot-Eluere de Bregeot
Caroline Droal
Louison Petit
Giulia Lafourcade
Téo Sequeira Pires
Morgane Lebouteux
Vincent Lutrot
Violette Lacaze
Quentin Wyart
Maëla Vayer
Simon Francheo
Simone Chozenon
Isaac Bernard
Charline Praizelin
Thomas Forte
Méline Vien
Martin Broichot--Lafaye
Lison Cappelaere
Xavier Denuault
Louisa Raude
Tom Arnauld
Morgane Martin
Justin Esquer
Zoé Duchamp
Grégoire Nieto
Evane Faget Paillardon
Pierre HurmicListe d'union à gauche BORDEAUX EN CONFIANCE
Résumé du programme de Pierre Hurmic
Programme de Pierre Hurmic à Bordeaux (BORDEAUX EN CONFIANCE)
Transformation de Bordeaux
La ville de Bordeaux a connu une transformation significative au cours des six dernières années, visant à créer un environnement urbain plus vivant et durable. Les espaces publics ont été repensés pour favoriser la nature et la convivialité, entraînant une réduction de la pollution de l'air. Cette transformation a également été accompagnée d'un renforcement des moyens consacrés aux solidarités et à la culture.
Engagement pour l'avenir
Le maire Pierre Hurmic souligne l'importance de poursuivre les efforts pour bâtir une ville plus protectrice et innovante. Il propose un projet ambitieux comportant 300 mesures concrètes pour améliorer le quotidien des Bordelais. Cet engagement repose sur un amour profond pour la ville et un désir de servir ses habitants au mieux.
Proximité et services
Le programme inclut la création de 30 quartiers de vie pour renforcer la proximité et l'efficacité des services. Des initiatives pour soutenir le pouvoir d'achat, comme la tarification solidaire et l'étude de la gratuité des transports pour les jeunes, sont également prévues. De plus, le développement de structures médicales et d'équipements pour les enfants est une priorité pour répondre aux besoins des habitants.
Développement durable
Un accent particulier est mis sur le développement durable avec des projets tels que la création de parcs et d'itinéraires piétons végétalisés. Bordeaux aspire à devenir un modèle de ville bas carbone, avec des initiatives pour réaménager les espaces publics et améliorer la qualité de vie. La sécurité et la dynamisation des commerces sont également des éléments clés du projet urbain.
Pierre Hurmic
Camille Choplin
Mathieu Hazouard
Claudine Bichet
Stéphane Pfeiffer
Pascale Bousquet-Pitt
Olivier Cazaux
Alice Mounier-Estay
Olivier Escots
Harmonie Lecerf Meunier
Baptiste Maurin
Fannie Le Boulanger
Didier Jeanjean
Céline Papin
Dimitri Boutleux
Florence Lamarque
Marc Etcheverry
Lucile Robert
Maxime Ghesquière
Emma Chevalier
Olivier Richard
Brigitte Bloch
Théophile Toussaint
Marie-Charlotte Latour
Bernard Blanc
Marie-Claude Noel
Émeric Lemarignier
Lise Latrille
Alioune Sy
Coline Courtois
Matthieu Mangin
Léa André
Vincent Maurin
Tiphaine Ardouin
Pierre-Marie Lincheneau
Laetitia Manoiline
Clément Lejeune
Eve Demange
Sébastien Foix-Sauret
Cathy Wascowiski
Philéas Jovovic
Naïma Charaï
François Aramburu
Sylvie Regnier
Valentin Vareille
Cathy Lafon
Romain Dostes
Léa Grino-Lacassagne
Sylvain Galinat
Marianne Massiera
Marc Bagur
Mélanie Gaillard
Pierre Ledoux
Isabel Barradas
Rémi Berot
Amélia Gustave
Cyril Fonrose
Laure Villacreces
Hugues Kitten
Marie Rignon
Alexandre Lambert
Agathe Le Bihan
Grégorie Morvan
Aline Mouquet
Philippe Murris
Ndella Ndoye
Michel Laforcade
Nordine RaymondListe de La France insoumise FAIRE MIEUX POUR BORDEAUX
Résumé du programme de Nordine Raymond
Programme de Nordine Raymond à Bordeaux (FAIRE MIEUX POUR BORDEAUX)
Engagement Politique
Le collectif dirigé par Nordine Raymond se mobilise pour améliorer la vie des Bordelais. Ils s'opposent aux politiques néolibérales et à la montée des extrêmes droites. Leur objectif est de restaurer la démocratie et de répondre aux attentes des citoyens.
