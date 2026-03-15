Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouc-Bel-Air : les infos en direct

Programme de Bruno Aubry à Bouc-Bel-Air (VIVRE MIEUX A BOUC BEL AIR)

Démocratie municipale

Le projet de Bruno Aubry vise à instaurer une démocratie participative à Bouc-Bel-Air. Cela inclut la création d'un budget participatif et d'un conseil municipal des jeunes pour impliquer davantage la population. La concertation sur les projets d'aménagement et la lutte contre les violences sont également des priorités essentielles.

Agriculture et alimentation

La liste VIVRE MIEUX souhaite favoriser le retour de l'agriculture à Bouc-Bel-Air en créant une zone agricole protégée. Les circuits courts et la garantie d'une alimentation saine dans les cantines sont au cœur de cette initiative. La protection contre les incendies et l'aménagement de la forêt sont également des objectifs importants.

Éducation et jeunesse

Le programme met l'accent sur l'éducation, en développant les relations entre jeunes et seniors et en favorisant l'accueil des personnes handicapées. Des initiatives comme la semaine du bien manger et la rénovation des écoles sont prévues pour enrichir l'expérience éducative. La végétalisation des cours de récréation est également envisagée pour améliorer l'environnement scolaire.

Transports et mobilité

Le projet de Bruno Aubry inclut la refonte du schéma de mobilité à Bouc-Bel-Air pour fluidifier la circulation. La création de voies vertes et le développement de navettes électriques sont des mesures envisagées pour améliorer les déplacements. L'objectif est de rapprocher les quartiers et de favoriser les mobilités douces.