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19:17 - Bosroumois : démographie, élections et stratégies politiques Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Bosroumois, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec une population de 3 855 habitants répartis dans 1 683 logements, cette ville présente une densité de 291 hab/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 184 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 107 foyers fiscaux. Dans la ville, 32% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 8,59% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 37,80% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 44,13% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 225,74 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Pour finir, Bosroumois incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Bosroumois Le parti nationaliste restait loin du match lors du scrutin municipal à Bosroumois il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 29,71% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 45,47% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 27,84% au parti lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le RN obtenait 48,87% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 39,33% aux européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives enfin offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 40,49% pour le RN. Il terminera avec 46,08% lors du vote définitif.

16:58 - Quels niveaux de participation à Bosroumois aux dernières élections ? Lors des municipales de 2020, la participation à Bosroumois avait atteint 30,31 % au premier tour, en deçà de la moyenne nationale alors que le pays était effrayé par l'épidémie de coronavirus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois réuni 78,50 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). L'affluence pour les législatives, chiffrée de son côté à 53,60 % en 2022, a fortement progressé pour s'élever à 71,85 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation arrivait à 56,38 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville soucieuse de voter. À l'occasion de l'élection municipale, l'état de la participation jouera en tout cas sur les résultats de Bosroumois.

15:59 - Bosroumois classée à droite lors des derniers scrutins Lors du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de Bosroumois avaient poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 39,33% des votes. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Patrice Pauper (Rassemblement National) en pole position avec 40,49% au premier tour, devant Philippe Brun (Union de la gauche) avec 31,32%. Mais c'est finalement Philippe Brun (Union de la gauche) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 53,92% des suffrages exprimés.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Bosroumois s'était massivement dirigée vers le RN En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Bosroumois tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 29,71% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 29,49%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 54,53%, contre 45,47% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Bosroumois soutenaient en priorité Chrystelle Saulière (RN) avec 27,84% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Philippe Brun (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en première position avec 51,13% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait de Bosroumois une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Trajectoire de la pression fiscale : les chiffres clés de Bosroumois En ce qui concerne la fiscalité locale de Bosroumois, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté environ 688 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 616 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à un peu plus de 46,94 % en 2024 (contre près de 26,74 % en 2020). En guise de comparaison, la moyenne au niveau national atteint près de 40 % (en progression de 1,2 point depuis 2020). Une augmentation bien souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 16 920 € en 2024, contre 426 360 € enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 12,02 %. Un bouleversement pour les budgets des communes limitant drastiquement son produit et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Retour sur le résultat des élections de 2020 à Bosroumois Les résultats des élections municipales de 2020 à Bosroumois ont livré un tableau détaillé des forces politiques en présence. Unique liste en présence, la liste menée par Philippe Vanheule a sans surprise obtenu 801 bulletins (100,00%) dès le premier tour. Cette élection sans concurrent n'a pas nécessité de second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Bosroumois, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Le défi à l'occasion des résultats de ces municipales sera de savoir si une réelle opposition réussit à s'organiser face à cette hégémonie. La liste des candidatures (voir ci-dessous) fournit certainement d'ores et déjà un début de réponse.