Mesures Proposées
Le programme comprend 250 mesures visant à répondre aux besoins des habitants de Bordeaux. Parmi celles-ci, on trouve la baisse des loyers, l'accès à des cantines gratuites et des centres de santé municipaux. Ces initiatives visent à améliorer le quotidien des Bordelais et à promouvoir une ville plus inclusive.
Élections Municipales
Les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars 2026, offrant aux citoyens l'opportunité de voter pour un changement. Le collectif appelle à un soutien massif pour faire entendre la voix de la gauche radicale. Ils souhaitent envoyer un message clair aux élus en place sur la nécessité de défendre les intérêts des habitants.
Participation Citoyenne
Le programme a été élaboré en collaboration avec les citoyens de chaque quartier de Bordeaux. Cette approche vise à garantir que les décisions politiques reflètent les besoins et les préoccupations des habitants. Le collectif encourage une démocratie directe et la participation active de tous.
Nordine Raymond
Lucie Hémond
Karfa Diallo
Sophie Ravanne
Pierre Benaïm
Shéhérazade Marolleau
Victor Bès
Lucile Berthomé
Mohammed Sammoudi
Célia Faradji--Guillout
Loïc Sipie
Nadia Falami
Alexandre Ribeiro
Anne Potiez
Luc Leclercq-Martin
Anne-Marie Pichon
Grégory Subervie
Nina Machkovsky
Baptiste Waneukem
Fanny Ravel
Hugo Scherer
Léa Picard
Nicolas Nankin
Justine Laugaa
Eric Edmond-Mariette
Lucille Bergeret
Aurélien Frayssinous
Manuela Gonçalves
Mewen Abat
Emmanuelle Keller
Emilio Hvostoff
Pascale Martin
Nicolas Potiez
Lola Poustis
Tanguy Dassonville
Anissa Boucherat
Cédric Chagnoleau
Dorine Sou
Aymeric Brion
Niobé Valère
Rémi Saint-Pe
Fayrouz Bouarkat
Abdou-Rahman Youssouf Ibrahim
Chantal Garrigue
Alexandre Diallo
Lila Mary
Arthur Hervé
Sadia Seddiq
Romain Cabes
Zoë Valentin
Guilhem Izard
Fabienne Guines
Corentin Jaunault
Dorra Trabelsi
Alessandro Petretic
Camille Benesty
Thomas Jaffeux
Lea Dupouy Hennequin
Bruno Rebierre
Sehenoharisoa Rakotomanga
Guenole Bellier
Lucie Thepaut
Maxime Beaufreton
Aélia de Souza Leite
Ozan Dede
Carine Giro
Jean-Louis Di Santo
Virginie Bontoux TournayListe Reconquête ! A LA RECONQUÊTE DE BORDEAUX
Résumé du programme de Virginie Bontoux Tournay
Programme de Virginie Bontoux Tournay à Bordeaux (A LA RECONQUÊTE DE BORDEAUX)
Protéger
La sécurité des Bordelais est une priorité, permettant à chacun de vivre sans crainte. Pour cela, il est prévu d'augmenter le nombre de policiers municipaux et d'améliorer la vidéoprotection. L'objectif est de restaurer un environnement urbain apaisé et civilisé.
