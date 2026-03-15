Résultat municipale 2026 à Bougival (78380) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bougival a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bougival, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bougival [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie JAQUEMET
Nathalie JAQUEMET UNIS POUR BOUGIVAL, ENGAGÉS POUR DEMAIN 		1 357 46,30%
Delphine FELGERES
Delphine FELGERES UN NOUVEL ELAN POUR BOUGIVAL 		913 31,15%
Rita SEHRBROCK
Rita SEHRBROCK BOUGIVAL BOUGE 2026 		370 12,62%
Jacques EUTROPE
Jacques EUTROPE VIVONS BOUGIVAL SANS ETIQUETTE 		291 9,93%
Participation au scrutin Bougival
Taux de participation 48,57%
Taux d'abstention 51,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40%
Nombre de votants 2 990

Source : ministère de l’Intérieur

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