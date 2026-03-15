Résultat de l'élection municipale 2026 à Bordeaux : découvrez les scores des candidats

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bordeaux

Tête de listeListe
Esteban Nadal
Esteban Nadal Liste d'extrême-gauche
NPA Révolutionnaires - Bordeaux Ouvrière et Révolutionnaire
  • Esteban Nadal
  • Nora Zakri
  • Guilhem Sarpoulet
  • Isabelle Larroquet
  • Jules Azevedo
  • Lilou Thebault
  • Nathan Minvielle-Larousse
  • Coline Destrade
  • Léo Simon
  • Louna Frizzi
  • Pierre Parent
  • Solène Breton
  • Yanis Moreau
  • Claire Lignot
  • Matthieu Louvradoux
  • Danaé Hatot
  • Cléo Barbeyron
  • Héloïse Sartral
  • Christophe Chevalier
  • Véga Linares
  • Lucas Bernat
  • Paloma Paucker
  • Jules Maurice
  • Aïnhoa Nadal
  • Mishki Rojas Sanhueza
  • Selma Elise Pozo
  • Kanae Mancilla--Benali
  • Judith Marie Gabrielle Lego
  • Ethan Josse Faquet
  • Gaëlle Pajot
  • Martin Cudza
  • Charlotte Hermione Orme
  • Sylvain Dupouy
  • Audrey Bergerot
  • Iliasse Chevalier
  • Dounia Ajjaid
  • Ahmadou Dia
  • Juliette Porée
  • Helian Pineau
  • Viviane Sobrino
  • Jacques Froc
  • Lydie Batista Meuret
  • Safouane Naim
  • Valentine Bost
  • Axel Pichard
  • Chloé Joubert
  • Dorian Destribos
  • Miora Carpentier
  • Matteo Didier
  • Jérémy Monneron
  • Anna Foucaud
  • Anaïs Rougani
  • Mathéo Berger
  • Alice Boinot
  • François Daurel
  • Julie Rousseau
  • Philippe Caulier
  • Salomé Blackwood
  • Liam Brudy
  • Océane Lecomte
  • Joris Moncoucut-Vanhems
  • Marie Nassoy
  • Olivier Dehaye
  • Suzanne Claverie
  • Serge Caulier
  • Fanny Ruano
  • Lucas Veyssiere
Thomas Cazenave
Thomas Cazenave Liste d'union au centre
Faire Gagner Bordeaux
  • Thomas Cazenave
  • Ariane Van Ghelue
  • Jean Francois Cledel
  • Géraldine Amouroux
  • Pierre De Gaétan Njikam
  • Alexandra Siarri
  • Fabien Robert
  • Anne Fahmy
  • Mayeul L Huillier
  • Nathalie Bois Huygue
  • Marc Lafosse
  • Hélène Florian
  • Boubacar Seck
  • Catherine Fabre
  • Gerald Carmona
  • Ariane Ary
  • Ludovic Bousquet
  • Yana Langlois
  • Georges Simon
  • Béatrice Sabouret
  • Paul Dionis Du Sejour
  • Chantal Bergey
  • Luc Pascal
  • Anne-Laure Chazeau
  • Johnny Lebeaupin
  • Laurence Navailles
  • Eric Ozoux
  • Alexandra Martin
  • Patrice Pecqueur
  • Hélène Jacquet
  • Marcel Kapfer
  • Laure Compeyrot
  • Yohan David
  • Agnes Barokel
  • Lionel Grossmann
  • Véronique Juramy
  • Christophe Bibes
  • Claire Fradin
  • Dimitri Allicar
  • Aziza Agourri
  • Christophe Adam
  • Linon Cier
  • Pascal Appanah
  • Nadia Rodriguez
  • Ousmane Sary
  • Sandrine Dunoyer
  • Louis Fleury
  • Karine Nubret
  • Hugues Saint Georges
  • Diane Beaucard
  • Amine Ly
  • Marielle Arendsen
  • Jean Yves Launay
  • Tasnime Baazizi
  • Leopold Peltereau
  • Helene Fourcade
  • Eric Laffargue
  • Sophie Boussaguet
  • Loic Dulaurens
