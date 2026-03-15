Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouguenais : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bouguenais

Tête de listeListe
Adeline Cheriff
Adeline Cheriff Liste divers gauche
BOUGUENAIS CITOYENNE
  • Adeline Cheriff
  • Yoann Pottier
  • Graziella Guinée
  • François Quairé
  • Martine Roullet
  • Frédéric Gomin
  • Aurore Coulomb
  • Renaud Ceccotti-Ricci
  • Chrystèle Malard
  • Bruno Piquet
  • Sarah Naymark
  • Ewen Cousin
  • Marion Corbin
  • Jocelyn Clénet
  • Fanette Kurzawa
  • Nsayi Kiakaka
  • Léna Aubert
  • Alain Cottais
  • Naoil El Moutawakkil
  • Bernard Francois
  • Claire Le Borgne
  • Matthieu Halgand
  • Nathalie Machabert
  • Mathias Girard
  • Sophie Capon
  • Jean-Paul Berthome
  • Louise Fouquat
  • Bernard Priou
  • Maud Pottier
  • Olivier Cathala
  • Béatrice Domené
  • Fabrice Leroy
  • Sandrine Bataille
  • Jean Gasnier
  • Bernadette Huguet
  • Jean-Michel Raveu
  • Myriam Bigeard
Sandra Imperiale
Sandra Imperiale Liste divers droite
J'aime Bouguenais
  • Sandra Imperiale
  • Philippe Le Corre
  • Françoise Rabbé
  • Fabrice Bascoul
  • Amélie Biret
  • Jean-Charles Brisson
  • Astrid Lusson
  • Jean-Luc Runfola
  • Manuela Tartrou
  • Lucien Berre
  • Françoise Le Foll
  • Patrick Guinot
  • Michèle Bruneau
  • René Peoc'h
  • Malini Ranganathan
  • Hervé David
  • Françoise Piou
  • Alain Chataigner
  • Nathalie Zardet
  • Fayçal Chebourou
  • Stéphanie Cote
  • Cédric Cerliani
  • Aurélie Ateba
  • Christian Mbong
  • Adriana Prual
  • Fabrice Guery
  • Virginie Rochereau
  • Christophe Langlais
  • Isabelle Saryan
  • Ibrahima Bah
  • Caroline Metay
  • William Van Den Broek
  • Cristelle Regnier
  • Kaymaly Asgaraly
  • Claude Marie Bichon
  • Alain Rosier
  • Jacqueline Misse

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandra Imperiale
Sandra Imperiale (25 élus) Respiration democratique 		2 814 52,93%
  • Sandra Imperiale
  • Christophe Chausson
  • Amélie Biret
  • Philippe Le Corre
  • Françoise Rabbé
  • Mickael Lannuzel
  • Astrid Lusson
  • Jean-Luc Runfola
  • Aurélie Duchemin
  • Fabrice Bascoul
  • Liliane Menguy Brillant
  • Guillaume N'dri
  • Emilie Le Corff
  • Sylvain Avril
  • Muriel Dallaud
  • Jean-Charles Brisson
  • Sophie Delbecq
  • Lucien Berre
  • Manuela Tartrou
  • Jean-Christophe Gaudel
  • Marie-Françoise Le Gall Le Foll
  • Serge Zaroudneff
  • Nathalie Fossard
  • Jonathan Barbin
  • Mathilde Leray
Gauthier Lorthiois
Gauthier Lorthiois (8 élus) Gauches ecologistes et solidaires 		2 502 47,06%
  • Gauthier Lorthiois
  • Agnès Bellorgey
  • Joël Castex
  • Chrystèle Malard
  • Patrick Nicolon
  • Sylvie Castro
  • Dominique Duclos
  • Béatrice Domené
Participation au scrutin Bouguenais
Taux de participation 38,08%
Taux d'abstention 61,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 482

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandra Imperiale
Sandra Imperiale Respiration democratique 		2 128 41,78%
Gauthier Lorthiois
Gauthier Lorthiois Bouguenais en commun-s 		1 135 22,28%
Agnès Bellorgey
Agnès Bellorgey Bouguenais avenir solidaire écologique 		1 064 20,89%
Joël Castex
Joël Castex Bouguenais ecologie 2020 		766 15,04%
Participation au scrutin Bouguenais
Taux de participation 36,72%
Taux d'abstention 63,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 275

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michèle Gressus
Michèle Gressus (23 élus) Label gauche 		2 763 37,41%
  • Michèle Gressus
  • Dominique Duclos
  • Julie Cochin
  • Patrick Nicolon
  • Martine Le Jeune
  • Joël Castex
  • Armelle Sadir
  • Sylvain Bacle
  • Bernadette Huguet
  • Gauthier Lorthiois
  • Christine Landreau
  • Philippe Lucente
  • Chrystèle Malard
  • Didier Brindejonc
  • Nadine Saupin
  • Joël Gouin De Roumigny
  • Colette Cochais
  • François Quaire
  • Béatrice Doméné
  • Luc Bodin
  • Maria-Annick Olivier
  • Bernard Poiraudeau
  • Estelle Brousse
Sandra Imperiale
Sandra Imperiale (6 élus) Une respiration democratique a bouguenais 		2 618 35,45%
  • Sandra Imperiale
  • Franck Belus
  • Nathalie Lubrano
  • Christophe Chausson
  • Sophie Jaunet
  • Karim Sene
Vincent Egron
Vincent Egron (4 élus) Bouguenais agir solidaires 		2 004 27,13%
  • Vincent Egron
  • Agnès Bellorgey
  • Ronan Viaud
  • Frédérique Ménandais
Participation au scrutin Bouguenais
Taux de participation 56,61%
Taux d'abstention 43,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,85%
Nombre de votants 7 681

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michèle Gressus
Michèle Gressus Label gauche 		2 484 33,65%
Vincent Egron
Vincent Egron Bouguenais agir solidaires 		1 596 21,62%
Sandra Imperiale
Sandra Imperiale Une respiration démocratique à bouguenais 		1 505 20,39%
Philippe Le Corre
Philippe Le Corre Bouguenais pour tous 		1 094 14,82%
Joël Castex
Joël Castex Bouguenais ecologie 2014 		701 9,49%
Participation au scrutin Bouguenais
Taux de participation 56,70%
Taux d'abstention 43,30%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,08%
Nombre de votants 7 694

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