Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouffémont : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bouffémont

Tête de listeListe
Karine Okonski
Karine Okonski Liste Divers
BOUFFEMONT AUTREMENT
  • Karine Okonski
  • Azedine Zamit
  • Nathalie Guadagnin
  • Benjamin Hartmann
  • Sandrine Mendes
  • Paul-Patrick Mathieu
  • Audrey Martin
  • Stéphane Beltrame
  • Laurence Gauthe
  • Samir Chellale
  • Christelle Brieux
  • Mattéo Damiani
  • Marina Piazza
  • Olivier Perrot
  • Emilie Damien
  • Cédric Mahe
  • Manon Scontrino
  • Jean-Marc Vigourous
  • Murielle Vincette
  • Yannick Le Bigot
  • Cécile Gallien
  • Jérémy Sarbac
  • Maryse Mazelle
  • Thierry Mazelle
  • Sylvie Ramos
  • Daniel Mazel
  • Marie Henwood
  • Christian Dondrille
  • Sonia Ribeiro
  • Eric Dumesnil
Saliha Merzougui
Saliha Merzougui Liste divers gauche
UNION POUR LA DÉMOCRATIE COMMUNALE
  • Saliha Merzougui
  • Marc Aymé
  • Coralie Lengagne
  • Thierry Comlan
  • Kheira Abbassi
  • Fredd Goma-Biyot
  • Seray Budak
  • Kamel Zerrouk
  • Fatimata Dia
  • Gabriel Careo-Jobert
  • Jade Bouhacina
  • Etem Dinler
  • Murielle Toubi
  • Robert Singaravelou
  • Yasmine Khaldi
  • Serge Alves
  • Fatou Thiam
  • Ali Dinler
  • Elise Herbelin
  • Kays Lajili
  • Nadine Fedsi
  • François Foucher
  • Valérie Portela
  • El Bekkay Ouachrik
  • Séverine Lukas
  • Toufq Azizi-Bouziani
  • Sophia Fichera
  • Issam Merzougui
  • Viviane Rongieras
Guillaume Poisson
Guillaume Poisson Liste divers gauche
BOUFFEMONT , C'EST VOUS !
  • Guillaume Poisson
  • Marie-France Morel
  • Jocelyn Jean Louis
  • Johanne Pol
  • Thierry Boeuf
  • Florence Ribier
  • Nael Bounegab
  • Agnès Pollet
  • Christian Brumain
  • Evelyne Dil
  • Richard Duhem
  • Frédérique Joulain
  • Clément Marin
  • Agnès Batton
  • Abdelhafid Talbi
  • Corinne Guibon
  • Vincent Levasseur
  • Viviane Decerle
  • Mohamed Bennour
  • Catherine Le Breton
  • Lotfi Azizi Bouziani
  • Camille Bruneau
  • Maurice Nguyen
  • Elizabeth Béguery
  • Alan Brumain
  • Martine Kourdian
  • Ayoub Abrok
  • Corinne Leynaert
  • Pascal Lombard
  • Rosa Bounache
  • Julien Duvignau

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Lacoux
Michel Lacoux (20 élus) Continuons ensemble 		514 32,63%
  • Michel Lacoux
  • Corinne Guibon
  • Guillaume Poisson
  • Joëlle Potier
  • Pascal Tessé
  • Catherine Le Breton
  • Joël Bousseau
  • Viviane Decercle
  • David Boubli
  • Aline Merabtene
  • Christian Brumain
  • Saliha Merzougui
  • Gilbert Bensimon
  • Camille Bruneau
  • Jocelyn Jean Louis
  • Evelyne Dil
  • Thierry Boeuf
  • Elizabeth Beguery
  • Alain Kourdian
  • Johanne Pol
Hervé Boussange
Hervé Boussange (4 élus) Vivre a bouffemont 		475 30,15%
  • Hervé Boussange
  • Isabelle Mechambre
  • Samuel Corvellec
  • Isabelle Barbier
Nathalie Guadagnin
Nathalie Guadagnin (4 élus) Bouffemont autrement 		395 25,07%
  • Nathalie Guadagnin
  • Bruno Riegert
  • Laurence Gauthe
  • Jacques-Thierry Comlan
Bachir Arouna
Bachir Arouna (1 élu) Changeons d'air à bouffemont 		191 12,12%
  • Bachir Arouna
Participation au scrutin Bouffémont
Taux de participation 38,54%
Taux d'abstention 61,46%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 602

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Lacoux
Michel Lacoux Continuons ensemble 		530 31,87%
Hervé Boussange
Hervé Boussange Vivre a bouffemont 		428 25,73%
Nathalie Guadagnin
Nathalie Guadagnin Bouffemont autrement 		425 25,55%
Bachir Arouna
Bachir Arouna Changeons d'air à bouffemont 		280 16,83%
Participation au scrutin Bouffémont
Taux de participation 40,90%
Taux d'abstention 59,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 703

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude Robert
Claude Robert (22 élus) Ensemble bouffemont 		1 311 51,37%
  • Claude Robert
  • Agnès Guerrier
  • Michel Lacoux
  • Michelle Demarchelier
  • Alain Assouline
  • Corinne Guibon
  • Hervé Boussange
  • Viviane Decercle
  • Gilles Belloin
  • Isabelle Leben
  • Guillaume Poisson
  • Joelle Potier
  • Stéphane Eudier
  • Isabelle Mechambre
  • Richard Duhem
  • Bernadette Hugele
  • Jean-Jacques Devarenne
  • Catherine Le Breton
  • Vincent Viguier
  • Johanna Sanson
  • Abderamane Cisse
  • Frédérique Joulain
Guillaume Besnier
Guillaume Besnier (7 élus) Bouffemont demain 		1 241 48,62%
  • Guillaume Besnier
  • Nathalie Guadagnin
  • Jean-Paul Vomero
  • Nathalie Fatre
  • Jean-Claude Bougouin
  • Laurence Gauthe
  • Patrick Weier
Participation au scrutin Bouffémont
Taux de participation 65,23%
Taux d'abstention 34,77%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,06%
Nombre de votants 2 660

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