  • Clotilde Mercier
  • Jeremy Strohner
  • Justyne Dessaint
  • Paterne Agbaholou
  • Cyrielle Agueda Rosa
  • Nicolas de Giorgio
  • Nathalie Delattre
  • Michael Llordra
Petra Bernus
Petra Bernus Liste d'extrême-gauche
ARRACHER BORDEAUX AUX RICHES ET AUX SPÉCULATEURS
  • Petra Bernus
  • Antonin Chéron
  • Fékam M'Bow
  • Théo Michel
  • Marie-Laure Charchar
  • Jonathan Toulet
  • Mélina Sequeira
  • Sofia Benzoni
  • Nadia Soliman
  • Jahan Lutz
  • Maïa Jimenez
  • Marco Pierre--Anillo
  • Maika Artayet
  • Yann Olivier
  • Altiné Guèye
  • Dorian Castra
  • Jeanne Roques
  • Naoki Shigihara
  • Ambre Granero
  • Ulysse Paboeuf
  • Cassandre Le Lamer
  • Lucas Flores
  • Lucie Jas
  • Louis Rousseau
  • Iris Fradet
  • Ugo Lutard
  • Jeanne de Los Angeles Dardillac
  • Marco Sloïm
  • Emma Savarzeix
  • Adrien Bidet
  • Haizea Zubiri
  • Lucas Nieto
  • Paola Carité
  • Milo Robin
  • Biana Domy Anderson
  • Théo Vassiliou
  • Ambre Lescomeres
  • Hugo Barre
  • Iméne Zouad
  • Vassili Perrot-Eluere de Bregeot
  • Caroline Droal
  • Louison Petit
  • Giulia Lafourcade
  • Téo Sequeira Pires
  • Morgane Lebouteux
  • Vincent Lutrot
  • Violette Lacaze
  • Quentin Wyart
  • Maëla Vayer
  • Simon Francheo
  • Simone Chozenon
  • Isaac Bernard
  • Charline Praizelin
  • Thomas Forte
  • Méline Vien
  • Martin Broichot--Lafaye
  • Lison Cappelaere
  • Xavier Denuault
  • Louisa Raude
  • Tom Arnauld
  • Morgane Martin
  • Justin Esquer
  • Zoé Duchamp
  • Grégoire Nieto
  • Evane Faget Paillardon
Pierre Hurmic
Pierre Hurmic Liste d'union à gauche
BORDEAUX EN CONFIANCE
  • Pierre Hurmic
  • Camille Choplin
  • Mathieu Hazouard
  • Claudine Bichet
  • Stéphane Pfeiffer
  • Pascale Bousquet-Pitt
  • Olivier Cazaux
  • Alice Mounier-Estay
  • Olivier Escots
  • Harmonie Lecerf Meunier
  • Baptiste Maurin
  • Fannie Le Boulanger
  • Didier Jeanjean
  • Céline Papin
  • Dimitri Boutleux
  • Florence Lamarque
  • Marc Etcheverry
  • Lucile Robert
  • Maxime Ghesquière
  • Emma Chevalier
  • Olivier Richard
  • Brigitte Bloch
  • Théophile Toussaint
  • Marie-Charlotte Latour
  • Bernard Blanc
  • Marie-Claude Noel
  • Émeric Lemarignier
  • Lise Latrille
  • Alioune Sy
  • Coline Courtois
  • Matthieu Mangin
  • Léa André
  • Vincent Maurin
  • Tiphaine Ardouin
  • Pierre-Marie Lincheneau
  • Laetitia Manoiline
  • Clément Lejeune
  • Eve Demange
  • Sébastien Foix-Sauret
  • Cathy Wascowiski
  • Philéas Jovovic
  • Naïma Charaï
  • François Aramburu
  • Sylvie Regnier
  • Valentin Vareille
  • Cathy Lafon
  • Romain Dostes
  • Léa Grino-Lacassagne
  • Sylvain Galinat
  • Marianne Massiera
  • Marc Bagur
  • Mélanie Gaillard
  • Pierre Ledoux
  • Isabel Barradas
  • Rémi Berot
  • Amélia Gustave
  • Cyril Fonrose
  • Laure Villacreces
  • Hugues Kitten
  • Marie Rignon
  • Alexandre Lambert
  • Agathe Le Bihan
  • Grégorie Morvan
  • Aline Mouquet
  • Philippe Murris
  • Ndella Ndoye
  • Michel Laforcade
Nordine Raymond
