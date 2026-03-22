Résultat municipale 2026 à Bort-les-Orgues (19110) – Résultats du 2e tour [PUBLIE]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bort-les-Orgues est dévoilé. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Bort-les-Orgues, transmis par le ministère de l'Intérieur.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bort-les-Orgues [EN COURS]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix Partiels *
|Patrick JOUVE Agir pour l'avenir de Bort
|312
|52,26%
|Eric ZIOLO AGISSONS ENSEMBLE POUR BORT
|285
|47,74%
|Participation au scrutin
|Bort-les-Orgues Partiels *
|Taux de participation
|72,42%
|Taux d'abstention
|27,58%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,72%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,87%
|Nombre de votants
|646
* Résultats partiels sur 50% des bureaux de vote
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Bort-les-Orgues - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric ZIOLO (Ballotage) AGISSONS ENSEMBLE POUR BORT
|556
|42,57%
|Patrick JOUVE (Ballotage) Agir pour l'avenir de Bort
|459
|35,15%
|Jean Michel Vianney TAUDIN (Ballotage) Au coeur de Bort
|291
|22,28%
|Participation au scrutin
|Bort-les-Orgues
|Taux de participation
|74,05%
|Taux d'abstention
|25,95%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,98%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,06%
|Nombre de votants
|1 361
Election municipale 2026 à Bort-les-Orgues [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bort-les-Orgues sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bort-les-Orgues.
L'actu des élections municipales 2026 à Bort-les-Orgues
18:36 - Comment a voté Bort-les-Orgues l'année de la dissolution ?
La physionomie politique de Bort-les-Orgues a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme une ville politiquement partagée, elle s'est positionnée deux ans plus tard comme une localité à dominante nationaliste. Les élections européennes de juin 2024 à Bort-les-Orgues avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,49%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 14,43% des votes. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Bort-les-Orgues plébiscitaient ensuite Maïtey Pouget (Rassemblement National) avec 35,47% au premier tour. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant François Hollande (Union de la gauche) jusqu'à la première place avec 37,12%.
15:57 - Le bilan de la dernière municipale à Bort-les-Orgues
Les résultats du scrutin municipal il y a six ans à Bort-les-Orgues ont été particulièrement instructifs sur le paysage politique local. Unique liste en présence, 'Une équipe à votre écoute' menée par Eric Ziolo a sans surprise engrangé 701 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Bort-les-Orgues, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. L'attention cette année se portera sur la capacité d'une alternative à émerger face au bloc majoritaire. Un début de réponse particulièrement clair a d'ores et déjà été donné avec l'annonce des candidatures.
13:58 - Le 2e tour de la municipale à Bort-les-Orgues doit départager 2 listes
Comme le montrent les candidatures officielles pour le second tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le duel final oppose donc ce dimanche Patrick Jouve et Eric Ziolo. Il convient de souligner le retrait de Jean Michel Vianney Taudin, qui pouvait pourtant se présenter après un résultat initial qualificatif. Afin de faire leur choix, les votants de la commune peuvent se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 2 bureaux de vote de Bort-les-Orgues.
11:59 - Qui a fini en tête au 1er tour des élections municipales à Bort-les-Orgues dimanche dernier ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Bort-les-Orgues dimanche dernier, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 25,95 %, malgré une abstention historiquement haute en France. C'est Eric Ziolo qui s'est placé en première position en s'adjugeant 42,57 % des votes. Ensuite, Patrick Jouve s'est classé deuxième avec 35,15 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Comme il y a six ans, Eric Ziolo est resté au sommet du classement, mais il a subi néanmoins un fort recul de 57 points comparé à 2020. Pour compléter ce tableau, avec 22,28 %, Jean Michel Vianney Taudin est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Villes voisines de Bort-les-Orgues
- Bort-les-Orgues (19110)
- Ecole primaire à Bort-les-Orgues
- Maternités à Bort-les-Orgues
- Crèches et garderies à Bort-les-Orgues
- Classement des collèges à Bort-les-Orgues
- Salaires à Bort-les-Orgues
- Impôts à Bort-les-Orgues
- Dette et budget de Bort-les-Orgues
- Climat et historique météo de Bort-les-Orgues
- Accidents à Bort-les-Orgues
- Délinquance à Bort-les-Orgues
- Inondations à Bort-les-Orgues
- Nombre de médecins à Bort-les-Orgues
- Pollution à Bort-les-Orgues
- Entreprises à Bort-les-Orgues
- Prix immobilier à Bort-les-Orgues