Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouc-Bel-Air : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bouc-Bel-Air

Tête de listeListe
Mathieu Pietri
Mathieu Pietri Liste divers droite
BOUC AVEC VOUS
  • Mathieu Pietri
  • Corinne Le Meut
  • Stephan Pierraccini
  • Christine Siccardi
  • Thomas Bergere
  • Sophie Surace
  • Christophe Camus
  • Patricia Cotti
  • Julien Esterini
  • Evelyne Louis
  • Patrick Crouzaud
  • Margalith Paulet
  • Jean-François Caire
  • Marie-Christine Rodriguez
  • Michel Daurelle
  • Alexandra Chelu
  • Florian Paris
  • Marie-Annick Bouvier
  • Julien Simione
  • Michèle Dechaud
  • Dominique Bieche
  • Kelly Nolasco
  • Patrick Serekian
  • Marion Revalor
  • Cyril Ciccariello
  • Karine Champs
  • Pierre Negre
  • Carine Keo
  • Rémi Salvai
  • Delphine Chatelier
  • Vincent Borgogno
  • Audrey Charlois
  • Pierre Marroc
  • Jana Kuzmova
  • Denis Latil d'Albertas
Bruno Aubry
Bruno Aubry Liste divers gauche
VIVRE MIEUX A BOUC BEL AIR
  • Bruno Aubry
  • Geneviève Martin
  • Saïd Achache
  • Nacera Baghdad
  • Rémy Boeuf
  • Nathalie Dutheil
  • Laurent Robert
  • Agnès Dioux
  • Richard Simon
  • Patricia Carles
  • Yoan Tang
  • Stéphanie Bapt
  • Christian Alcouffe
  • Isabelle Giordano
  • Michael Mahut
  • Ségolène Doutriaux
  • Daniel Bley
  • Marine Boudigou
  • Patrick Barrau
  • Hélène Paganelli
  • Matthieu Leroy--Bonnin
  • Nicole Vernazza
  • Gilles Pelegrin
  • Véronique Rinaudo
  • Dylan Douang Roux
  • Hélène Busselier
  • Jacques Dauzat
  • Pâquerette Demotes Mainard
  • Jérôme Audibert
  • Carole Doumec
  • Joseph Foret
  • Pauline Quinat
  • Gilles Goyet
Hervé Plisson
Hervé Plisson Liste divers gauche
PRINTEMPS BOUCAIN
  • Hervé Plisson
  • Sylvie Brout
  • Patrick Deschamps
  • Astrid Morere
  • Florian Guilbault
  • Apolline Racouchot
  • Miloud Guermoudi
  • Chantal Orient
  • Francis Gratte
  • Rose Knausenberger
  • Gérard Blanc
  • Elsa Cansell
  • Joël Héaulme
  • Marie-Odile Blanc-Déléage
  • Jean-Pierre Cormon
  • Brigitte Alcaraz
  • Jean-Jacques Gros
  • Odile Clouet
  • Alain Olier
  • Fanny Le Flem
  • Alain Gerard
  • Monique Laurent
  • Maurice Plisson
  • Pauline Gonzatto
  • Guy Gras
  • Candice Mordo
  • Jean Brunel
  • Bernadette Coureau
  • Jean-Marc Mougin
  • Danielle Limouzin
  • Matthieu Blanc
  • Michèle Vernet
  • Jean-Richard Ricci
Mathieu Morateur
Mathieu Morateur Liste divers droite
DE L'AVENIR
  • Mathieu Morateur
  • Marina Collin
  • François Deniau
  • Manon Costa
  • Ange Giardina
  • Valérie Castineiras
  • Jean-Luc Berger
  • Severine Ligeon
  • Brice Albertin
  • Alexandra Pereira
  • Pierre-Yves Janvier
  • Catia Naili
  • Nicolas Devaux
  • Marjorie Castineiras
  • Jérôme Chatellard
  • Raphaëlle Meyer
  • François Fauguet
  • Mélissa Gatto
  • Paul Apelbaum
  • Megan Rodo
  • Cédric Hervé
  • Sylvie Courtois
  • Laurent Lanzon
  • Véronique Pirnaci
  • Romain Alias
  • Mathilde Arbola
  • Mohamed Naili
  • Magali Grandjean
  • Alain Arnould
  • Grâce Fraisse
  • Jérôme Fardeau
  • Marion Garabedian
  • Éric Morateur