Nordine Raymond Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR BORDEAUX
  • Nordine Raymond
  • Lucie Hémond
  • Karfa Diallo
  • Sophie Ravanne
  • Pierre Benaïm
  • Shéhérazade Marolleau
  • Victor Bès
  • Lucile Berthomé
  • Mohammed Sammoudi
  • Célia Faradji--Guillout
  • Loïc Sipie
  • Nadia Falami
  • Alexandre Ribeiro
  • Anne Potiez
  • Luc Leclercq-Martin
  • Anne-Marie Pichon
  • Grégory Subervie
  • Nina Machkovsky
  • Baptiste Waneukem
  • Fanny Ravel
  • Hugo Scherer
  • Léa Picard
  • Nicolas Nankin
  • Justine Laugaa
  • Eric Edmond-Mariette
  • Lucille Bergeret
  • Aurélien Frayssinous
  • Manuela Gonçalves
  • Mewen Abat
  • Emmanuelle Keller
  • Emilio Hvostoff
  • Pascale Martin
  • Nicolas Potiez
  • Lola Poustis
  • Tanguy Dassonville
  • Anissa Boucherat
  • Cédric Chagnoleau
  • Dorine Sou
  • Aymeric Brion
  • Niobé Valère
  • Rémi Saint-Pe
  • Fayrouz Bouarkat
  • Abdou-Rahman Youssouf Ibrahim
  • Chantal Garrigue
  • Alexandre Diallo
  • Lila Mary
  • Arthur Hervé
  • Sadia Seddiq
  • Romain Cabes
  • Zoë Valentin
  • Guilhem Izard
  • Fabienne Guines
  • Corentin Jaunault
  • Dorra Trabelsi
  • Alessandro Petretic
  • Camille Benesty
  • Thomas Jaffeux
  • Lea Dupouy Hennequin
  • Bruno Rebierre
  • Sehenoharisoa Rakotomanga
  • Guenole Bellier
  • Lucie Thepaut
  • Maxime Beaufreton
  • Aélia de Souza Leite
  • Ozan Dede
  • Carine Giro
  • Jean-Louis Di Santo
Virginie Bontoux Tournay
Virginie Bontoux Tournay Liste Reconquête !
A LA RECONQUÊTE DE BORDEAUX
  • Virginie Bontoux Tournay
  • Pierre Drivet
  • Martine Levy
  • Frank Aouizerate
  • Véronique Herpe
  • Lou-Evann Duthil
  • Laura Frosio
  • Guillaume Dournois
  • Nathalie Fortin
  • Pierre Glotin
  • Chrystelle Carrasse
  • Jacques Rochet
  • Brigitte Rumeau
  • Yves Polveche
  • Nathalie Arzoine
  • Frédéric Thomas
  • Céline Agodor
  • Pierre Arlandis
  • Deborah Gazel
  • Raymond Baldy
  • Maylis Brossard-Ruffey
  • Michel Soulat
  • Géraldine Thomas
  • Robert Bergero
  • Annie Descoins
  • François Moro
  • Sandra Louvel
  • Didier Bernadet
  • Audrey Arfi
  • Philippe Bourdens
  • Michele Soler
  • Bruno Brottier
  • Cécile Grenet
  • Pierre Combescot
  • Anne-Marie Aranda
  • Michel de Bry
  • Sylvie Larroque
  • Emmanuel Derunes
  • Francette Sirventon
  • Alain Flambard
  • Marie-Nicole Tilhet-Prat
  • Alain Renaud
  • Jeanne Valbousquet
  • Xavier Martin
  • Marie-Thérèse Clermont
  • Bruno Jarry
  • Lucienne Pisani
  • Jean-Marie Larroque
  • Geneviève Singer
  • François Lavoux
  • Danièle Proal
  • Serge Luca
  • Isabelle Boireau
  • Olivier Lucas
  • Anne-Marie Bouyer
  • Patrick Mange
  • Danielle Branchard
  • Yves Martin
  • Lucienne Canonne
  • Gabriel Hernandez
  • Lucie Chevrier
  • Serge Martin
  • Dominique Curculosse
  • Georges Meyer
  • Marie-Hélène Lopez
Philippe Dessertine
Philippe Dessertine Liste divers centre
PHILIPPE DESSERTINE- L'OPTIMISME EST UNE FORCE
  • Philippe Dessertine
