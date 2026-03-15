Résultat municipale 2026 à Bouchemaine (49080) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bouchemaine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bouchemaine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouchemaine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique MAILLET
Véronique MAILLET Bouchemaine Passionnément 		1 700 47,04%
Christophe RAITE
Christophe RAITE Ensemble, faisons Bouchemaine 		1 140 31,54%
Ousmane CISSAKHO
Ousmane CISSAKHO Unir Bouchemaine et Agir 		774 21,42%
Participation au scrutin Bouchemaine
Taux de participation 64,61%
Taux d'abstention 35,39%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Nombre de votants 3 670

Source : ministère de l’Intérieur

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