Résultat municipale 2026 à Bouguenais (44340) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bouguenais a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bouguenais, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouguenais [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandra IMPERIALE
Sandra IMPERIALE (28 élus) J'aime Bouguenais 		4 447 56,05%
  • Sandra IMPERIALE
  • Philippe LE CORRE
  • Françoise RABBÉ
  • Fabrice BASCOUL
  • Amélie BIRET
  • Jean-Charles BRISSON
  • Astrid LUSSON
  • Jean-Luc RUNFOLA
  • Manuela TARTROU
  • Lucien BERRE
  • Françoise LE FOLL
  • Patrick GUINOT
  • Michèle BRUNEAU
  • René PEOC'H
  • Malini RANGANATHAN
  • Hervé DAVID
  • Françoise PIOU
  • Alain CHATAIGNER
  • Nathalie ZARDET
  • Fayçal CHEBOUROU
  • Stéphanie COTE
  • Cédric CERLIANI
  • Aurélie ATEBA
  • Christian MBONG
  • Adriana PRUAL
  • Fabrice GUERY
  • Virginie ROCHEREAU
  • Christophe LANGLAIS
Adeline CHERIFF
Adeline CHERIFF (7 élus) BOUGUENAIS CITOYENNE 		3 487 43,95%
  • Adeline CHERIFF
  • Yoann POTTIER
  • Graziella GUINÉE
  • François QUAIRÉ
  • Martine ROULLET
  • Frédéric GOMIN
  • Aurore COULOMB
Participation au scrutin Bouguenais
Taux de participation 53,73%
Taux d'abstention 46,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 8 183

Source : ministère de l’Intérieur

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