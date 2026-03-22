Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouéni : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bouéni [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bouéni sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bouéni.
L'actu des élections municipales 2026 à Bouéni
11:48 - Qui a fini en tête au 1er tour des élections municipales à Bouéni dimanche dernier ?
Pour le premier tour des élections municipales à Bouéni, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le scrutin a vu 82,99 % des inscrits se déplacer dans la ville. C'est Ousseni Mirhane (Divers centre) qui a pris l'avantage en rassemblant 34,58 % des voix. Dans son sillage, Assani Saindou (Divers centre) est arrivé en deuxième position avec 31,93 %. Le duel s'est avéré serré. Ousseni Mirhane s'est emparé de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans. Pour compléter ce tableau, avec 13,07 %, Mohamed Boinariziki (Les Républicains) est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, El Farsi Said, portant la nuance Divers gauche, a obtenu 10,57 % des suffrages, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bouéni
Le deuxième tour des élections municipales à Bouéni a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
El Farsi Said
Liste divers gauche
NOUVEL ELAN POUR LE SUD
|
|
Assani Saindou
Liste divers centre
UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE BOUENI
|
|
Ousseni Mirhane
Liste divers centre
BOUENI DE DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bouéni
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ousseni MIRHANE (Ballotage) BOUENI DE DEMAIN
|1 328
|34,58%
|Assani SAINDOU (Ballotage) UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE BOUENI
|1 226
|31,93%
|Mohamed BOINARIZIKI (Ballotage) U2DS
|502
|13,07%
|El Farsi SAID (Ballotage) NOUVEL ELAN POUR LE SUD
|406
|10,57%
|Madi Djidji SIDI MOUVEMENT POUR L'EMERGENCE DU SUD SORODA
|378
|9,84%
|Participation au scrutin
|Bouéni
|Taux de participation
|82,99%
|Taux d'abstention
|17,01%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,52%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,44%
|Nombre de votants
|3 957
Source : ministère de l’Intérieur
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