Résultat de l'élection municipale 2026 à Bordeaux : les résultats du 2e tour

Programme de Thomas Cazenave à Bordeaux (Faire Gagner Bordeaux)

Engagement pour Bordeaux

Thomas Cazenave exprime son profond attachement à Bordeaux, une ville où il a grandi et vit avec sa famille. Son engagement en tant que conseiller municipal et député l'a convaincu que Bordeaux a un potentiel immense pour réussir. Il souhaite redonner aux Bordelais la fierté de vivre dans leur ville et s'engage à répondre à leurs préoccupations.

Actions pour la sécurité

Un des axes principaux de son programme est la sécurité, avec un plan ambitieux pour renforcer la présence policière et moderniser l'éclairage public. Il propose la création de brigades d'intervention rapide et un grand plan d'entretien des espaces publics. Ces mesures visent à restaurer la sérénité dans les quartiers de Bordeaux où la situation s'est dégradée.

Ouverture et rayonnement

Thomas Cazenave souhaite positionner Bordeaux comme un leader dans les domaines économique, universitaire et culturel. Il propose des initiatives pour attirer des talents et des investisseurs, ainsi qu'un projet urbain ambitieux pour dynamiser la ville. La candidature de Bordeaux comme Capitale européenne de la Culture est également au cœur de sa vision.

Mobilisation des acteurs locaux

Pour réussir, il est essentiel de rassembler toutes les forces vives de Bordeaux, y compris les associations, entreprises et commerçants. Thomas Cazenave appelle à une mobilisation collective pour faire avancer la ville. Il souhaite que chaque Bordelais se sente impliqué dans le développement et l'avenir de leur communauté.