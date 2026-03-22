Résultat municipale 2026 à Bords (17430) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bords a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bords, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bords [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine VERNON
Christine VERNON (11 élus) AVANCER ENSEMBLE A BORDS 		284 37,47%
  • Christine VERNON
  • Pascal DAUNAS
  • Jessica FOUSSARD
  • Pierre GABRIELLI
  • Sylvie LE PAGE
  • Matthieu BOUCHET
  • Christine GAY
  • Olivier CHOUTEAU
  • Séverine LECHEVIN
  • Xavier DILET
  • Véronique SCHREIBER
Alain BELLU
Alain BELLU (2 élus) Rassemblement et Ouverture pour Bords 		282 37,20%
  • Alain BELLU
  • Annabelle AUSSURIN
Bruno BOULESTIN
Bruno BOULESTIN (2 élus) ENSEMBLE, CONTINUONS D'AGIR POUR BORDS ! 		192 25,33%
  • Bruno BOULESTIN
  • Dominique PETRAULT
Participation au scrutin Bords
Taux de participation 68,76%
Taux d'abstention 31,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Nombre de votants 768

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Bords - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain BELLU
Alain BELLU (Ballotage) Rassemblement et Ouverture pour Bords 		260 36,01%
Christine VERNON
Christine VERNON (Ballotage) AVANCER ENSEMBLE A BORDS 		255 35,32%
Bruno BOULESTIN
Bruno BOULESTIN (Ballotage) ENSEMBLE, CONTINUONS D'AGIR POUR BORDS ! 		207 28,67%
Participation au scrutin Bords
Taux de participation 65,62%
Taux d'abstention 34,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Nombre de votants 733

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