Respecter
La gestion des finances publiques doit être transparente et responsable, en mettant fin aux dépenses inutiles. L'endettement de la mairie de Bordeaux sera réduit, et les subventions seront réorientées vers des projets utiles pour la communauté. Cela permettra de diminuer la pression fiscale sur les citoyens.
Transmettre
Il est essentiel de soutenir les familles et de valoriser les traditions culturelles de Bordeaux. Les écoles et crèches doivent répondre aux besoins des parents tout en respectant les traditions locales. La ville doit retrouver son attrait culturel et familial pour encourager les habitants à s'investir durablement.
Engagement citoyen
Virginie Bonthoux Tournay se présente comme une candidate proche des préoccupations des citoyens, avec une expérience dans le secteur privé. Son engagement est de dépenser moins pour taxer moins, afin de favoriser le bien-être des Bordelais. Elle souhaite incarner une nouvelle approche de la gestion municipale, centrée sur l'intérêt général.
Virginie Bontoux Tournay
Pierre Drivet
Martine Levy
Frank Aouizerate
Véronique Herpe
Lou-Evann Duthil
Laura Frosio
Guillaume Dournois
Nathalie Fortin
Pierre Glotin
Chrystelle Carrasse
Jacques Rochet
Brigitte Rumeau
Yves Polveche
Nathalie Arzoine
Frédéric Thomas
Céline Agodor
Pierre Arlandis
Deborah Gazel
Raymond Baldy
Maylis Brossard-Ruffey
Michel Soulat
Géraldine Thomas
Robert Bergero
Annie Descoins
François Moro
Sandra Louvel
Didier Bernadet
Audrey Arfi
Philippe Bourdens
Michele Soler
Bruno Brottier
Cécile Grenet
Pierre Combescot
Anne-Marie Aranda
Michel de Bry
Sylvie Larroque
Emmanuel Derunes
Francette Sirventon
Alain Flambard
Marie-Nicole Tilhet-Prat
Alain Renaud
Jeanne Valbousquet
Xavier Martin
Marie-Thérèse Clermont
Bruno Jarry
Lucienne Pisani
Jean-Marie Larroque
Geneviève Singer
François Lavoux
Danièle Proal
Serge Luca
Isabelle Boireau
Olivier Lucas
Anne-Marie Bouyer
Patrick Mange
Danielle Branchard
Yves Martin
Lucienne Canonne
Gabriel Hernandez
Lucie Chevrier
Serge Martin
Dominique Curculosse
Georges Meyer
Marie-Hélène Lopez
Philippe DessertineListe divers centre PHILIPPE DESSERTINE- L'OPTIMISME EST UNE FORCE
Résumé du programme de Philippe Dessertine
Programme de Philippe Dessertine à Bordeaux (PHILIPPE DESSERTINE- L'OPTIMISME EST UNE FORCE)
Engagement citoyen
Le texte met en avant l'importance de l'engagement des Bordelais dans le processus électoral. Philippe Dessertine appelle les habitants à se mobiliser pour voter et soutenir son projet. Cet engagement est présenté comme essentiel pour construire un avenir meilleur pour la ville.
Qualité de vie
Philippe Dessertine souligne la nécessité de protéger la qualité de vie des Bordelais. Il évoque des enjeux tels que la sécurité, la propreté et l'esthétique de la ville. L'objectif est de créer un cadre de vie agréable pour les familles et les générations futures.
Collaboration et unité
Le candidat insiste sur l'importance de rassembler les habitants de tous les quartiers de Bordeaux. Son équipe est composée de personnes engagées dans divers domaines, reflétant la diversité de la ville. Cette collaboration est perçue comme un moyen de renforcer le lien social et de répondre aux défis communs.
Vision d'avenir
Philippe Dessertine présente une vision optimiste pour l'avenir de Bordeaux. Il évoque la création d'emplois, de logements et d'une croissance durable. Cette vision repose sur la libération des énergies et des talents locaux pour améliorer la ville et son environnement.