  • Marine Bermond
  • Nicolas Pereira
  • Christine Erreira
  • Bruno Clement-Bollée
  • Armelle Liesniak
  • Johan Micoud
  • Virginie Calvet
  • Denis Coret
  • Sylvine Bourel
  • Christopher Ernoult
  • Julie Capdeville
  • Léandre Djagba
  • Bénédicte Roureau
  • Marc-Emmanuel Paulé-Zanoli
  • Marie-Claire Simon
  • Antonio Randrianarisoa
  • Camille Bellec
  • Pascal Barneto
  • Hanan Achlouj
  • Lionel Mestron
  • Anne-Sophie Tsoutsis
  • Henri Debains
  • Chrystel Bianchi
  • Didier Theophile
  • Nadine Beuter
  • Arnaud de Leissègues
  • Karine Dupont
  • Pierre Brousse
  • Marie-Françoise Michelet
  • Stéphane Kowalczyk
  • Karen Corbay
  • Louis de Larroche-Baron
  • Nathalie Trape
  • Guillaume de Sanderval
  • Corinne Arsene-Henri
  • Chaï Choukroun
  • Mélanie Désert
  • François-Xavier Mahon
  • Elise Cazeneuve
  • Henri Fayad
  • Mireille Berger
  • Romain Debonnière
  • Isaure de Bermondet de Cromières
  • Edouard Schuster
  • Laurence Aubertin
  • Ewan Ranouil
  • Dominique Hill
  • Arnaud Gomiero
  • Alicia Bonet
  • Alexis Azoulai
  • Isabelle Martinet
  • Grégory Bierry
  • Marie-José Peraldi
  • Guillaume Kowalski
  • Catherine Du Perron de Revel
  • Serge Neyraud
  • Madeleine Colas
  • Christophe Giraud
  • Marie-Claude Loumeau
  • Jules Hountondji
  • Astrid de Sèze
  • Clément Guezennec
  • Chantal Hagnis
  • Louis Junet
  • Andrée Eschmann
  • Robert Naoum
Fanny Quandalle
Fanny Quandalle Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
  • Fanny Quandalle
  • Arnaud Guihéneuf
  • Isabelle Farno
  • André Nardelli
  • Sarah Touzani
  • Rémy Coste
  • Gwenaëlle Catheline
  • Jean-Pierre Audrix
  • Monique Montassier
  • Dominique Octeau
  • Genia Adrada
  • François Tantot
  • Lise Ouedraogo
  • Mickaël Matusinski
  • Anne Bourel
  • Anselme Yao
  • Myriam Mettoudi
  • Matias Bottarini
  • Muriel John-Rose
  • Amer Merchaoui
  • Marie Tauzia
  • Etienne Fremaux
  • Maria de Barros
  • Pierre Soler
  • Audrey Planchon
  • Marlon Bas
  • Djamila Chettouh
  • Oumar Nassouri
  • Marie-José Gillon
  • Clément Largemain
  • Mathilda Maury
  • Jean-Luc Pageon
  • Jacqueline Coudroy de Lille
  • Romain Chamoulaud
  • Nathalie Pigneguy
  • Julien Opois
  • Dominique Goyheneix
  • Nicolas Endredi
  • Muriel Gardère
  • Nicolas Charles
  • Danièle Prieur
  • Mathieu Juvy
  • Joëlle Debbih
  • Slimane Ben Moumen
  • Nino Dzneladze
  • Fethi Benyahia
  • Virginie Chandou
  • Claude Château
  • Nora Dahani
  • Süleyman Bozkurt
  • Martine Rillard
  • Philippe Roset
  • Madjani Nafosia
  • Jean-Marie Artero
  • Adriana Nardelli
  • Jean-Pierre Brethes
  • Sandrine Müller
  • Antonio Fonseca de Castro
  • Alexandra Robin
  • Léandre Sabit
  • Fatma El Kharif
  • Jean Francois-Haugrin
  • Françoise Nauge
  • Arthur Grandjean
  • Oceane Green
  • Norbert Juzan
  • Danièle Hubert
Julie Rechagneux
Julie Rechagneux Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT NATIONAL POUR BORDEAUX
  • Julie Rechagneux
