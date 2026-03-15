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19:19 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Bornel Dans les rues de Bornel, les élections s'achèvent. Avec ses 4 796 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 281 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (83,91%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les 202 résidents étrangers contribuent à cette variété culturelle. Dans cette mosaïque sociale, 44,70% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 229,58 euros, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. À Bornel, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Lors des dernières élections, quel fut le score du RN à Bornel ? Le parti nationaliste n'avait pas vraiment pesé lors des municipales à Bornel il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 35,99% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron dans la commune avec 55,60% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 35,96% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti nationaliste sécurisait 63,05% des voix au niveau local. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 50,89% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées donneront, lors du premier round, un résultat de 53,55% pour le parti nationaliste. Il l'emportera d'ailleurs avec 65,88% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Alexandre Sabatou.

16:58 - Quelle participation attendre à Bornel aux municipales ? Dans le cadre de la municipale de 2026 à Bornel, le nombre total de bulletins dépouillés aura un rôle clé sur les résultats locaux. Lors des municipales de 2020, la participation avait culminé à 41,77 % lors du premier tour (un niveau conforme aux 44,7 % du pays). 1 426 votants s'étaient alors déplacés, de nombreux électeurs ayant préféré éviter les isoloirs à cause de la pandémie du coronavirus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a à ce titre été évalué à 74,71 %. Même si les logiques changent d'un type d'élection à l'autre, il est intéressant d'analyser la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024. Le taux de votants aux élections législatives a évolué pour sa part de 44,33 % au premier tour en 2022 à 63,79 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 48,27 % (51,49 % en France). Regarder ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet de classer Bornel comme une commune assez peu mobilisée.

15:59 - Le vote de Bornel nettement ancré au centre il y a deux ans Un retour sur les résultats de 2024 confirme que Bornel demeurait à l'époque une terre de droite radicale. Le rendez-vous des Européennes de 2024 à Bornel avait en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (50,89%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 9,77% des voix. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Bornel portaient leur choix sur Alexandre Sabatou (Rassemblement National) avec 53,55% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Alexandre Sabatou culminant à 65,88% des votes dans la localité.

14:57 - À Bornel, la dernière présidentielle était marquée par un vote pour le RN Lors des législatives de 2022, les votants de Bornel soutenaient en priorité Alexandre Sabatou (RN) avec 35,96% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 63,05%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Bornel quelques semaines plus tôt voyait Marine Le Pen finir en tête localement avec 35,99% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 24,41%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 55,60% pour Marine Le Pen, contre 44,40% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Bornel révèle donc un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Les premières élections à Bornel depuis la réforme fiscale Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Bornel, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 12,49 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de 23 530 €. Un produit qui est loin des 705 500 euros enregistrés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette chute des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Bornel s'est établi à 45,62 % en 2024 (contre 24,29 % en 2020). Notons que la moyenne nationale se situe à environ 40 %, soit une augmentation de 1,2 point en quatre ans. Mais attention : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Bornel s'est établi à 765 euros en 2024 contre 642 euros en début de mandat.

11:59 - Résultats des élections de 2020 : comment Dominique Toscani s'est imposé à Bornel Quelles leçons tirer de l'issue du dernier scrutin municipal à Bornel ? Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Dominique Toscani (Divers) a décroché la première place en rassemblant 63,62% des bulletins. À ses trousses, Christophe Philippe Michel Decaen (Divers) a capté 503 bulletins valides (36,37%). Cette victoire au premier tour du candidat Divers a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Bornel, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Cette victoire écrasante met les forces d'opposition face à une tâche considérable ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.