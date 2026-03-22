Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouchain : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bouchain

Le deuxième tour des élections municipales à Bouchain a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Ludovic Zientek
Ludovic Zientek Liste divers gauche
Ensemble, continuons pour Bouchain
  • Ludovic Zientek
  • Chantal Haussin
  • Eric Glavier
  • Colette Saladin
  • Marc Richez
  • Anne-Sophie Fontaine
  • Jean-Philippe Laurette
  • Florelle Tison
  • Florian Glavier
  • Any Browers
  • Pierrick Marquant
  • Vanessa Bouaouina
  • Jean-Pierre Verlet
  • Rose-Marie Stawicki
  • Luc Boda
  • Perrine Giers
  • Philippe Moreau
  • Perrine Altruy
  • Yann Baudry
  • Maureen Gregorek
  • Eric Boucot
  • Annie Pasiciel
  • Léopold Nef
  • Marie-Andrée Boursier
  • Philippe Bergamini
  • Martine Pruvost
  • Joffrey Lempereur
  • Chantal Darmanin
  • Gérard Guislain
Luc Brouta
Luc Brouta Liste divers centre
BOUCHAIN DYNAMIQUE ET SEREIN
  • Luc Brouta
  • Pascale Juretzko-Boulery
  • Emmanuel Da Silva
  • Chrystèle Bellynck
  • Philippe Leveaux
  • Sandrine Oulaï-Lenfant
  • Daniel Di Piazza
  • Céline Calvin
  • Pierre Gregorek
  • Laetitia Wrzeszczynski
  • Emilien Juretzko
  • Céline Delette
  • Pierre Senechal
  • Béatrice Norek-Claisse
  • Christian Faehr
  • Nathalie Moreno
  • Pascal Gaucherelle
  • Sara Blondel
  • Laurent Carcel
  • Camille Nicodeme
  • Roland Destienne
  • Christelle Bourlet-Rolain
  • Enzo Guillou
  • Virginie Marquant
  • René Largillet
  • Sandrine Zwierzynski
  • Christophe Pouille
  • Eglantine Moriamez

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bouchain

Tête de listeListe Voix % des voix
Ludovic ZIENTEK
Ludovic ZIENTEK (Ballotage) Ensemble, continuons pour Bouchain 		738 37,46%
Luc BROUTA
Luc BROUTA (Ballotage) BOUCHAIN DYNAMIQUE ET SEREIN 		570 28,93%
Dominique FLAMENT
Dominique FLAMENT (Ballotage) BOUCHAIN REGARDONS DEMAIN 		395 20,05%
Annie BERTOUT
Annie BERTOUT (Ballotage) CAP SUR 2026 BOUCHAIN EN ACTION 		267 13,55%
Participation au scrutin Bouchain
Taux de participation 63,19%
Taux d'abstention 36,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Nombre de votants 2 019

Source : ministère de l’Intérieur

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