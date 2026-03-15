Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouguenais : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouguenais [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bouguenais sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bouguenais.
L'actu des élections municipales 2026 à Bouguenais
12:06 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Bouguenais
Afin de faire leur devoir électoral, les électeurs de la ville sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 15 bureaux de vote de Bouguenais. Les municipales 2026 sont organisées ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin a pour but de désigner les maires de toutes les communes françaises. Les précédentes élections municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est disponible ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bouguenais
|Tête de listeListe
|
Adeline Cheriff
Liste divers gauche
BOUGUENAIS CITOYENNE
|
|
Sandra Imperiale
Liste divers droite
J'aime Bouguenais
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sandra Imperiale (25 élus) Respiration democratique
|2 814
|52,93%
|
|Gauthier Lorthiois (8 élus) Gauches ecologistes et solidaires
|2 502
|47,06%
|
|Participation au scrutin
|Bouguenais
|Taux de participation
|38,08%
|Taux d'abstention
|61,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 482
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sandra Imperiale Respiration democratique
|2 128
|41,78%
|Gauthier Lorthiois Bouguenais en commun-s
|1 135
|22,28%
|Agnès Bellorgey Bouguenais avenir solidaire écologique
|1 064
|20,89%
|Joël Castex Bouguenais ecologie 2020
|766
|15,04%
|Participation au scrutin
|Bouguenais
|Taux de participation
|36,72%
|Taux d'abstention
|63,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 275
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michèle Gressus (23 élus) Label gauche
|2 763
|37,41%
|
|Sandra Imperiale (6 élus) Une respiration democratique a bouguenais
|2 618
|35,45%
|
|Vincent Egron (4 élus) Bouguenais agir solidaires
|2 004
|27,13%
|
|Participation au scrutin
|Bouguenais
|Taux de participation
|56,61%
|Taux d'abstention
|43,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,85%
|Nombre de votants
|7 681
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michèle Gressus Label gauche
|2 484
|33,65%
|Vincent Egron Bouguenais agir solidaires
|1 596
|21,62%
|Sandra Imperiale Une respiration démocratique à bouguenais
|1 505
|20,39%
|Philippe Le Corre Bouguenais pour tous
|1 094
|14,82%
|Joël Castex Bouguenais ecologie 2014
|701
|9,49%
|Participation au scrutin
|Bouguenais
|Taux de participation
|56,70%
|Taux d'abstention
|43,30%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,08%
|Nombre de votants
|7 694
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