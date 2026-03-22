Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouchemaine : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bouchemaine [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bouchemaine sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bouchemaine.
L'actu des élections municipales 2026 à Bouchemaine
11:42 - Qui est en tête à Bouchemaine avant le 2e tour de ces élections municipales ?
A l'ouverture de l'élection municipale à Bouchemaine, malgré une abstention historiquement haute en France, le vote a vu 64,60 % des inscrits se déplacer sur place. Pour ce premier tour, c'est Véronique Maillet (Divers centre) qui a terminé première en récoltant 47,05 % des voix. Dans son sillage, Christophe Raite est arrivé en deuxième position avec 31,55 %. La différence, de plus de 10 points, a signé un ascendant très fort. Véronique Maillet a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais elle a concédé cependant 2 points. Pour compléter ce tableau, avec 21,42 %, Ousmane Cissakho a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bouchemaine
Le deuxième tour des élections municipales à Bouchemaine a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Véronique Maillet
Liste divers centre
Bouchemaine Passionnément
|
|
Christophe Raite
Liste Divers
Ensemble, faisons Bouchemaine
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bouchemaine
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Véronique MAILLET (Ballotage) Bouchemaine Passionnément
|1 700
|47,05%
|Christophe RAITE (Ballotage) Ensemble, faisons Bouchemaine
|1 140
|31,55%
|Ousmane CISSAKHO (Ballotage) Unir Bouchemaine et Agir
|774
|21,42%
|Participation au scrutin
|Bouchemaine
|Taux de participation
|64,60%
|Taux d'abstention
|35,40%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,98%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,55%
|Nombre de votants
|3 669
Source : ministère de l’Intérieur
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