Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouffémont : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouffémont [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bouffémont sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bouffémont.
L'actu des élections municipales 2026 à Bouffémont
13:45 - De quelle manière a évolué la fiscalité locale à Bouffémont en vue des municipales ?
Sur le plan de la fiscalité locale à Bouffémont, la somme moyenne acquittée par foyer fiscal a atteint 909 € en 2024 (derniers chiffres en date), alors que ce montant se situait à 877 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 44,00 % en 2024 (contre 24,80 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 31 420 € en 2024. Un montant loin des 1 437 840 € engrangés en 2020 avec un taux fixé à près de 16,40 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources.
11:59 - Retour sur les résultats de l'élection municipale de 2020 à Bouffémont
S'intéresser aux résultats de la dernière élection municipale à Bouffémont peut s'avérer intéressant. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Michel Lacoux (Divers gauche) a devancé l'ensemble de ses concurrents en recueillant 31,87% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Hervé Boussange (Divers gauche) a recueilli 428 suffrages en sa faveur (25,73%). Une distance conséquente. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec pas moins de 4 listes. Michel Lacoux l'a finalement emporté avec 514 voix (32,63%), face à Hervé Boussange rassemblant 475 électeurs (30,15%) et Nathalie Guadagnin réunissant 25,07% des suffrages. Le second tour a été finalement très disputé, l'écart initial ayant été résorbé grâce à des réserves de voix substantielles. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. En dépit du fait que Hervé Boussange a gagné le pari des ralliements en ajoutant 47 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. La formation d'opposition se doit absolument de créer des réserves nettement plus conséquentes ce dimanche, dès le premier tour, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Bouffémont ?
Les 5 bureaux de vote de la commune de Bouffémont sont ouverts jusqu'à 20 h pour recevoir les électeurs. Les élections municipales sont l'occasion pour les 4 302 votants de Bouffémont de s'exprimer sur la manière dont est régie leur ville. À Bouffémont comme ailleurs, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. Quel candidat succédera à Michel Lacoux, qui a conquis la mairie en 2020 au second tour ? Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Bouffémont est en ligne plus bas dans cette page. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bouffémont
|Tête de listeListe
|
Karine Okonski
Liste Divers
BOUFFEMONT AUTREMENT
|
|
Saliha Merzougui
Liste divers gauche
UNION POUR LA DÉMOCRATIE COMMUNALE
|
|
Guillaume Poisson
Liste divers gauche
BOUFFEMONT , C'EST VOUS !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Lacoux (20 élus) Continuons ensemble
|514
|32,63%
|
|Hervé Boussange (4 élus) Vivre a bouffemont
|475
|30,15%
|
|Nathalie Guadagnin (4 élus) Bouffemont autrement
|395
|25,07%
|
|Bachir Arouna (1 élu) Changeons d'air à bouffemont
|191
|12,12%
|
|Participation au scrutin
|Bouffémont
|Taux de participation
|38,54%
|Taux d'abstention
|61,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 602
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Lacoux Continuons ensemble
|530
|31,87%
|Hervé Boussange Vivre a bouffemont
|428
|25,73%
|Nathalie Guadagnin Bouffemont autrement
|425
|25,55%
|Bachir Arouna Changeons d'air à bouffemont
|280
|16,83%
|Participation au scrutin
|Bouffémont
|Taux de participation
|40,90%
|Taux d'abstention
|59,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 703
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude Robert (22 élus) Ensemble bouffemont
|1 311
|51,37%
|
|Guillaume Besnier (7 élus) Bouffemont demain
|1 241
|48,62%
|
|Participation au scrutin
|Bouffémont
|Taux de participation
|65,23%
|Taux d'abstention
|34,77%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,06%
|Nombre de votants
|2 660
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