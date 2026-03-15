Résultat municipale 2026 à Bouffémont (95570) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Bouffémont. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Bouffémont, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouffémont [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Karine OKONSKI
Karine OKONSKI BOUFFEMONT AUTREMENT 		665 47,30%
Saliha MERZOUGUI
Saliha MERZOUGUI UNION POUR LA DÉMOCRATIE COMMUNALE 		449 31,93%
Guillaume POISSON
Guillaume POISSON BOUFFEMONT , C'EST VOUS ! 		292 20,77%
Participation au scrutin Bouffémont Partiels *
Taux de participation 50,00%
Taux d'abstention 50,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Nombre de votants 1 449

* Résultats partiels sur 40% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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