Philippe Dessertine
Marine Bermond
Nicolas Pereira
Christine Erreira
Bruno Clement-Bollée
Armelle Liesniak
Johan Micoud
Virginie Calvet
Denis Coret
Sylvine Bourel
Christopher Ernoult
Julie Capdeville
Léandre Djagba
Bénédicte Roureau
Marc-Emmanuel Paulé-Zanoli
Marie-Claire Simon
Antonio Randrianarisoa
Camille Bellec
Pascal Barneto
Hanan Achlouj
Lionel Mestron
Anne-Sophie Tsoutsis
Henri Debains
Chrystel Bianchi
Didier Theophile
Nadine Beuter
Arnaud de Leissègues
Karine Dupont
Pierre Brousse
Marie-Françoise Michelet
Stéphane Kowalczyk
Karen Corbay
Louis de Larroche-Baron
Nathalie Trape
Guillaume de Sanderval
Corinne Arsene-Henri
Chaï Choukroun
Mélanie Désert
François-Xavier Mahon
Elise Cazeneuve
Henri Fayad
Mireille Berger
Romain Debonnière
Isaure de Bermondet de Cromières
Edouard Schuster
Laurence Aubertin
Ewan Ranouil
Dominique Hill
Arnaud Gomiero
Alicia Bonet
Alexis Azoulai
Isabelle Martinet
Grégory Bierry
Marie-José Peraldi
Guillaume Kowalski
Catherine Du Perron de Revel
Serge Neyraud
Madeleine Colas
Christophe Giraud
Marie-Claude Loumeau
Jules Hountondji
Astrid de Sèze
Clément Guezennec
Chantal Hagnis
Louis Junet
Andrée Eschmann
Robert Naoum
Fanny QuandalleListe d'extrême-gauche Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
Fanny Quandalle
Arnaud Guihéneuf
Isabelle Farno
André Nardelli
Sarah Touzani
Rémy Coste
Gwenaëlle Catheline
Jean-Pierre Audrix
Monique Montassier
Dominique Octeau
Genia Adrada
François Tantot
Lise Ouedraogo
Mickaël Matusinski
Anne Bourel
Anselme Yao
Myriam Mettoudi
Matias Bottarini
Muriel John-Rose
Amer Merchaoui
Marie Tauzia
Etienne Fremaux
Maria de Barros
Pierre Soler
Audrey Planchon
Marlon Bas
Djamila Chettouh
Oumar Nassouri
Marie-José Gillon
Clément Largemain
Mathilda Maury
Jean-Luc Pageon
Jacqueline Coudroy de Lille
Romain Chamoulaud
Nathalie Pigneguy
Julien Opois
Dominique Goyheneix
Nicolas Endredi
Muriel Gardère
Nicolas Charles
Danièle Prieur
Mathieu Juvy
Joëlle Debbih
Slimane Ben Moumen
Nino Dzneladze
Fethi Benyahia
Virginie Chandou
Claude Château
Nora Dahani
Süleyman Bozkurt
Martine Rillard
Philippe Roset
Madjani Nafosia
Jean-Marie Artero
Adriana Nardelli
Jean-Pierre Brethes
Sandrine Müller
Antonio Fonseca de Castro
Alexandra Robin
Léandre Sabit
Fatma El Kharif
Jean Francois-Haugrin
Françoise Nauge
Arthur Grandjean
Oceane Green
Norbert Juzan
Danièle Hubert
Julie RechagneuxListe du Rassemblement National RASSEMBLEMENT NATIONAL POUR BORDEAUX
Résumé du programme de Julie Rechagneux
Programme de Julie Rechagneux à Bordeaux (RASSEMBLEMENT NATIONAL POUR BORDEAUX)
Priorités de sécurité
Le projet politique vise à renforcer la sécurité à Bordeaux en augmentant le nombre de policiers municipaux à 250 et en les armant. Un principe de tolérance zéro sera appliqué contre les incivilités et la délinquance. Ces mesures sont essentielles pour restaurer un climat de confiance et de sérénité au sein de la population.
