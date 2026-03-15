Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouéni : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bouéni

Tête de listeListe
Madi Djidji Sidi
Madi Djidji Sidi Liste divers centre
MOUVEMENT POUR L'EMERGENCE DU SUD SORODA
  • Madi Djidji Sidi
  • Raïma Fadul
  • Mouhamadi Saindou
  • Rafidati Seva
  • Belhadje Cheik Ahamed
  • Cécile-Amina Atoumani
  • Mhamadi Baco
  • Hadidja Kambi Ousseni
  • Salime Madi
  • Mariame Amada Assani
  • Ibrahim Ibrahim Bacar
  • Rouwaïda Vitta
  • Chadhouli Abdallah
  • Ines Myriam Sarah Selma
  • Ben Youssouf Youssoufa Omar
  • Dhoimrata Hassani
  • Ahamadi Thomas
  • Azilfati Boina Said
  • Mykydachi Moistoura
  • Daouirati Madi
  • Patric Moussa
  • Liane Hamada
  • Assani Said
  • Saouiati Binti Ahamada
  • Abdoul Karim Boudra
  • Saïndati Rakoto
  • Nassaoui Moussa
  • Dhahabia Hamada
  • Djeb Mouhoussouni
  • Moina Baraka Dhurari
  • Abdou Youssoufa Omar
El Farsi Said
El Farsi Said Liste divers gauche
NOUVEL ELAN POUR LE SUD
  • El Farsi Said
  • Zabibou Ali Assani
  • Kami Alonzo
  • Moinamaoulida Chaduli
  • Andhuime Attoumani
  • Dania Angatahi
  • Ali Junior Abdallah-Ali
  • Haïrati Boinariziki
  • Mouhamadi Ali
  • Sandia Abdallah
  • Anzizou Soilihi
  • Moinamaoulida Kazouine
  • Mohamadi Assani
  • Naila Mohamed
  • Moudjibourahamane Mansour
  • Assimai Riziki
  • Mouritadhoi Abdallah
  • Nissay Ahamada Gaya
  • Sélassié Ali
  • Zam-Zam Sidi Djouma
  • Alisse Chadhouli
  • Anissati Mouhoussouni
  • Allaoui Abdallah
  • Fayrouze Abdallah
  • Dahalane Abdallah
  • Saïra Mohamadi Boussoury
  • Massoundi Mela
  • Fatima Mouhamadi
  • Ounroufani Bourahima
Assani Saindou
Assani Saindou Liste divers centre
UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE BOUENI
  • Assani Saindou
  • Mu'Uminat-Swalihat Cheick-Ahmed
  • Mouhammad El Madjid Ibrahim Saindou
  • Salimati Allaoui
  • Darkaoui Djabiri
  • Nouriati Mohamed
  • Chackrina Moussa
  • Zakia Ahmed
  • Angatahi Mela
  • Elline Hedja
  • Toulaybi Mari
  • Nadia Soleil Madi
  • Assani Zoubadou
  • Zakiya Toibibou
  • Moussa Souffou Madi
  • Maïssara Ali
  • Koutoubou Adinani
  • Zarianti Boina
  • Mohamed Daouda
  • Karima Sola
  • Moustoifa Hanami
  • Nadine Moussa
  • Soudaysi Nafion Abdallah
  • Faïnoussati Bacar
  • Anli Boinahedja
  • Anissa Abdullatif
  • Soibirina Boina
  • Sounia Ahamada
  • Boinali Houmadi
  • Dassami Bacar Abdallah
  • Saïd Ousseni
Ousseni Mirhane
Ousseni Mirhane Liste divers centre
BOUENI DE DEMAIN
  • Ousseni Mirhane
  • Soihabati Moussa Ali
  • Ahamada Saïdina
  • Chaharizad Mohamed
  • Ali Salim Ahamada
  • Nadhrati Chyti
  • Hamidou Hamidouni
  • Angeline Tamou
  • Thomas Inoussa
  • Salimati Ousseni
  • Saïd Soilihi
  • Samahouya Haïdar
  • Mouhamadi Mchami
  • Dalila Madjidou Boinaidi
  • Ben Mouss Moustoifa
  • Rasmya Baba
  • Laithi Abdou
  • Taourati Zarkachi
  • Anli Maoulida
  • Daourina Abdallah
  • Ali Chanfi
  • Fatima Mze Ali
  • Nadhirou-Moussa Youssouf
  • Kamithilie Mhadji
  • Ancoubou Boina Saïd
  • Nafissa Attibou
  • Ridhoi Ali Dziki
  • Habachia Tsimpou
  • Attoumani Nawaoui
  • Moinamaoulida Insa
  • Djalil Kamal
Mohamed Boinariziki
Mohamed Boinariziki Liste des Républicains
U2DS
  • Mohamed Boinariziki
  • Nourya Ali
  • Kamal-Eddine Mohamed
  • Rahabati Abdallah
  • Magi-Dimassi Bacar Maneté
  • Anziza Issouf
  • Abdallah Abdou
  • Boueni Soyarta Boina
  • Oihabi Daoulabou
  • Tassilima Madi Said
  • Maoihidou Ahmada Mahamoud
  • Boueni-Anrafa Mari
  • El-Had Ben Youssouffou
  • Toianti Baco
  • Anouoiri Abdou Soilihi
  • Achoura Abdallah
  • Ibni-Machichi Saindou
  • Soifouïnnie Mavouna Halla
  • Chahassuidine Maoulida
  • Zara Moussa Be
  • Haled Abdallah
  • Rahabati Soilihi
  • Amed Said Attoumani
  • Zaharata Mouhamadi
  • Ali Abdallah Oumar
  • Amina Issoufa
  • Badourou Madi
  • Tamdjida Abdou
  • Wassian Youssouffi
  • Mariama Soly

