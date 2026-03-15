Résultat municipale 2026 à Bornel (60540) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bornel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bornel, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bornel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric FORET
Frédéric FORET (23 élus) TROIS TERRITOIRES, UN AVENIR 		997 54,39%
  • Frédéric FORET
  • Amélie JACQUET
  • Thierry PRUNIER
  • Brigitte ROZALSKI
  • Jean-Robert MUTEL
  • Alisson DARTY
  • Hervé HEUDRON
  • Christel LE RENARD
  • Séraphin NESA
  • Magali LOPEZ
  • Alain GASTAUD
  • Céline PEAQUIN
  • Cyrille FELI
  • Marie-José GASTAUD
  • Anthony TROCHUT
  • Patricia DA COSTA CATARINO
  • Patrick ZAMMARCHI
  • Myriam CABUK
  • Pascal NOEL
  • Stéphanie BRIGHENTI
  • Tristan CHEVENAT
  • Marie-Thérèse FLEURY
  • Georges DUVAL
Dominique TOSCANI
Dominique TOSCANI (3 élus) AVEC VOUS POUR BORNEL 2026 		465 25,37%
  • Dominique TOSCANI
  • Annie ORGER
  • Jean Jacques LEMOINE
Christophe Philippe Michel DECAEN
Christophe Philippe Michel DECAEN (3 élus) AGIR POUR NOTRE COMMUNE NOUVELLE 		371 20,24%
  • Christophe Philippe Michel DECAEN
  • Karima BENYAGOUB ÉPOUSE DECAEN
  • Sami Sadok BEN AZIZA
Participation au scrutin Bornel
Taux de participation 53,39%
Taux d'abstention 46,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 1 890

Source : ministère de l’Intérieur

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