  • Bruno Paluteau
  • Carla Moussly
  • Christopher Schmitt
  • Louise Montangon
  • Alexandre Ledoux
  • Juliette Nouaille
  • Frédéric El-Hajj
  • Laurence Garcia
  • Stéphane Campillo
  • Corinne Navarro
  • Guillaume Bordier
  • Léonie Viard
  • Pierre Setondji
  • Liliane Hajj Nassar
  • Patrick Julian
  • Catherine Tavernier
  • Maxime Colomb
  • Déborah Gueulle
  • Georges Clément
  • Marie-Christine Williams
  • Olivier Monsier
  • Bernadette Pentecôte
  • Pierre-Gilles Brunel
  • Catherine Sauvage
  • Hugo Caquelot
  • Erminia Sperandio
  • Thierry Galtier Rouquette Du Cambon
  • Véronique Faux
  • Alexandre Da Gama
  • Jacqueline Depoué
  • Didier Laurenson
  • Nicole Douat
  • Jean-Jacques Rochat
  • Marie Piguera
  • Pascal Ponchel
  • Marie Duba
  • David Randazzo
  • Jessica Le Clech
  • Clément Erb
  • Marie Basilio--Parra d'Andert
  • Nathan Debeugny
  • Yvonne Prouha
  • Alexandre Bercker
  • Raymonde Leclerc
  • Laurent Droz-Bartholet
  • Maéva Mager
  • Yvan Brodut
  • Françoise Brun
  • Ylhann Dufraix
  • Marie Da Silva
  • Pascal Potard
  • Anne-Lise Bardot
  • Jean-Marc Arnouil
  • Albine Lemaître
  • Benoît Jousseaume de la Bretesche
  • Catherine Boubih
  • Thierry Rouquette
  • Pauline Naves
  • Alexandre Gourd
  • Cassandra Barbon
  • Philippe Skopine
  • Nathalie Prat Rousseau
  • Thierry Patin
  • Emma Galera
Medhi Saboulard
Medhi Saboulard Liste divers gauche
UNION DE LA GAUCHE
  • Medhi Saboulard
  • Gabrielle Delande
  • Michael Schaebel
  • Ouria Rouabeh
  • Zoubir Saouid
  • Marylise Borrel
  • Victor Sanchez Herrero
  • Karima Kouidri
  • Auguste Guené
  • Katell Robine
  • Hervé Graignon
  • Céline Blanchemain
  • Monji Ben Kalia
  • Roxane Latra
  • Felix Dachine
  • Dany Gies
  • Frédéric Dubois
  • Lila Benchikh
  • Tahar Lassoued
  • Nelly Mistoihi Abdou
  • Peter-Phill Amisy
  • Anchoura Said Tocha
  • Ali Dubois
  • Mounia Said
  • Jesus Santiago
  • Oumkeltoum Haìdeb
  • Romain Mollet
  • Antouia Said
  • René Charles Ratinaud
  • Majda Bezioui
  • Karim Hamzaoui
  • Soraya Mistoihi Abdou
  • Karim Yahia
  • Assma Aliani
  • Yanice Mezal
  • Carla Saboulard
  • Ahmed Khaled
  • Michèle Favier
  • Lionel Deschmardin
  • Alexandra Suarez
  • Dominique Dupiol
  • Pauline Dalla-Santa
  • Stéphane Jurcic
  • Hélène Marie Mora
  • Ibrahim Aliani
  • Grace de Brito Gomes
  • Thomas Castex
  • Karima Laid
  • Saidou Beye Mullet
  • Pascale Sarandji
  • Eric Pommereaud
  • Valérie Cavéro
  • Hachim Alinani
  • Pascale Colin
  • Rayane Deradji
  • Fatou Badji
  • Tayriq Attoumani
  • Alissya Mezal
  • Thomas Jurcic
  • Gwenaëlle Boulet
  • Ahmadou-Balla Beye Mullet
  • Céline Borrel
  • Youssouf Sylla
  • Lucilia Labarriere
  • Adama Sane
  • Aurore Kerleau
  • Driss Homet
Philippe Poutou
Philippe Poutou Liste d'extrême-gauche
ROUGE BORDEAUX ANTICAPITALISTE
  • Philippe Poutou
  • Karina Lelièvre
  • Luis Emaldi
  • Béatrice Walylo
  • Gwenaël Dumargue
  • Isabelle Bettinger-Théaud
