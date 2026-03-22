Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouéni : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bouéni

Le deuxième tour des élections municipales à Bouéni a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
El Farsi Said
El Farsi Said Liste divers gauche
NOUVEL ELAN POUR LE SUD
  • El Farsi Said
  • Boueni Soyarta Boina
  • Mohamed Boinariziki
  • Cécile-Amina Atoumani
  • Kamal-Eddine Mohamed
  • Moinamaoulida Chaduli
  • Mouhamadi Ali
  • Rahabati Abdallah
  • Ibrahim Ibrahim Bacar
  • Toianti Baco
  • Abdallah Abdou
  • Boueni-Anrafa Mari
  • Andhuime Attoumani
  • Soifouïnnie Mavouna Halla
  • El-Had Ben Youssouffou
  • Nourya Ali
  • Anouoiri Abdou Soilihi
  • Moinamaoulida Kazouine
  • Chahassuidine Maoulida
  • Haïrati Boinariziki
  • Maoihidou Ahmada Mahamoud
  • Sandia Abdallah
  • Mouhamadi Saindou
  • Rouwaïda Vitta
  • Anzizou Soilihi
  • Dhoimrata Hassani
  • Mhamadi Baco
  • Hadidja Kambi Ousseni
  • Salime Madi
  • Zaharata Mouhamadi
  • Mykydachi Moistoura
Assani Saindou
Assani Saindou Liste divers centre
UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE BOUENI
  • Assani Saindou
  • Mu'Uminat-Swalihat Cheick-Ahmed
  • Mouhammad El Madjid Ibrahim Saindou
  • Salimati Allaoui
  • Darkaoui Djabiri
  • Nouriati Mohamed
  • Chackrina Moussa
  • Zakia Ahmed
  • Angatahi Mela
  • Elline Hedja
  • Toulaybi Mari
  • Nadia Soleil Madi
  • Assani Zoubadou
  • Zakiya Toibibou
  • Moussa Souffou Madi
  • Maïssara Ali
  • Koutoubou Adinani
  • Zarianti Boina
  • Mohamed Daouda
  • Karima Sola
  • Moustoifa Hanami
  • Nadine Moussa
  • Soudaysi Nafion Abdallah
  • Faïnoussati Bacar
  • Anli Boinahedja
  • Anissa Abdullatif
  • Soibirina Boina
  • Sounia Ahamada
  • Boinali Houmadi
  • Dassami Bacar Abdallah
  • Saïd Ousseni
Ousseni Mirhane
Ousseni Mirhane Liste divers centre
BOUENI DE DEMAIN
  • Ousseni Mirhane
  • Soihabati Moussa Ali
  • Ahamada Saïdina
  • Chaharizad Mohamed
  • Ali Salim Ahamada
  • Nadhrati Chyti
  • Hamidou Hamidouni
  • Angeline Tamou
  • Thomas Inoussa
  • Salimati Ousseni
  • Saïd Soilihi
  • Samahouya Haïdar
  • Mouhamadi Mchami
  • Dalila Madjidou Boinaidi
  • Ben Mouss Moustoifa
  • Rasmya Baba
  • Laithi Abdou
  • Taourati Zarkachi
  • Anli Maoulida
  • Daourina Abdallah
  • Ali Chanfi
  • Fatima Mze Ali
  • Nadhirou-Moussa Youssouf
  • Kamithilie Mhadji
  • Ancoubou Boina Saïd
  • Nafissa Attibou
  • Ridhoi Ali Dziki
  • Habachia Tsimpou
  • Attoumani Nawaoui
  • Moinamaoulida Insa
  • Djalil Kamal

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bouéni

Tête de listeListe Voix % des voix
Ousseni MIRHANE
Ousseni MIRHANE (Ballotage) BOUENI DE DEMAIN 		1 328 34,58%
Assani SAINDOU
Assani SAINDOU (Ballotage) UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE BOUENI 		1 226 31,93%
Mohamed BOINARIZIKI
Mohamed BOINARIZIKI (Ballotage) U2DS 		502 13,07%
El Farsi SAID
El Farsi SAID (Ballotage) NOUVEL ELAN POUR LE SUD 		406 10,57%
Madi Djidji SIDI
Madi Djidji SIDI MOUVEMENT POUR L'EMERGENCE DU SUD SORODA 		378 9,84%
Participation au scrutin Bouéni
Taux de participation 82,99%
Taux d'abstention 17,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,52%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Nombre de votants 3 957

Source : ministère de l’Intérieur

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