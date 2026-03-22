Résultat de l'élection municipale 2026 à Bougival : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bougival [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bougival sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bougival.
L'actu des élections municipales 2026 à Bougival
11:46 - Rappel des résultats d'il y a une semaine à Bougival pour la municipale
Nathalie Jaquemet (Divers droite) a terminé en tête du premier tour des élections municipales 2026 à Bougival il y a une semaine, avec 46,30 % des bulletins valides. Ensuite, Delphine Felgeres (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 31,15 %. L'avance de la gagnante provisoire a été importante d'emblée. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Rita Sehrbrock a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Jacques Eutrope a terminé avec 9,93 % des suffrages, insuffisant pour se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Bougival, l'élection a mobilisé 48,57 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bougival
Le deuxième tour des élections municipales à Bougival a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Delphine Felgeres
Liste divers centre
UN NOUVEL ELAN POUR BOUGIVAL
|
|
Nathalie Jaquemet
Liste divers droite
UNIS POUR BOUGIVAL, ENGAGÉS POUR DEMAIN
|
|
Rita Sehrbrock
Liste Divers
BOUGIVAL BOUGE 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bougival
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie JAQUEMET (Ballotage) UNIS POUR BOUGIVAL, ENGAGÉS POUR DEMAIN
|1 357
|46,30%
|Delphine FELGERES (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR BOUGIVAL
|913
|31,15%
|Rita SEHRBROCK (Ballotage) BOUGIVAL BOUGE 2026
|370
|12,62%
|Jacques EUTROPE VIVONS BOUGIVAL SANS ETIQUETTE
|291
|9,93%
|Participation au scrutin
|Bougival
|Taux de participation
|48,57%
|Taux d'abstention
|51,43%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,57%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,40%
|Nombre de votants
|2 990
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Bougival
- Bougival (78380)
- Ecole primaire à Bougival
- Maternités à Bougival
- Crèches et garderies à Bougival
- Classement des collèges à Bougival
- Salaires à Bougival
- Impôts à Bougival
- Dette et budget de Bougival
- Climat et historique météo de Bougival
- Accidents à Bougival
- Délinquance à Bougival
- Inondations à Bougival
- Nombre de médecins à Bougival
- Pollution à Bougival
- Entreprises à Bougival
- Prix immobilier à Bougival