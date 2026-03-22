Résultat de l'élection municipale 2026 à Bordeaux : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bordeaux [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bordeaux sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bordeaux.
L'actu des élections municipales 2026 à Bordeaux
11:53 - Qui est en tête à Bordeaux avant le 2e tour de cette municipale 2026 ?
Pierre Hurmic (Union de la gauche) a remporté le premier tour des élections municipales 2026 à Bordeaux il y a une semaine, avec 27,68 % des votes. À sa suite, Thomas Cazenave (Union du centre) a obtenu la seconde place avec 25,58 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Le meneur de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020, mais il a concédé cependant 6 points. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Philippe Dessertine, étiqueté Divers centre, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Nordine Raymond, avec la nuance La France insoumise, a terminé avec 9,36 % des suffrages, trop peu pour se qualifier seul, mais lui laissant l'opportunité de s'allier. À noter que pour ce premier tour à Bordeaux, le vote a mobilisé 58,08 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bordeaux
Le deuxième tour des élections municipales à Bordeaux a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Thomas Cazenave
Liste d'union au centre
Faire Gagner Bordeaux
|
|
Pierre Hurmic
Liste d'union à gauche
BORDEAUX EN CONFIANCE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bordeaux
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre HURMIC (Ballotage) BORDEAUX EN CONFIANCE
|27 719
|27,68%
|Thomas CAZENAVE (Ballotage) Faire Gagner Bordeaux
|25 617
|25,58%
|Philippe DESSERTINE (Ballotage) PHILIPPE DESSERTINE- L'OPTIMISME EST UNE FORCE
|20 228
|20,20%
|Nordine RAYMOND FAIRE MIEUX POUR BORDEAUX
|9 372
|9,36%
|Julie RECHAGNEUX RASSEMBLEMENT NATIONAL POUR BORDEAUX
|7 031
|7,02%
|Philippe POUTOU ROUGE BORDEAUX ANTICAPITALISTE
|5 152
|5,14%
|Medhi SABOULARD UNION DE LA GAUCHE
|1 796
|1,79%
|Virginie BONTOUX TOURNAY A LA RECONQUÊTE DE BORDEAUX
|1 770
|1,77%
|Petra BERNUS ARRACHER BORDEAUX AUX RICHES ET AUX SPÉCULATEURS
|895
|0,89%
|Fanny QUANDALLE Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|363
|0,36%
|Esteban NADAL NPA Révolutionnaires - Bordeaux Ouvrière et Révolutionnaire
|212
|0,21%
|Participation au scrutin
|Bordeaux
|Taux de participation
|58,08%
|Taux d'abstention
|41,92%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,62%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,35%
|Nombre de votants
|101 141
Source : ministère de l’Intérieur
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