  • Nino Saboya
  • Juliane Delpeyrat
  • Jacques Raimbault
  • Stéphanie Geffroy-Lemoine
  • Damien Blochet
  • Julia Duffault
  • Matéo Braure
  • Corinne Thonier
  • Olivier Lemera
  • Margot Rebstock
  • Emmanuel Julien
  • Sandra Aimard
  • Etienne Balazard
  • Nakissa Ovaissi
  • Ronan Cadoret
  • Assia Serhane
  • Smaïl Ouadi
  • Lou Sube
  • Stéphane Bidou
  • Corinne Touller
  • Ange Henault
  • Clémence Caley
  • Stephen Bonato
  • Nathalie Tiran
  • Alexandre Poutou
  • Andréa Bedos
  • Thierry Jeans
  • Romy Chassagne
  • Olivier Sigaut
  • Chloé Alvarez
  • Alyoshka Robin
  • Manon Buron
  • Thomas Auvin
  • Emmanuelle Castille
  • Jean-Michel Becognée
  • Héloïse-Marie Guillot
  • Daniel Aragnouet
  • Coline Augé
  • Laurent Joubert
  • Céline Guais
  • Stéphane Huisse
  • Johanna Maubert
  • Mathieu Ducros
  • Eveline Bruneau
  • Ronan Dolata
  • Tania Lecoup
  • Henri Clemenceau
  • Nicole Rouchier
  • Thierry Méchain
  • Anouk Henault
  • Émile Pivot
  • Marie-Claude Rossignol
  • Vincent Hau
  • Magali Starck
  • Hadrien Fortier
  • Emma Diverrès
  • Francis Schmid
  • Fernande-Julia Lemuet
  • Jean-Pierre Andrien
  • Véronique Girod
  • Sébastien Carceles

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Hurmic
Pierre Hurmic (48 élus) Bordeaux respire ! 		26 509 46,48%
  • Pierre Hurmic
  • Camille Choplin
  • Benoît Meyer
  • Harmonie Lecerf
  • Bernard Louis Blanc
  • Emmanuelle Ajon
  • Maxime Ghesquiere
  • Sylvie Justome
  • Olivier Escots
  • Fannie Le Boulanger
  • Baptiste Maurin
  • Nadia Saadi
  • Stéphane Gomot
  • Pascale Bousquet-Pitt
  • Olivier Cazaux
  • Claudine Bichet
  • Stéphane Pfeiffer
  • Céline Papin
  • Laurent Guillemin
  • Delphine Jamet
  • Patrick Papadato
  • Brigitte Bloch
  • Radouane-Cyrille Jaber
  • Eve Demange
  • Guillaume Mari
  • Marie-Claude Noel
  • Didier Cugy
  • Françoise Fremy
  • Jean-Baptiste Thony
  • Servane Crussière
  • Matthieu Mangin
  • Marie-Julie Poulat
  • Bernard Blanc
  • Isabelle Faure
  • Amine Smihi
  • Tiphaine Ardouin
  • Dimitri Boutleux
  • Sandrine Jacotot
  • Mathieu Hazouard
  • Isabelle Accoceberry
  • Paul-Bernard Delaroche
  • Sylvie Schmitt
  • Didier Jeanjean
  • Véronique Garcia
  • Vincent Maurin
  • Véronique Seyral
  • Francis Feytout
  • Pascale Roux
Nicolas Florian
Nicolas Florian (14 élus) Union pour bordeaux 		25 163 44,12%
  • Nicolas Florian
  • Julia Mouzon
  • Thomas Cazenave
  • Alexandra Siarri
  • Fabien Robert
  • Géraldine Amouroux
  • Pierre De Gaétan Njikam
  • Anne Fahmy
  • Nicolas Pereira
  • Nathalie Delattre
  • Aziz Skalli
  • Béatrice Sabouret
  • Marik Fetouh
  • Catherine Fabre
Philippe Poutou
Philippe Poutou (3 élus) Bordeaux en luttes 		5 357 9,39%
  • Philippe Poutou
  • Evelyne Cervantes-Descubes
  • Antoine Boudinet
Participation au scrutin Bordeaux
Taux de participation 38,33%
Taux d'abstention 61,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 58 002