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Richard Mallie
Richard Mallie (27 élus) Bouc avant tout 		2 706 63,23%
  • Richard Mallie
  • Camille Gaido
  • Mathieu Pietri
  • Corinne Le Meut
  • Yann Pertuisel
  • Christine Siccardi
  • Stephan Pierraccini
  • Maëva Gautelier
  • Joseph Cassaro
  • Sophie Surace
  • Thomas Bergere
  • Chrystelle Kaygin
  • Jean-François Caire
  • Marie-Pierre Vitiello
  • Roger Mossé
  • Catherine Foulon
  • Dominique Bieche
  • Evelyne Louis
  • Alain Hauser
  • Patricia Cotti
  • François Deniau
  • Marie-Christine Rodriguez
  • Pierre Marroc
  • Véronique Garnier
  • Julien Esterini
  • Catherine Bienfait
  • Florian Paris
Jean-Pierre Laffineur
Jean-Pierre Laffineur (3 élus) Pour que vive bouc bel air 		815 19,04%
  • Jean-Pierre Laffineur
  • Christine Simone Fromain
  • Herve Cayla
Philippe Canobio
Philippe Canobio (3 élus) Bouc bel air maintenant 		758 17,71%
  • Philippe Canobio
  • Valérie Giacomazzi
  • René Albericci
Participation au scrutin Bouc-Bel-Air
Taux de participation 37,95%
Taux d'abstention 62,05%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 445

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Richard Mallié
Richard Mallié (28 élus) Mieux vivre a bouc bel air 		4 577 69,22%
  • Richard Mallié
  • Marie-Odile Armandon
  • Mathieu Morateur
  • Amapola Ventron
  • Mathieu Pietri
  • Corinne Le Meut
  • Edouard Alexander
  • Claude Lampo
  • Armand Chamla
  • Marie-Pierre Vitiello
  • Yann Pertuisel
  • Christine Siccardi
  • Edmond Eutedjian
  • Marie-Christine Rodriguez
  • Roger Mossé
  • Monique Salomon
  • Roger Houeix
  • Catherine Bienfait
  • Dominique Bieche
  • Colette Toullec
  • André Gautier
  • Vanessa Brescia
  • Patrice Lanzon
  • Geneviève Martin
  • Joseph Cassaro
  • Véronique Garnier
  • Stephan Pierraccini
  • Claudine Achaintre
Marie Christine Oberlinkels
Marie Christine Oberlinkels (5 élus) Bouc bel air pour tous 		2 035 30,77%
  • Marie Christine Oberlinkels
  • Jean-Marc Bretin
  • Sylvie Brout
  • Alain Dubois
  • Véronique Bianchi
Participation au scrutin Bouc-Bel-Air
Taux de participation 60,43%
Taux d'abstention 39,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,97%
Nombre de votants 7 032

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Richard Mallié
Richard Mallié Mieux vivre a bouc bel air 		3 542 48,18%
Jean-Claude Perrin
Jean-Claude Perrin Pour vous et pour demain 		2 015 27,41%
Marie Christine Oberlinkels
Marie Christine Oberlinkels Bouc bel air pour tous 		1 121 15,24%
Philippe Canobio
Philippe Canobio Bouc bel air autrement 		673 9,15%
Participation au scrutin Bouc-Bel-Air
Taux de participation 64,68%
Taux d'abstention 35,32%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,31%
Nombre de votants 7 525

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