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19:21 - Les défis socio-économiques de Bouffémont et leurs implications électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Bouffémont comme dans toute la France. Avec ses 6 565 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 312 entreprises, Bouffémont se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (15,65%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. La présence de 488 résidents étrangers contribue à son multiculturalisme. Malgré un taux de chômage de 10,62%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 2 822 euros/mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Bouffémont, où la jeunesse représente 40% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - À quel niveau se trouve le RN à Bouffémont ? Le parti à la flamme restait loin du groupe de tête lors du scrutin municipal à Bouffémont il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen recueillait 16,27% des suffrages lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 31,52% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 14,83% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop limité, à Bouffémont comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 27,45% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier round, un résultat de 25,59% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 33,52% lors du vote définitif.

16:58 - À Bouffémont, 40,90 % de participation aux dernières municipales Dans le cadre des municipales à Bouffémont, l'absence ou non de votants dans les isoloirs jouera un rôle clé sur les résultats. L'abstention se montait à 59,10 % pour le premier tour des élections de 2020 (proche des 55,3 % observés au niveau national) alors que le Covid-19 avait rendu prudents beaucoup d'électeurs. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 24,50 % des personnes inscrites. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 48,32 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 31,82 %, loin des 53,40 % affichés aux législatives de 2022. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans établit in fine que le territoire s'affirme comme une contrée frappée par un fort abstentionnisme par rapport au reste du pays.

15:59 - Qui a dominé les élections il y a deux ans à Bouffémont ? Les scrutins législatifs provoqués par la dissolution de l'Assemblée en 2024, plaçaient Romain Eskenazi (Union de la gauche) en tête du peloton avec 43,93% au premier tour, devant David Quentin (Rassemblement National) avec 25,59%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Romain Eskenazi culminant à 66,48% des voix localement. Lors des européennes précédemment, le podium à Bouffémont s'était cette fois forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,45%), devant Manon Aubry (20,81%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (14,68%). La physionomie politique de Bouffémont a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir une terre résolument de gauche, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme une terre sans déterminisme électoral.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Bouffémont reste un territoire arrimé à la gauche Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Bouffémont plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 32,44% des inscrits, devant Emmanuel Macron crédité de 26,58%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 68,48% pour Emmanuel Macron, contre 31,52% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Bouffémont accordaient leurs suffrages à Romain Eskenazi (Nupes) avec 36,23% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Romain Eskenazi virant de nouveau en tête avec 54,55% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Bouffémont s'inscrit comme une ville acquise aux forces de gauche.

12:58 - De quelle manière a évolué la fiscalité locale à Bouffémont en vue des municipales ? Sur le plan de la fiscalité locale à Bouffémont, la somme moyenne acquittée par foyer fiscal a atteint 909 € en 2024 (derniers chiffres en date), alors que ce montant se situait à 877 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 44,00 % en 2024 (contre 24,80 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 31 420 € en 2024. Un montant loin des 1 437 840 € engrangés en 2020 avec un taux fixé à près de 16,40 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection municipale de 2020 à Bouffémont S'intéresser aux résultats de la dernière élection municipale à Bouffémont peut s'avérer intéressant. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Michel Lacoux (Divers gauche) a devancé l'ensemble de ses concurrents en recueillant 31,87% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Hervé Boussange (Divers gauche) a recueilli 428 suffrages en sa faveur (25,73%). Une distance conséquente. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec pas moins de 4 listes. Michel Lacoux l'a finalement emporté avec 514 voix (32,63%), face à Hervé Boussange rassemblant 475 électeurs (30,15%) et Nathalie Guadagnin réunissant 25,07% des suffrages. Le second tour a été finalement très disputé, l'écart initial ayant été résorbé grâce à des réserves de voix substantielles. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. En dépit du fait que Hervé Boussange a gagné le pari des ralliements en ajoutant 47 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. La formation d'opposition se doit absolument de créer des réserves nettement plus conséquentes ce dimanche, dès le premier tour, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.