Résultat municipale 2026 à Bougnon (70170) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bougnon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bougnon, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bougnon [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Karl VON FELTEN (9 élus) Bougnon, village humain et solidaire
|155
|51,84%
|
|Antoine BONNE (2 élus) Notre village, notre avenir
|144
|48,16%
|
|Participation au scrutin
|Bougnon
|Taux de participation
|74,82%
|Taux d'abstention
|25,18%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,63%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,65%
|Nombre de votants
|306
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Bougnon - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Antoine BONNE (Ballotage) Notre village, notre avenir
|117
|38,61%
|Karl VON FELTEN (Ballotage) Bougnon, village humain et solidaire
|117
|38,61%
|Céline BERNARD (Ballotage) UN REGARD NEUF POUR BOUGNON
|69
|22,77%
|Participation au scrutin
|Bougnon
|Taux de participation
|75,55%
|Taux d'abstention
|24,45%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,29%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,65%
|Nombre de votants
|309
Election municipale 2026 à Bougnon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bougnon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bougnon.
L'actu des élections municipales 2026 à Bougnon
18:34 - Comment Bougnon a-t-elle voté l'année de la dissolution ?
Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux de la présidentielle et des législatives deux ans plus tôt. Le rendez-vous des Européennes de juin 2024 à Bougnon avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,80%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 11,83% des voix. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Bougnon avaient ensuite propulsé aux avants-postes Antoine Villedieu (Rassemblement National) avec 51,88% au premier tour, devant Alain Chretien (Ensemble !) avec 28,67%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Antoine Villedieu culminant à 54,24% des voix sur place.
15:57 - Le bilan de la dernière municipale à Bougnon
S'intéresser aux résultats des dernières élections municipales à Bougnon peut s'avérer édifiant. Dans la commune, le vote s'est opéré par candidatures individuelles à l'époque, en l'absence de liste, laissant ainsi aux votants la liberté de retenir plusieurs candidats. Dès le premier tour, 15 sièges ont été pourvus. Philippe Renaudin a pris la première place avec 215 suffrages (92,67%). En deuxième position, Françoise Etienne a rassemblé 89,22% des voix. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Lors des municipales 2026 à Bougnon, les citoyens doivent à nouveau se prononcer dans ce contexte local si spécifique. Dans le pays, le dispositif électoral particulier permettant les candidatures individuelles n'est cependant plus en vigueur.
13:58 - 2 candidats en lice pour le 2e tour des municipales à Bougnon
Comme le montrent les candidatures officielles au second tour communiquées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, l'élection connaît donc un nouveau chapitre ce dimanche, avec la liste "Bougnon, Village Humain Et Solidaire" emmenée par Karl Von Felten (DIV) et Antoine Bonne avec la liste "Notre Village, Notre Avenir" (DIV). Malgré un score suffisant, Céline Bernard a opté pour ne pas déposer de candidature pour cette élection décisive. Ouvert jusqu'à 18 heures, le bureau de vote de la commune de Bougnon permettra aux citoyens de prendre une décision.
11:59 - Un premier constat à Bougnon avec les résultats du 1er tour
Pour le premier tour des élections municipales à Bougnon, c'est Antoine Bonne qui a terminé premier en récoltant 38,61 % des voix. Ensuite, Karl Von Felten est arrivé en deuxième position avec 38,61 %. Le duel s'est avéré serré. Par ailleurs, avec 22,77 %, Céline Bernard s'est classée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Bougnon, le vote a enregistré un taux d'abstention de 24,45 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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