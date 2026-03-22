Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouchain : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bouchain [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bouchain sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bouchain.
L'actu des élections municipales 2026 à Bouchain
11:43 - Ludovic Zientek et Luc Brouta aux premières places dimanche dernier
Pour le premier tour des élections municipales à Bouchain, malgré une abstention historiquement haute en France, le vote a mobilisé 63,19 % des électeurs dans la ville. À l'issue du dépouillement, c'est Ludovic Zientek (Divers gauche) qui a dominé avec 37,46 % des voix. Ensuite, Luc Brouta (Divers centre) est arrivé en deuxième position avec 28,93 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. La meilleure place, déjà remportée en 2020, a été conservée pour Ludovic Zientek, mais il a subi néanmoins un fort recul de 19 points comparé à 2020. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Dominique Flament, étiqueté Divers droite, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Annie Bertout, avec la nuance Divers droite, a terminé avec 13,55 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bouchain
Le deuxième tour des élections municipales à Bouchain a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Ludovic Zientek
Liste divers gauche
Ensemble, continuons pour Bouchain
|
|
Luc Brouta
Liste divers centre
BOUCHAIN DYNAMIQUE ET SEREIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bouchain
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ludovic ZIENTEK (Ballotage) Ensemble, continuons pour Bouchain
|738
|37,46%
|Luc BROUTA (Ballotage) BOUCHAIN DYNAMIQUE ET SEREIN
|570
|28,93%
|Dominique FLAMENT (Ballotage) BOUCHAIN REGARDONS DEMAIN
|395
|20,05%
|Annie BERTOUT (Ballotage) CAP SUR 2026 BOUCHAIN EN ACTION
|267
|13,55%
|Participation au scrutin
|Bouchain
|Taux de participation
|63,19%
|Taux d'abstention
|36,81%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,44%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,99%
|Nombre de votants
|2 019
Source : ministère de l’Intérieur
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