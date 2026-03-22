Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouchemaine : les résultats du 2e tour

Programme de Véronique Maillet à Bouchemaine (Bouchemaine Passionnément)

Bouchemaine Passionnément

La liste « Bouchemaine Passionnément » est composée de profils confirmés et de nouveaux talents, renouvelée à plus de 50%. Cette équipe est représentative des villages, hameaux et quartiers de la commune. L'engagement collectif est au cœur de cette candidature, visant à servir et à être utile à Bouchemaine.

Attractivité de la commune

Le projet vise à rendre Bouchemaine encore plus attractive grâce à des initiatives écologiques, telles que la création de nouveaux parcs et la préservation des terres agricoles. Il inclut également des bâtiments plus économes en énergie et une mobilité améliorée avec plus de transports en commun. La sécurité et la solidarité sont également des priorités, avec un renforcement de la police rurale et un soutien accru aux familles et aux plus fragiles.

Engagement pour la santé

Un accès aux soins pour tous les habitants est une priorité dans le projet de Bouchemaine Passionnément. La restauration scolaire sera améliorée pour être plus saine, bio et locale. Cet engagement pour la santé et le bien-être des citoyens reflète une volonté d'assurer une qualité de vie optimale.

Pragmatisme et efficacité

Voter pour « Bouchemaine Passionnément » signifie choisir l'expérience et la compétence au service de tous les Bouchemainois. Cela implique également un projet réaliste, axé sur des actions concrètes et mesurables. Ce pragmatisme est essentiel pour construire ensemble l'avenir de Bouchemaine.