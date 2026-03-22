Résultat de l'élection municipale 2026 à Bordeaux : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bordeaux

Le deuxième tour des élections municipales à Bordeaux a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Thomas Cazenave
Thomas Cazenave Liste d'union au centre
Faire Gagner Bordeaux
  • Thomas Cazenave
  • Ariane Van Ghelue
  • Jean Francois Cledel
  • Géraldine Amouroux
  • Pierre De Gaétan Njikam
  • Alexandra Siarri
  • Fabien Robert
  • Anne Fahmy
  • Mayeul L Huillier
  • Nathalie Bois Huygue
  • Marc Lafosse
  • Hélène Florian
  • Boubacar Seck
  • Catherine Fabre
  • Gerald Carmona
  • Ariane Ary
  • Ludovic Bousquet
  • Yana Langlois
  • Georges Simon
  • Béatrice Sabouret
  • Paul Dionis Du Sejour
  • Chantal Bergey
  • Luc Pascal
  • Anne-Laure Chazeau
  • Johnny Lebeaupin
  • Laurence Navailles
  • Eric Ozoux
  • Alexandra Martin
  • Patrice Pecqueur
  • Hélène Jacquet
  • Marcel Kapfer
  • Laure Compeyrot
  • Yohan David
  • Agnes Barokel
  • Lionel Grossmann
  • Véronique Juramy
  • Christophe Bibes
  • Claire Fradin
  • Dimitri Allicar
  • Aziza Agourri
  • Christophe Adam
  • Linon Cier
  • Pascal Appanah
  • Nadia Rodriguez
  • Ousmane Sary
  • Sandrine Dunoyer
  • Louis Fleury
  • Karine Nubret
  • Hugues Saint Georges
  • Diane Beaucard
  • Amine Ly
  • Marielle Arendsen
  • Jean Yves Launay
  • Tasnime Baazizi
  • Leopold Peltereau
  • Helene Fourcade
  • Eric Laffargue
  • Sophie Boussaguet
  • Loic Dulaurens
  • Clotilde Mercier
  • Jeremy Strohner
  • Justyne Dessaint
  • Paterne Agbaholou
  • Cyrielle Agueda Rosa
  • Nicolas de Giorgio
  • Nathalie Delattre
  • Michael Llordra
Pierre Hurmic
Pierre Hurmic Liste d'union à gauche
BORDEAUX EN CONFIANCE
  • Pierre Hurmic
  • Camille Choplin
  • Mathieu Hazouard
  • Claudine Bichet
  • Stéphane Pfeiffer
  • Pascale Bousquet-Pitt
  • Olivier Cazaux
  • Alice Mounier-Estay
  • Olivier Escots
  • Harmonie Lecerf Meunier
  • Baptiste Maurin
  • Fannie Le Boulanger
  • Didier Jeanjean
  • Céline Papin
  • Dimitri Boutleux
  • Florence Lamarque
  • Marc Etcheverry
  • Lucile Robert
  • Maxime Ghesquière
  • Emma Chevalier
  • Olivier Richard
  • Brigitte Bloch
  • Théophile Toussaint
  • Marie-Charlotte Latour
  • Bernard Blanc
  • Marie-Claude Noel
  • Émeric Lemarignier
  • Lise Latrille
  • Alioune Sy
  • Coline Courtois
  • Matthieu Mangin
  • Léa André
  • Vincent Maurin
  • Tiphaine Ardouin
  • Pierre-Marie Lincheneau
  • Laetitia Manoiline
  • Clément Lejeune
  • Eve Demange
  • Sébastien Foix-Sauret
  • Cathy Wascowiski
  • Philéas Jovovic
  • Naïma Charaï
  • François Aramburu
  • Sylvie Regnier
  • Valentin Vareille
  • Cathy Lafon
  • Romain Dostes
  • Léa Grino-Lacassagne
  • Sylvain Galinat
  • Marianne Massiera
  • Marc Bagur
  • Mélanie Gaillard
  • Pierre Ledoux
  • Isabel Barradas
  • Rémi Berot
  • Amélia Gustave
  • Cyril Fonrose
  • Laure Villacreces
  • Hugues Kitten
  • Marie Rignon
  • Alexandre Lambert
  • Agathe Le Bihan
  • Grégorie Morvan
  • Aline Mouquet
  • Philippe Murris
  • Ndella Ndoye
  • Michel Laforcade

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bordeaux

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre HURMIC
Pierre HURMIC (Ballotage) BORDEAUX EN CONFIANCE 		27 719 27,68%
Thomas CAZENAVE
Thomas CAZENAVE (Ballotage) Faire Gagner Bordeaux 		25 617 25,58%
Philippe DESSERTINE
Philippe DESSERTINE (Ballotage) PHILIPPE DESSERTINE- L'OPTIMISME EST UNE FORCE 		20 228 20,20%
Nordine RAYMOND
Nordine RAYMOND FAIRE MIEUX POUR BORDEAUX 		9 372 9,36%
Julie RECHAGNEUX
Julie RECHAGNEUX RASSEMBLEMENT NATIONAL POUR BORDEAUX 		7 031 7,02%
Philippe POUTOU
Philippe POUTOU ROUGE BORDEAUX ANTICAPITALISTE 		5 152 5,14%
Medhi SABOULARD
Medhi SABOULARD UNION DE LA GAUCHE 		1 796 1,79%
Virginie BONTOUX TOURNAY
Virginie BONTOUX TOURNAY A LA RECONQUÊTE DE BORDEAUX 		1 770 1,77%
Petra BERNUS
Petra BERNUS ARRACHER BORDEAUX AUX RICHES ET AUX SPÉCULATEURS 		895 0,89%
Fanny QUANDALLE
Fanny QUANDALLE Lutte ouvrière - le camp des travailleurs 		363 0,36%
Esteban NADAL
Esteban NADAL NPA Révolutionnaires - Bordeaux Ouvrière et Révolutionnaire 		212 0,21%
Participation au scrutin Bordeaux
Taux de participation 58,08%
Taux d'abstention 41,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,35%
Nombre de votants 101 141

Source : ministère de l’Intérieur

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