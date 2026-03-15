Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouc-Bel-Air : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouc-Bel-Air [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bouc-Bel-Air sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bouc-Bel-Air.
L'actu des élections municipales 2026 à Bouc-Bel-Air
12:09 - Premier tour des municipales à Bouc-Bel-Air : horaires des 14 bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars, les électeurs de Bouc-Bel-Air sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, indispensables pour établir la composition de leur conseil municipal pour les six années à venir. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus. La liste des prétendants en 2026 est affichée ci-dessous. Il convient de noter que les horaires d’ouverture des 14 bureaux de vote de Bouc-Bel-Air sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. Pour connaître les résultats du premier tour à Bouc-Bel-Air, rendez vous ici même à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bouc-Bel-Air
|Tête de listeListe
|
Mathieu Pietri
Liste divers droite
BOUC AVEC VOUS
|
|
Bruno Aubry
Liste divers gauche
VIVRE MIEUX A BOUC BEL AIR
|
|
Hervé Plisson
Liste divers gauche
PRINTEMPS BOUCAIN
|
|
Mathieu Morateur
Liste divers droite
DE L'AVENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Richard Mallie (27 élus) Bouc avant tout
|2 706
|63,23%
|
|Jean-Pierre Laffineur (3 élus) Pour que vive bouc bel air
|815
|19,04%
|
|Philippe Canobio (3 élus) Bouc bel air maintenant
|758
|17,71%
|
|Participation au scrutin
|Bouc-Bel-Air
|Taux de participation
|37,95%
|Taux d'abstention
|62,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 445
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Richard Mallié (28 élus) Mieux vivre a bouc bel air
|4 577
|69,22%
|
|Marie Christine Oberlinkels (5 élus) Bouc bel air pour tous
|2 035
|30,77%
|
|Participation au scrutin
|Bouc-Bel-Air
|Taux de participation
|60,43%
|Taux d'abstention
|39,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,97%
|Nombre de votants
|7 032
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Richard Mallié Mieux vivre a bouc bel air
|3 542
|48,18%
|Jean-Claude Perrin Pour vous et pour demain
|2 015
|27,41%
|Marie Christine Oberlinkels Bouc bel air pour tous
|1 121
|15,24%
|Philippe Canobio Bouc bel air autrement
|673
|9,15%
|Participation au scrutin
|Bouc-Bel-Air
|Taux de participation
|64,68%
|Taux d'abstention
|35,32%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,31%
|Nombre de votants
|7 525
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