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Florian
Nicolas Florian Majorité municipale 		18 990 34,55%
Pierre Hurmic
Pierre Hurmic Bordeaux respire ! 		18 894 34,38%
Thomas Cazenave
Thomas Cazenave Renouveau bordeaux 		6 976 12,69%
Philippe Poutou
Philippe Poutou Bordeaux en luttes 		6 470 11,77%
Bruno Paluteau
Bruno Paluteau Le réveil bordelais 		1 794 3,26%
Pascal Jarty
Pascal Jarty Servir bordeaux 		686 1,24%
Yves Simone
Yves Simone Suivez le guide 		527 0,95%
Gilles Garçon
Gilles Garçon Le temps des bordelais 		365 0,66%
Fanny Quandalle
Fanny Quandalle Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		249 0,45%
Participation au scrutin Bordeaux
Taux de participation 36,93%
Taux d'abstention 63,07%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 55 818

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Juppé
Alain Juppé (52 élus) Un temps d'avance avec alain juppé 		46 489 60,94%
  • Alain Juppé
  • Maribel Bernard
  • Erick Aouizerate
  • Anne Brezillon
  • Nicolas Brugere
  • Virginie Calmels
  • Didier Cazabonne
  • Anne-Marie Cazalet
  • Jean-Louis David
  • Solène Chazal
  • Yohan David
  • Brigitte Collet
  • Stéphan Delaux
  • Emmanuelle Cuny
  • Michel Duchene
  • Nathalie Delattre
  • Marik Fetouh
  • Laurence Dessertine
  • Nicolas Florian
  • Magali Fronzes
  • Pierre Lothaire
  • Arielle Piazza
  • Pierre De Gaétan Njikam Mouliom
  • Elizabeth Touton
  • Josy Reiffers
  • Marie-Hélène Villanove
  • Fabien Robert
  • Anne Walryck
  • Alain Silvestre
  • Florence Forzy-Raffard
  • Philippe Fraile Martin
  • Laetitia Jarty-Roy
  • Jean-Pierre Guyomarc'h
  • Emilie Kuziew
  • Marc Lafosse
  • Constance Mollat
  • Jérôme Siri
  • Ana-Maria Torres
  • Guy Accoceberry
  • Marie-José Del Rey
  • Edouard Du Parc
  • Estelle Gentilleau
  • Alain Dupouy
  • Cécile Migliore
  • Jean-Michel Gaute
  • Sandrine Renou
  • Joël Solari
  • Alexandra Siarri
  • Benoit Martin
  • Mariette Laborde
  • Yassine Louimi
  • Marie-Françoise Lire
Vincent Feltesse
Vincent Feltesse (7 élus) Un grand bordeaux pour changer d'ère 		17 224 22,58%
  • Vincent Feltesse
  • Michèle Delaunay
  • Pierre Hurmic
  • Emmanuelle Ajon
  • Matthieu Rouveyre
  • Delphine Jamet
  • Nicolas Guenro
Jacques Colombier
Jacques Colombier (2 élus) Bordeaux bleu marine soutenue par le front national, le rassemblement bleu marine, le siel 		4 626 6,06%
  • Jacques Colombier
  • Catherine Bouilhet
Vincent Maurin
Vincent Maurin Bordeaux pour tous 		3 506 4,59%
Yves Simone
Yves Simone Avec yves simone soyons tous guides pour bordeaux 		2 128 2,78%
Philippe Poutou
Philippe Poutou Bordeaux, rouge et anticapitaliste 		1 914 2,50%
Fanny Quandalle
Fanny Quandalle Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		391 0,51%
Participation au scrutin Bordeaux
Taux de participation 55,28%
Taux d'abstention 44,72%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Nombre de votants 77 598

Villes voisines de Bordeaux

En savoir plus sur Bordeaux