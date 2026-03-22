Résultat municipale 2026 à Bougnon (70170) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bougnon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bougnon, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bougnon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Karl VON FELTEN
Karl VON FELTEN (9 élus) Bougnon, village humain et solidaire 		155 51,84%
  • Karl VON FELTEN
  • Françoise ETIENNE
  • Philippe LAURENT
  • Annie FAVRET
  • Frédéric CLERC
  • Christiane POIVEY
  • Flavien BUCHETET
  • Caroline LALY
  • Alexandre TROMSON
Antoine BONNE
Antoine BONNE (2 élus) Notre village, notre avenir 		144 48,16%
  • Antoine BONNE
  • Nadine BOLOT
Participation au scrutin Bougnon
Taux de participation 74,82%
Taux d'abstention 25,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Nombre de votants 306

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Bougnon - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Antoine BONNE
Antoine BONNE (Ballotage) Notre village, notre avenir 		117 38,61%
Karl VON FELTEN
Karl VON FELTEN (Ballotage) Bougnon, village humain et solidaire 		117 38,61%
Céline BERNARD
Céline BERNARD (Ballotage) UN REGARD NEUF POUR BOUGNON 		69 22,77%
Participation au scrutin Bougnon
Taux de participation 75,55%
Taux d'abstention 24,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Nombre de votants 309

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