Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouéni : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouéni [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bouéni sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bouéni.
L'actu des élections municipales 2026 à Bouéni
13:45 - Les impôts sont en baisse à Bouéni avant le scrutin
À Bouéni, en termes de fiscalité locale, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 373 € en 2024 (derniers chiffres en date) contre 452 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est pourtant passé à un peu moins de 16,18 % en 2024 (contre environ 12,68 % en 2020). Une augmentation souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 460 420 € en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 641 400 euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 32,19 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la structure des ressources.
11:59 - Une élection sans appel : retour sur les élections municipales à Bouéni
Examiner les résultats des dernières municipales à Bouéni peut se révéler intéressant. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Mouslim Abdourahaman (Divers) a surclassé ses rivaux en récoltant 46,43% des soutiens. Juste derrière, Ousseni Mirhane (Divers) a obtenu 34,69% des suffrages. Un large retard. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Mouslim Abdourahaman l'a finalement emporté avec 55,16% des votes, face à Ousseni Mirhane qui a obtenu 44,83% des électeurs. La prime au premier s'est affirmée, menant à une victoire sans bavure et incontestable. Bien que Ousseni Mirhane ait bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 466 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Divers a probablement profité des voix des listes éliminées. Pour ce scrutin de 2026 à Bouéni, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. L'équipe minoritaire est sommée d'unir davantage dès le premier tour aujourd'hui, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le schéma gagnant.
09:57 - Journée électorale à Bouéni : les horaires des bureaux de vote
Afin de faire leur devoir électoral, les citoyens de la ville sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 13 bureaux de vote de Bouéni. Les municipales 2026 se déroulent ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin doit permettre de renouveler les maires de toutes les communes françaises. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise du coronavirus. Découvrez ci-dessous la liste des candidats à Bouéni. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bouéni
|Tête de listeListe
|
Madi Djidji Sidi
Liste divers centre
MOUVEMENT POUR L'EMERGENCE DU SUD SORODA
|
|
El Farsi Said
Liste divers gauche
NOUVEL ELAN POUR LE SUD
|
|
Assani Saindou
Liste divers centre
UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE BOUENI
|
|
Ousseni Mirhane
Liste divers centre
BOUENI DE DEMAIN
|
|
Mohamed Boinariziki
Liste des Républicains
U2DS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mouslim Abdourahaman (23 élus) Union pour la contuinite et le developpement de la commune de boueni
|1 949
|55,16%
|
|Ousseni Mirhane (6 élus) Mouvement du renouveau du grand sud
|1 584
|44,83%
|
|Participation au scrutin
|Bouéni
|Taux de participation
|88,06%
|Taux d'abstention
|11,94%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 600
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mouslim Abdourahaman Union pour la contuinite et le developpement de la commune de boueni
|1 496
|46,43%
|Ousseni Mirhane Mouvement pour le renouveau du grand sud
|1 118
|34,69%
|Moinécha Attoumani Mouhadji Union pour le developpement economique social et environnemental
|445
|13,81%
|Moustoifa Hanami Agir pour le developpement de boueni
|163
|5,05%
|Participation au scrutin
|Bouéni
|Taux de participation
|81,28%
|Taux d'abstention
|18,72%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 287
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