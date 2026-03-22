Résultat municipale 2026 à Bort-les-Orgues (19110) – Résultats du 2e tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bort-les-Orgues est dévoilé. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Bort-les-Orgues, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bort-les-Orgues [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Patrick JOUVE
Patrick JOUVE Agir pour l'avenir de Bort 		312 52,26%
Eric ZIOLO
Eric ZIOLO AGISSONS ENSEMBLE POUR BORT 		285 47,74%
Participation au scrutin Bort-les-Orgues Partiels *
Taux de participation 72,42%
Taux d'abstention 27,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,72%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,87%
Nombre de votants 646

* Résultats partiels sur 50% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Corrèze ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Corrèze. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Bort-les-Orgues - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric ZIOLO
Eric ZIOLO (Ballotage) AGISSONS ENSEMBLE POUR BORT 		556 42,57%
Patrick JOUVE
Patrick JOUVE (Ballotage) Agir pour l'avenir de Bort 		459 35,15%
Jean Michel Vianney TAUDIN
Jean Michel Vianney TAUDIN (Ballotage) Au coeur de Bort 		291 22,28%
Participation au scrutin Bort-les-Orgues
Taux de participation 74,05%
Taux d'abstention 25,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,06%
Nombre de votants 1 361

Villes voisines de Bort-les-Orgues

En savoir plus sur Bort-les-Orgues