Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouillante : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouillante [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bouillante sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bouillante.
L'actu des élections municipales 2026 à Bouillante
13:45 - La municipalité a-t-elle augmenté les impôts à Bouillante ?
Illustration d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Bouillante, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 19,20 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 207 090 €, en net recul par rapport aux quelque 1,00421 million d'euros engrangés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Bouillante a évolué pour se fixer à 52,35 % en 2024 (contre 27,08 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale avoisine les 40 %, en hausse de 1,2 point depuis 2020. Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Bouillante s'est établi à 769 euros en 2024 contre 554 euros en début de mandat.
11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Bouillante
Les équilibres politiques locaux en 2026 sont plus que jamais déterminés par le verdict des dernières élections en date à Bouillante. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Thierry Abelli (Divers droite) a surclassé la concurrence en rassemblant 50,37% des bulletins. À ses trousses, Jean-Claude Malo (Divers gauche) a engrangé 695 votes (21,57%). Une troisième force s'est dégagée derrière Marc Guilliod (Divers), rassemblant 10,39% des électeurs. Ce succès d'emblée du candidat Divers droite a rendu tout second tour inutile. Pour cette municipale 2026 à Bouillante, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour ébranler cette mainmise ce dimanche, le camp adverse devra décupler le nombre de voix obtenues, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Restez informé sur les élections municipales à Bouillante
Les 7 bureaux de vote de la commune de Bouillante sont accessibles de 8 heures à 18 heures pour permettre aux citoyens de décider. Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux votants de Bouillante d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de la commune. Le bilan du dernier mandat permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? La liste de ceux qui souhaiteraient apporter leur contribution à la commune après les élections municipales 2026 à Bouillante est mise à disposition ci-dessous. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bouillante
|Tête de listeListe
|
Jaklin Farnabe Pavilla
Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR BOUILLANTE
|
|
Thierry Robert Abelli
Liste divers droite
RASSEMBLEMENT DES FORCES BOUILLANTAISES
|
|
Marc Guilliod Mounigan
Liste Divers
UNION DES CITOYENS BOUILLANTAIS
|
|
Michel Brard
Liste régionaliste
BOUILLANTE NOU PARÉ
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry Abelli (23 élus) Rassemblement des forces bouillantaises
|1 623
|50,37%
|
|Jean-Claude Malo (3 élus) Reconstruire nos territoires
|695
|21,57%
|
|Marc Guilliod (1 élu) Union des citoyens bouillantais
|335
|10,39%
|
|Xavier Rony Absalon (1 élu) Ensemble, allons plus loin !
|281
|8,72%
|
|Michel Brard (1 élu) Bouillante unie pour la transition
|203
|6,30%
|
|Blandine Vairac Bouillante en mouvement
|85
|2,63%
|Participation au scrutin
|Bouillante
|Taux de participation
|52,84%
|Taux d'abstention
|47,16%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 381
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry Abelli (23 élus) Rassemblement des forces bouillantaises
|2 271
|54,72%
|
|Jean-Claude Malo (5 élus) Bouillante pour tous
|1 379
|33,22%
|
|Marc Guilliod (1 élu) Union des citoyens bouillantais
|500
|12,04%
|
|Participation au scrutin
|Bouillante
|Taux de participation
|68,17%
|Taux d'abstention
|31,83%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,18%
|Nombre de votants
|4 331
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry Abelli Rassemblement des forces bouillantaises
|1 356
|35,55%
|Jean-Claude Malo Bouillante pour tous
|870
|22,81%
|Marc Guilliod Union des citoyens bouillantais
|401
|10,51%
|Robert Racon Bouillante en action
|288
|7,55%
|Nathalie Letin Bouillante nouvelle force
|253
|6,63%
|Michel Brard Union des forces progressistes de bouillante
|214
|5,61%
|Doris Nabal-Checkmodine-Dib Bouyant kay vanse
|205
|5,37%
|Jean-Marie Brissac Le c.r.i. de bouillante
|123
|3,22%
|Hermann Capraja Bouillante nouvelle generation
|104
|2,72%
|Participation au scrutin
|Bouillante
|Taux de participation
|63,17%
|Taux d'abstention
|36,83%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,96%
|Nombre de votants
|4 013
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