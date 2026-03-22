Résultat de l'élection municipale 2026 à Boucau : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Boucau [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Boucau sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Boucau.
L'actu des élections municipales 2026 à Boucau
11:44 - Mathieu Horn, Guy Boulanger et Francis Gonzalez forment le trio de tête à Boucau
Dimanche dernier, c'est Mathieu Horn (Divers gauche) qui s'est arrogé la première place en rassemblant 28,36 % des voix. Ensuite, Guy Boulanger (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 25,85 %. Le duel s'est avéré serré. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Francis Gonzalez (Divers gauche) s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Hélène Etchenique, portant la nuance Parti communiste français, a rassemblé 21,94 % des suffrages, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. Du côté de la mobilisation à Boucau, le rendez-vous électoral a mobilisé 62,94 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Boucau
Le deuxième tour des élections municipales à Boucau a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Mathieu Horn
Liste divers gauche
VIVONS BOUCAU - Un élan citoyen
|
|
Guy Boulanger
Liste divers centre
AGIR ENSEMBLE POUR LE BOUCAU
|
|
Francis Gonzalez
Liste divers gauche
BOUCAU CONVIVIAL ET DEVELOPPEMENT DURABLE
|
|
Hélène Etchenique
Liste du Parti communiste français
BOUCAU AU COEUR POUR UNE VILLE PLURIELLE ET SOLIDAIRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Boucau
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mathieu HORN (Ballotage) VIVONS BOUCAU - Un élan citoyen
|1 117
|28,36%
|Guy BOULANGER (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR LE BOUCAU
|1 018
|25,85%
|Francis GONZALEZ (Ballotage) BOUCAU CONVIVIAL ET DEVELOPPEMENT DURABLE
|939
|23,84%
|Hélène ETCHENIQUE (Ballotage) BOUCAU AU COEUR POUR UNE VILLE PLURIELLE ET SOLIDAIRE
|864
|21,94%
|Participation au scrutin
|Boucau
|Taux de participation
|62,94%
|Taux d'abstention
|37,06%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,04%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,30%
|Nombre de votants
|4 074
Source : ministère de l’Intérieur
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