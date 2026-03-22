Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouchemaine : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bouchemaine

Le deuxième tour des élections municipales à Bouchemaine a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Véronique Maillet
Véronique Maillet Liste divers centre
Bouchemaine Passionnément
  • Véronique Maillet
  • Nicolas Bukovec
  • Michèle Devillers
  • Alain Guinoiseau
  • Christine Moreau
  • Patrice Nunez
  • Virginie Cochery
  • Erich Buttler
  • Amandine Chanal
  • Marc Froget
  • Stéphanie Rousvoal
  • Antoine Guéry
  • Adeline Galisson-Veille
  • Théo Marchais
  • Stéphanie Crochat
  • Arthur Mulvet
  • Sophie Nassif
  • Joël Merceron
  • Anne Traineau
  • Cédric Pinto
  • Edith Lheriau
  • Sébastien Montecot
  • Marie Gignoux
  • Florent Colin
  • Audrey Salmon
  • Denis Leiber
  • Estelle Delattre
  • Arthur Crézé
  • Isabelle Pieri
  • Dominique Bertran
  • Estelle Salé
Christophe Raite
Christophe Raite Liste Divers
Ensemble, faisons Bouchemaine
  • Christophe Raite
  • Brigitte Retailleau
  • Cyrille Regnier
  • Lydia Gobilliard
  • Jean-Baptiste Leclercq
  • Maud Constant
  • Alain Saint-Oyant
  • Stéphanie Péhu
  • Christopher Brasse
  • Ophélie Laporte
  • Guillaume Gobilliard
  • Géraldine Baxter
  • Philippe Lefèvre
  • Fabienne Languet
  • Josué Nalepa
  • Agnès Dussine
  • Yves Carré
  • Alexandra Michelet
  • Yannick Aoutin
  • Marie Saunier
  • Alain Le Gall
  • Anaïs Rebières
  • Guillaume Duval
  • Nolwen Couraud
  • Claude Renaudeau
  • Martine Dupré
  • Yves Coignard
  • Hélène Ramsamy
  • Serge Ducrot
  • Mélanie Corbé
  • Mathieu Moullé

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bouchemaine

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique MAILLET
Véronique MAILLET (Ballotage) Bouchemaine Passionnément 		1 700 47,05%
Christophe RAITE
Christophe RAITE (Ballotage) Ensemble, faisons Bouchemaine 		1 140 31,55%
Ousmane CISSAKHO
Ousmane CISSAKHO (Ballotage) Unir Bouchemaine et Agir 		774 21,42%
Participation au scrutin Bouchemaine
Taux de participation 64,60%
Taux d'abstention 35,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55%
Nombre de votants 3 669

Source : ministère de l’Intérieur

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