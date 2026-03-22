Résultat municipale 2026 à Bords (17430) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Bords - Tour 2
- Election municipale 2026 à Bords [EN DIRECT]
- Résultat municipale 2026 à Bords - Tour 1
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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bords a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bords, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bords [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christine VERNON (11 élus) AVANCER ENSEMBLE A BORDS
|284
|37,47%
|
|Alain BELLU (2 élus) Rassemblement et Ouverture pour Bords
|282
|37,20%
|
|Bruno BOULESTIN (2 élus) ENSEMBLE, CONTINUONS D'AGIR POUR BORDS !
|192
|25,33%
|
|Participation au scrutin
|Bords
|Taux de participation
|68,76%
|Taux d'abstention
|31,24%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,52%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,78%
|Nombre de votants
|768
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Bords - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain BELLU (Ballotage) Rassemblement et Ouverture pour Bords
|260
|36,01%
|Christine VERNON (Ballotage) AVANCER ENSEMBLE A BORDS
|255
|35,32%
|Bruno BOULESTIN (Ballotage) ENSEMBLE, CONTINUONS D'AGIR POUR BORDS !
|207
|28,67%
|Participation au scrutin
|Bords
|Taux de participation
|65,62%
|Taux d'abstention
|34,38%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,82%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,68%
|Nombre de votants
|733
Election municipale 2026 à Bords [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bords sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bords.
L'actu des élections municipales 2026 à Bords
18:36 - Comment Bords a-t-elle voté l'année de la dissolution ?
Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux de la présidentielle et des législatives deux ans plus tôt. Pour le tour unique des européennes 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (46,86%). Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Bords plébiscitaient ensuite Stéphane Morin (Rassemblement National) avec 50,00% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Stéphane Morin culminant à 59,19% des votes sur place.
15:57 - Résultat des municipales 2020 : comment Serge Marcouillé s'est imposé à Bords
Les résultats des précédentes élections municipales à Bords ont offert un bilan révélateur sur l'échiquier politique local. Au soir du premier tour, Serge Marcouillé a pris la première place en totalisant 393 suffrages (65,50%). À ses trousses, Alain Bellu a recueilli 207 votes (34,50%). Cette victoire sans appel a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Bords, cette dynamique sert de matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse face à cette victoire retentissante, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - Pour le 2e tour de l'élection municipale de Bords, une triangulaire incertaine
D'après les candidatures officielles pour le deuxième tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur, la confrontation doit donc passer par une nouvelle étape ce dimanche, avec Alain Bellu avec la liste "Rassemblement Et Ouverture Pour Bords", Christine Vernon avec la liste "Avancer Ensemble A Bords" et Bruno Boulestin avec la liste "Ensemble, Continuons D'agir Pour Bords !". Les 2 bureaux de vote de la commune de Bords sont accessibles jusqu'à 18 heures pour permettre aux électeurs de s'exprimer.
11:59 - Un premier constat à Bords avec les résultats du 1er tour
A l'ouverture de l'élection municipale à Bords, malgré une abstention historiquement haute en France, le scrutin a mobilisé 65,62 % des électeurs dans la ville. C'est Alain Bellu qui est arrivé en tête en rassemblant 36,01 % des votes. Derrière, Christine Vernon s'est classée deuxième avec 35,32 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. En ravissant la première place, Alain Bellu a gagné une position décisive par rapport à 2020, et il a aussi vu son pourcentage grimper de 1,51 point. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Bruno Boulestin a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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