Aménagement urbain
Un des axes majeurs du projet est la révision générale du plan local d'urbanisme (PLU) pour lutter contre la bétonisation. Il est également prévu de repenser le plan de stationnement en concertation avec les habitants et commerçants. Ces initiatives visent à améliorer le cadre de vie tout en préservant l'identité de Bordeaux.
Dynamisme économique
Le projet ambitionne de redynamiser l'économie locale en priorisant les dépenses réellement utiles à la population. La création d'événements comme la « Fête des 4 Saisons » mettra en valeur les productions du Sud-Ouest et encouragera la vie communautaire. Ces actions visent à rendre Bordeaux plus attractive pour les habitants et les visiteurs.
Fierté bordelaise
Le rassemblement national appelle à retrouver la fierté d'être Bordelais en s'opposant à la gestion actuelle de la ville. Le projet se veut ambitieux et cohérent, avec une équipe prête à servir les intérêts des Bordelais. En votant pour cette liste, les citoyens sont invités à choisir un avenir meilleur pour leur commune.
Julie Rechagneux
Bruno Paluteau
Carla Moussly
Christopher Schmitt
Louise Montangon
Alexandre Ledoux
Juliette Nouaille
Frédéric El-Hajj
Laurence Garcia
Stéphane Campillo
Corinne Navarro
Guillaume Bordier
Léonie Viard
Pierre Setondji
Liliane Hajj Nassar
Patrick Julian
Catherine Tavernier
Maxime Colomb
Déborah Gueulle
Georges Clément
Marie-Christine Williams
Olivier Monsier
Bernadette Pentecôte
Pierre-Gilles Brunel
Catherine Sauvage
Hugo Caquelot
Erminia Sperandio
Thierry Galtier Rouquette Du Cambon
Véronique Faux
Alexandre Da Gama
Jacqueline Depoué
Didier Laurenson
Nicole Douat
Jean-Jacques Rochat
Marie Piguera
Pascal Ponchel
Marie Duba
David Randazzo
Jessica Le Clech
Clément Erb
Marie Basilio--Parra d'Andert
Nathan Debeugny
Yvonne Prouha
Alexandre Bercker
Raymonde Leclerc
Laurent Droz-Bartholet
Maéva Mager
Yvan Brodut
Françoise Brun
Ylhann Dufraix
Marie Da Silva
Pascal Potard
Anne-Lise Bardot
Jean-Marc Arnouil
Albine Lemaître
Benoît Jousseaume de la Bretesche
Catherine Boubih
Thierry Rouquette
Pauline Naves
Alexandre Gourd
Cassandra Barbon
Philippe Skopine
Nathalie Prat Rousseau
Thierry Patin
Emma Galera
Medhi SaboulardListe divers gauche UNION DE LA GAUCHE
Résumé du programme de Medhi Saboulard
Programme de Medhi Saboulard à Bordeaux (UNION DE LA GAUCHE)
Propreté et environnement
Le programme vise à rendre Bordeaux plus propre et végétalisé. Des mesures incluent la lutte contre les dépôts sauvages et l'augmentation des conteneurs à poubelles. Une brigade verte municipale sera dédiée à la propreté des espaces publics, avec un accent sur la sensibilisation à l'écologie dès l'école.
Logement digne
Un plan municipal est proposé pour garantir un logement digne à tous les habitants de Bordeaux. Cela comprend la création d'une brigade contre l'habitat indigne et un fonds d'urgence pour les personnes vulnérables. Des mesures telles que la révision de la gouvernance des bailleurs sociaux et des taxes sur les logements vacants sont également envisagées.
