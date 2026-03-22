Résultat de l'élection municipale 2026 à Bougival : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bougival

Le deuxième tour des élections municipales à Bougival a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Delphine Felgeres
Delphine Felgeres Liste divers centre
UN NOUVEL ELAN POUR BOUGIVAL
  • Delphine Felgeres
  • Laurent Brugeilles
  • Véronique Fouque
  • Patrick Piot
  • Sophie Level
  • Guillaume Malé
  • Cécile Papuchon
  • Jérémy Lasne
  • Anaïs Pinto
  • Emmanuel Toromanof
  • Hélène Brugeilles
  • Angelo Curcuruto
  • Souad Chouaha
  • Jean-Dominique Trouillard
  • Nathalie Houde
  • Romain Delbauffe
  • Nathalie Levine
  • Nicolas Martina
  • Valérie Lavigne
  • Henri-Pierre Perrin
  • Isabelle Gabach-Closet
  • Philippe Vennier
  • Caroline Lemiale
  • Jean-Christophe de Felice
  • Lydia Boumediane
  • Florient Myrope
  • Agathe Boyé
  • Olivier Hocquard
  • Jennifer Bedel
Nathalie Jaquemet
Nathalie Jaquemet Liste divers droite
UNIS POUR BOUGIVAL, ENGAGÉS POUR DEMAIN
  • Nathalie Jaquemet
  • Thierry Augier
  • Gaëlle Daguzan
  • Jérôme Giannesini
  • Camille Guenegan
  • Jean Frénot
  • Laurence François
  • Luc Wattelle
  • Laetitia Buchon
  • Arnold Pelligri
  • Céline Bunouf
  • Philippe Sazdovitch
  • Françoise Rouaix
  • Gaël Diot
  • Virginie Gricourt
  • Vincent Mezure
  • Juliette Le Grand
  • Jean-Michel Hua
  • Alexandra Audouze
  • Jérôme Bernard
  • Irène Di Simone
  • Rainer Voelksen
  • Marie-Charlotte Roussel
  • Antoine Ricordeau
  • Hélène Pires
  • Grégoire Thiébaut
  • Véronique Dexemple
  • Christophe Tamburini
  • Pauline Charpentier
  • Harold Joly
  • Claire Vidalainq
Rita Sehrbrock
Rita Sehrbrock Liste Divers
BOUGIVAL BOUGE 2026
  • Rita Sehrbrock
  • Louis Sirvin
  • Martha Regalado
  • Edmond Neghza
  • Clémentine Jeunemaitre
  • Florian Raynard
  • Bénédicte Miquel
  • Jean-Paul Di Ruggiero
  • Dominique Diquelou
  • Tim Uzan
  • Anne Jallon
  • Bertrand Goldfarb
  • Marina Dembinska
  • Yves Libotte
  • Gisèle Gosnet
  • Pierre-Adam Gilardot
  • Dominique Briand
  • Gad Cohen-Steiner
  • Begona Diez Martin
  • Jules Seveno
  • Vanina Daussy
  • Alexandre Boucher
  • Lola Seveno
  • Felipe Timoner
  • Muriel Quede
  • Guido Cohen-Steiner
  • Caroline Lemaire
  • Eric Seveno
  • Christine Courtois

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bougival

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie JAQUEMET
Nathalie JAQUEMET (Ballotage) UNIS POUR BOUGIVAL, ENGAGÉS POUR DEMAIN 		1 357 46,30%
Delphine FELGERES
Delphine FELGERES (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR BOUGIVAL 		913 31,15%
Rita SEHRBROCK
Rita SEHRBROCK (Ballotage) BOUGIVAL BOUGE 2026 		370 12,62%
Jacques EUTROPE
Jacques EUTROPE VIVONS BOUGIVAL SANS ETIQUETTE 		291 9,93%
Participation au scrutin Bougival
Taux de participation 48,57%
Taux d'abstention 51,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40%
Nombre de votants 2 990

Source : ministère de l’Intérieur

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