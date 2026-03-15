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19:18 - Bouchemaine : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la ville de Bouchemaine, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections municipales ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans l'agglomération, avec près de 29% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 5,49%. En outre, le taux de ménages propriétaires (76,41%) met en relief le poids des problématiques relatives à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 32,15%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,39%) met en évidence des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,33%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (51,43%), témoignent d'une population instruite à Bouchemaine, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs de Bouchemaine ? Le Rassemblement national restait loin du groupe de tête lors du scrutin municipal à Bouchemaine il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 11,68% des voix lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 21,40% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 9,02% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Bouchemaine comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 16,86% pour les européennes. Les législatives enfin apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 21,05% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 23,79% lors du vote définitif.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Bouchemaine ? Pour ces municipales 2026, l'absence ou non de votants à Bouchemaine sera essentielle dans la conclusion du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour de la municipale avait été marqué par une abstention de 49,01 %, en deçà de la moyenne nationale (la participation se limitant à 50,99 %), l'épidémie de Covid ayant lourdement pesé sur le vote. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 18,32 % des citoyens inscrits. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 37,75 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 22,61 %, loin des 42,83 % affichés aux législatives de 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Bouchemaine Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections deux ans plus tôt. Lors des européennes, le podium à Bouchemaine s'était en effet cristallisé autour de la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (24,66%), à la première place devant Raphaël Glucksmann (20,07%) et Jordan Bardella (16,86%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Bouchemaine avaient ensuite placé en tête Nicole Dubre Chirat (Majorité présidentielle) avec 42,29% au premier tour, devant Sylvie Gabin (Union de la gauche) avec 26,77%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Nicole Dubre Chirat culminant à 76,21% des votes sur place.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les habitants de Bouchemaine ? Lors des législatives de 2022, les votants de Bouchemaine plébiscitaient Nicole Dubre Chirat (Ensemble !) avec 36,41% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,59%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Bouchemaine quelques semaines plus tôt était marquée par l'avance d'Emmanuel Macron avec 39,17% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 18,42%. Le second tour entérinait ensuite cette introduction en donnant 78,60% pour Emmanuel Macron, contre 21,40% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Bouchemaine s'inscrit comme une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Trajectoire de la fiscalité locale : les données de Bouchemaine Tandis que les impôts locaux se sont accrus à Bouchemaine entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 14,92 % en 2024 (dernières données en date), ce qui représente un montant de près de 119 300 euros. Une somme loin des quelque 2,03302 millions d'euros (2 033 020 € très exactement) engrangés en 2020. Supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette taxe est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Bouchemaine a évolué pour se fixer à près de 47,39 % en 2024 (contre 26,13 % en 2020). En comparaison, la moyenne s'établit aux alentours de 40 % à l'échelle nationale (en progression de 1,2 point depuis 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Bouchemaine a représenté 1 323 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 201 € quatre ans auparavant.

11:59 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à Bouchemaine Lors des élections municipales précédentes à Bouchemaine, les résultats ont fourni un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Véronique Maillet (Divers) a distancé ses concurrents en récoltant 1 322 soutiens (49,45%). Sur la seconde marche, Lorine Bost (Divers) a obtenu 795 voix (29,74%). Le trio de tête a été complété par Ousmane Cissakho (Divers), réunissant 20,80% des voix. Un large écart. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Véronique Maillet l'a finalement emporté avec 1 607 bulletins (55,43%), face à Lorine Bost avec 1 292 électeurs inscrits (44,56%). Bien que Lorine Bost ait bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 497 suffrages à son total, le matelas d'avance de la vainqueure a résisté.