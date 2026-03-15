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19:21 - Bouguenais : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La composition démographique et la situation socio-économique de Bouguenais façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections municipales. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 9,28%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (64,31%) met en relief le poids des questions liées au logement et à l'urbanisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (86,71%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 10176 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (16,48%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (4,64%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (38,24%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Bouguenais, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Le RN progresse-t-il à Bouguenais ? Le Rassemblement national restait loin du groupe de tête lors des élections locales à Bouguenais il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 15,95% des votes lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 29,62% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 12,08% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Bouguenais comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 21,10% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier tour, un résultat de 22,67% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 24,45% le dimanche suivant.

16:58 - Bouguenais : 63,28 % d'abstention à la dernière élection municipale Les archives d'il y a six ans révèlent que 5 275 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales à Bouguenais, soit un taux de participation de 36,72 %, une mobilisation modeste alors que l'épidémie de coronavirus avait maintenu chez eux beaucoup d'électeurs. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 75,52 %. La mobilisation atteignait de son côté 51,10 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 67,49 %, contre seulement 48,61 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée assez peu mobilisée. Dans le cadre de cette élection municipale à Bouguenais, ce paramètre jouera quoi qu'il en soit un rôle déterminant sur les résultats locaux.

15:59 - Bouguenais : retour sur les derniers scrutins en date Les élections législatives à Bouguenais organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Julie Laernoes (Union de la gauche) en pole position avec 46,02% au premier tour, devant Gaëlle Pineau (Rassemblement National) avec 22,67%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Julie Laernoes culminant à 53,31% des voix dans la localité. Pour le tour unique des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, les choix s'étaient cette fois majoritairement portés sur la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (22,25%). Le panorama politique de Bouguenais a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme une zone penchant fortement à gauche, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme plus modérée.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Bouguenais reste un territoire bien ancré à la gauche En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Bouguenais tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 30,21% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 28,29%. Lors de la finale de l'élection à Bouguenais, les électeurs accordaient 70,38% pour Emmanuel Macron, contre 29,62% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Bouguenais plébiscitaient Julie Laernoes (Nupes) avec 43,64% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,63%. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un électorat massivement tourné vers la gauche.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Bouguenais À Bouguenais, où les taxes locales ont baissé depuis 2020, le taux de la taxe d'habitation est passé à 21,53 % en 2024 (année des derniers chiffres), rapportant à la ville 222 340 € la même année. Une somme loin des 4,74351 millions d'euros récoltés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Bouguenais s'est établi à environ 35,60 % en 2024 (contre 20,60 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Bouguenais a représenté environ 979 euros en 2024 (contre 1 051 € en 2020).

11:59 - Retour sur le résultat de la municipale de 2020 à Bouguenais Les dynamiques politiques locales sont encore à l'heure actuelle influencées par l'issue du dernier scrutin communal à Bouguenais. À l'issue du premier passage aux urnes, Sandra Imperiale (Divers centre) a décroché la tête du classement en récoltant 41,78% des voix. Juste derrière, Gauthier Lorthiois (Union de la gauche) a rassemblé 1 135 suffrages en sa faveur (22,28%). Agnès Bellorgey (Divers gauche) était à la troisième place, obtenant 1 064 bulletins (20,89%). Un large retard. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Sandra Imperiale l'a finalement emporté avec 52,93% des voix, face à Gauthier Lorthiois avec 47,06% des votants. De manière inattendue, le challenger a pu revenir dans la course avec des reports de voix significatifs, et aboutissant à un résultat extrêmement serré. En dépit du fait que Gauthier Lorthiois a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 1 367 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper.