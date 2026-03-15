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19:20 - Le poids démographique et économique de Bougival aux élections municipales En marge des élections municipales, Bougival fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 42,55% de cadres pour 9 083 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Ses 806 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 2 555 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (77,63%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. La présence de 1 057 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 15,99%, contribue à son ouverture au monde. Au sein de cette diversité sociale, près de 33,78% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 677,95 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En conclusion, à Bougival, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Quel score pour le RN à Bougival aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national n'avait pas vraiment pesé lors des élections locales à Bougival il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 10,32% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 25,57% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 7,84% au candidat RN au tour 1. Un score trop décevant, à Bougival comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 17,78% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 23,03% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il terminera avec 29,60% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Bougival ? Pour cette municipale 2026, l'affluence aux urnes à Bougival sera fondamentale dans le dénouement du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour de l'élection municipale avait vu 29,84 % des inscrits se rendre aux isoloirs dans la commune, un niveau très bas. C'étaient 1 758 votants qui s'étaient manifestés alors que le scrutin se tenait dans un contexte d'épidémie de coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 4 682 citoyens qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 78,09 % de participation. Certes, ces scrutins ne sont pas de même nature, mais il est intéressant d'examiner la progression des législatives de 2022 à celles de 2024. La mobilisation aux législatives, chiffrée pour sa part à 51,51 % en 2022, a fortement grossi pour culminer à 71,45 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation arrivait à 57,14 %. En prenant du recul, les données esquissent à l'arrivée une contrée soucieuse de voter face aux moyennes nationales.

15:59 - Les surprises de la dernière année électorale en date à Bougival Les élections législatives à Bougival du printemps 2024, plaçaient Béatrice Piron (Ensemble !) en tête du peloton avec 36,15% au premier tour, devant Valentin Salvino (Union de l'extrême droite) avec 23,03%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Béatrice Piron culminant à 70,40% des votes localement. Pour le tour unique des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement portés sur Valérie Hayer (22,89%). .

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Bougival s'était fortement dirigée vers le centre-droit Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Bougival tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 40,85% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 15,73%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 74,43% pour Emmanuel Macron, contre 25,57% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Bougival accordaient leurs suffrages à Béatrice Piron (Ensemble !) avec 42,42% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 69,84%. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Bougival un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale en hausse à Bougival Illustration d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Bougival, la taxe d'habitation a affiché un taux à 10,51 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de 162 970 € la même année, contre 2 442 390 € perçus en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Bougival s'est établi à 25,79 % en 2024 (contre 10,79 % en 2020). Une hausse finalement automatique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Bougival a atteint 1 037 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 889 € quatre ans auparavant.

11:59 - Les résultats de la liste "Bien Vivre Notre Ville" aux municipales de 2020 à Bougival Les résultats des élections municipales précédentes à Bougival ont fourni un tableau détaillé des forces politiques en présence. Dès le premier tour de scrutin, Luc Wattelle (Divers droite) a terminé en tête en totalisant 1 241 soutiens (73,30%). Dans la position du principal opposant, Sébastien Verdys (Divers) a obtenu 452 votes (26,69%). Ce succès d'emblée de Luc Wattelle a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été organisé. Pour ces municipales 2026 à Bougival, cette répartition historique des voix pose les bases. Ce triomphe écrasant met l'opposition face à un défi immense ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.