Sécurité à Bordeaux
La sécurité est présentée comme une priorité essentielle dans le programme. Des initiatives incluent le renforcement de l'éclairage public et la création de commissariats municipaux. L'objectif est d'augmenter la présence policière et de développer des médiateurs sociaux pour prévenir la violence.
Mobilité et accessibilité
Le programme aborde les problèmes de mobilité qui affectent les habitants de Bordeaux. Il propose de créer de nouvelles lignes de bus express et d'améliorer les infrastructures cyclables. Des investissements dans un tramway modernisé et des solutions pour les personnes à mobilité réduite sont également prévus.
Medhi Saboulard
Gabrielle Delande
Michael Schaebel
Ouria Rouabeh
Zoubir Saouid
Marylise Borrel
Victor Sanchez Herrero
Karima Kouidri
Auguste Guené
Katell Robine
Hervé Graignon
Céline Blanchemain
Monji Ben Kalia
Roxane Latra
Felix Dachine
Dany Gies
Frédéric Dubois
Lila Benchikh
Tahar Lassoued
Nelly Mistoihi Abdou
Peter-Phill Amisy
Anchoura Said Tocha
Ali Dubois
Mounia Said
Jesus Santiago
Oumkeltoum Haìdeb
Romain Mollet
Antouia Said
René Charles Ratinaud
Majda Bezioui
Karim Hamzaoui
Soraya Mistoihi Abdou
Karim Yahia
Assma Aliani
Yanice Mezal
Carla Saboulard
Ahmed Khaled
Michèle Favier
Lionel Deschmardin
Alexandra Suarez
Dominique Dupiol
Pauline Dalla-Santa
Stéphane Jurcic
Hélène Marie Mora
Ibrahim Aliani
Grace de Brito Gomes
Thomas Castex
Karima Laid
Saidou Beye Mullet
Pascale Sarandji
Eric Pommereaud
Valérie Cavéro
Hachim Alinani
Pascale Colin
Rayane Deradji
Fatou Badji
Tayriq Attoumani
Alissya Mezal
Thomas Jurcic
Gwenaëlle Boulet
Ahmadou-Balla Beye Mullet
Céline Borrel
Youssouf Sylla
Lucilia Labarriere
Adama Sane
Aurore Kerleau
Driss Homet
Philippe PoutouListe d'extrême-gauche ROUGE BORDEAUX ANTICAPITALISTE
Résumé du programme de Philippe Poutou
Programme de Philippe Poutou à Bordeaux (ROUGE BORDEAUX ANTICAPITALISTE)
Opposition de gauche
Depuis 2020, Rouge Bordeaux Anticapitaliste se positionne comme l'opposition de gauche à la mairie. Cette formation critique la gestion libérale de la majorité en place, qui selon elle, ne rompt pas avec les politiques de droite. Elle dénonce une gouvernance qui néglige les classes populaires et collabore avec des partis de droite.
Luttes sociales
Le mouvement a soutenu les luttes des classes populaires, en relayant les colères des précarisé·es et des invisibilisé·es. Il a dénoncé des projets immobiliers favorisant les promoteurs privés au détriment des besoins des habitants. En défendant les services publics, Rouge Bordeaux Anticapitaliste s'oppose à la logique managériale qui dégrade les conditions de vie et de travail.
Démocratie directe
Le mouvement prône une démocratie directe, où les habitants ont des pouvoirs décisionnels dans leurs quartiers. Il propose des budgets contrôlés par ceux qui sont directement concernés et des assemblées populaires locales. Cette approche vise à renforcer la participation citoyenne et à donner une voix aux populations marginalisées.
Alternative écosocialiste
Face à la crise économique, sociale et climatique, Rouge Bordeaux Anticapitaliste présente une alternative écosocialiste et antiraciste. Le mouvement appelle à une mobilisation collective pour imposer des choix politiques en faveur de la justice sociale et climatique. Il insiste sur la nécessité de construire une organisation de classe à la base pour faire entendre ses revendications.
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