Résultat de l'élection municipale 2026 à Boucau : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Boucau

Le deuxième tour des élections municipales à Boucau a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Mathieu Horn
Mathieu Horn Liste divers gauche
VIVONS BOUCAU - Un élan citoyen
  • Mathieu Horn
  • Irène Ithursarry
  • Christophe Martin
  • Marie-Ange Thébaud
  • Frédéric Billard
  • Béatrice Escourbiat
  • Serge Destugues
  • Morgane Chazelle
  • Xavier Davard
  • Fabienne Goyenetche
  • Mathieu Delau
  • Martine Bécret
  • Peio Boulin
  • Marie Christine Duboy
  • Kévin Helene
  • Amina Ejnaïni
  • Abderrahmane Oudjedi
  • Lona Barrasa-Martial
  • François Nogaro
  • Nathalie Bacarisse
  • Jérôme Rance
  • Dominique Fisher
  • Pablo Guedes
  • Brigitte Antoine
  • Manu Baylac
  • Laurence Maurin
  • Oihan Perez-Harispe
  • Emaize Ithursarry
  • Mikaël Ferreira
  • Corinne Bats
  • Christophe Gaultier
Guy Boulanger
Guy Boulanger Liste divers centre
AGIR ENSEMBLE POUR LE BOUCAU
  • Guy Boulanger
  • Monia Evene-Mateo
  • Hervé Luyer-Tanet
  • Catherine Perlant
  • José Dos Santos
  • Alice Favre
  • Arnaud Colle
  • Widiane Afkir
  • Raymond Pusse
  • Céline Dos Santos
  • Pascal Gilles
  • Amandine Souquet
  • Gérard Ferry
  • Lauren Nathalie Alicia Morales
  • Roland Renier
  • Francine Duplasso
  • Emmanuel Ortolo
  • Marie-Noëlle Gibert
  • Lionel René Paul Broquart
  • Martine Paillard
  • Gauthier Bordenave
  • Clémence de Miollis
  • Gilles Thierry Marie Duplay
  • Geneviève Paule Brisson
  • Matthieu Ortolo
  • Joëlle Paulette Laure Gay
  • Mathieu Biremon
  • Bénédicte Jacqué
  • Michel Coulaud
  • Jennifer Weber
  • Ibrahim Lebekia
Francis Gonzalez
Francis Gonzalez Liste divers gauche
BOUCAU CONVIVIAL ET DEVELOPPEMENT DURABLE
  • Francis Gonzalez
  • Laurence Guyonnie
  • Gilles Lassabe
  • Catherine Dufour
  • Alain Dartigues
  • Céline Caron
  • Jean Gutierrez
  • Alexia Savoya
  • Jean-Pierre Cazaux
  • Catherine Dupin
  • Jean-Pierre Alpha
  • Chantal Pujol
  • Mark Bottemine
  • Ghislaine Savoya
  • Philippe Hirigoyen-Sallenave-Billourou
  • Sandrine Aragon
  • David Ricardo Carvalho
  • Marie-Odile Martin-Compain
  • Daniel Teixeira
  • Patricia Marie Guigue épouse Collangettes
  • Abdelkader Berkani
  • Evelyne Tucholski
  • Bernard Ricarrere
  • Cindy Rigal
  • Gerard Elgart
  • Annie Valot
  • Jean Bonnome
  • Simone Puyo
  • Bernard Peyresaubes
Hélène Etchenique
Hélène Etchenique Liste du Parti communiste français
BOUCAU AU COEUR POUR UNE VILLE PLURIELLE ET SOLIDAIRE
  • Hélène Etchenique
  • Dominique Lavigne
  • Stéphanie Larrain-Garbisu
  • Nicolas Boulay
  • Martine Pouchulu
  • Franck Saubaux
  • Odile Etchenique
  • François Xavier Poydenot
  • Laurence Garrido
  • Christophe Herrero
  • Virginie Arotçarena
  • Jean-Michel Larrain-Garbisu
  • Fabienne Lavigne
  • Laurent Masurel
  • Marie-Béatrice Horn
  • Patrick Froustey
  • Marion Corre
  • Dominique Jean-Marie Pons
  • Severine Pommiez
  • Jean-Paul Sicre
  • Corinne Alice Loustalet
  • Nicolas Tardits
  • Christine Catherine Marie David
  • Jean-Pierre François Lagrave
  • Marie-Jose Espiaube
  • Pierre Londaiz
  • Marie Espiaube
  • Pascal Villain
  • Monique Champagne
  • Alain Lonca
  • Esther Molenaar

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Boucau

Tête de listeListe Voix % des voix
Mathieu HORN
Mathieu HORN (Ballotage) VIVONS BOUCAU - Un élan citoyen 		1 117 28,36%
Guy BOULANGER
Guy BOULANGER (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR LE BOUCAU 		1 018 25,85%
Francis GONZALEZ
Francis GONZALEZ (Ballotage) BOUCAU CONVIVIAL ET DEVELOPPEMENT DURABLE 		939 23,84%
Hélène ETCHENIQUE
Hélène ETCHENIQUE (Ballotage) BOUCAU AU COEUR POUR UNE VILLE PLURIELLE ET SOLIDAIRE 		864 21,94%
Participation au scrutin Boucau
Taux de participation 62,94%
Taux d'abstention 37,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Nombre de votants 4 074

Source : ministère de l’Intérieur

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