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Mouslim Abdourahaman
Mouslim Abdourahaman (23 élus) Union pour la contuinite et le developpement de la commune de boueni 		1 949 55,16%
  • Mouslim Abdourahaman
  • Mu'uminat-Swalihat Cheick-Ahmed
  • Hafidhou Abidi Madi
  • Salimati Allaoui
  • Djimoi Ahamada
  • Nouriati Mohamed
  • Assani Saindou
  • Fatima Salim
  • Mohamed Daouda
  • Elline Hedja
  • Assadillahi Hamidouni
  • Bibi-Fatima Boina
  • Wildal-Habib Ali Hadhurami
  • Zakia Toibibou
  • Anouoiri Abdou Soilihi
  • Oildatty Mela
  • Ali Oumar
  • Nadine Moussa
  • Moussa Mouhamadi
  • Maïssara Ali
  • Fahardine Kamal
  • Msilimati Abdou
  • Nassumou Sola
Ousseni Mirhane
Ousseni Mirhane (6 élus) Mouvement du renouveau du grand sud 		1 584 44,83%
  • Ousseni Mirhane
  • Anissa Abdullatif
  • Anli Maoulida
  • Sufati Omar Assani
  • Mouhamadi Saindou
  • Soiffiatty Ousseni Ali
Participation au scrutin Bouéni
Taux de participation 88,06%
Taux d'abstention 11,94%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 600

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Mouslim Abdourahaman
Mouslim Abdourahaman Union pour la contuinite et le developpement de la commune de boueni 		1 496 46,43%
Ousseni Mirhane
Ousseni Mirhane Mouvement pour le renouveau du grand sud 		1 118 34,69%
Moinécha Attoumani Mouhadji
Moinécha Attoumani Mouhadji Union pour le developpement economique social et environnemental 		445 13,81%
Moustoifa Hanami
Moustoifa Hanami Agir pour le developpement de boueni 		163 5,05%
Participation au scrutin Bouéni
Taux de participation 81,28%
Taux d'abstention 18,72%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 287

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