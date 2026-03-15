Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouillante : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bouillante

Tête de listeListe
Jaklin Farnabe Pavilla
Jaklin Farnabe Pavilla Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR BOUILLANTE
  • Jaklin Farnabe Pavilla
  • Xavier Rony Absalon
  • Marie-Laure Leda
  • Jean-Claude Gertrude Malo
  • Colette Farnabe
  • Maurice Lisbert Damase
  • Blandine Georgette Vairac
  • William Johan Gael
  • Cecilia Cairo
  • Freddy Guenole Cajazzo
  • Marie-Odette Caffa
  • Samuel Diego Jean-Denis
  • Elsa Frederique Baltus
  • Sully Abelli
  • Erika Fairfort
  • Jean Ildevert Angely
  • Lucia Marie Wilfrid Denon
  • Christian Gace
  • Priscillia Dorothee Coezy
  • Antoine Abraham Vingadassalon
  • Clarisse Lhomond
  • Frantz Clair Feuillard
  • Laurine Castard
  • Harry Jules Dinga
  • Claudia Lucienne Fairfort
  • Jean Luc Mamilonne
  • Danielle Mamba-Makuetche Kamgang
  • Dominique Euloge Nabal
  • Francette Mary
Thierry Robert Abelli
Thierry Robert Abelli Liste divers droite
RASSEMBLEMENT DES FORCES BOUILLANTAISES
  • Thierry Robert Abelli
  • Patricia Baillet
  • Georget Timoléon Coëzy
  • Antoinette Marizette Ryon épouse Bidoyet
  • Ange Agnès Absalon
  • Yvonne Adèle Farescour
  • Serge Abenzoar
  • Chantal Suzanne Gael épouse Saban
  • Manuel Mickaël Félicité
  • Audrey Véronique Hatchi
  • Denis Mathias Abelli
  • Shaïness Yamila Bourgeois
  • Philippe Ernest Fernand Levenez
  • Sybil Karine Fronton
  • Marie Clotaire Ariste Reculard
  • Sophie Cognet
  • Edouard Maxime Balguy
  • Antonella Marie-Christine Guillaume
  • Jean-Marc Fronton
  • Kelly Françoise Lami
  • Roger Gabriel Félix
  • Vanessa Roseline Castard
  • Mike Putola
  • Marie-Claude Bertimon épouse Gace
  • Audrigue Mathias Daclinat
  • Marga Cairo
  • Joël Lezin Josy
  • Marie-Laurence Josephe Antoine épouse Echevin
  • Charles Narcisse Domesor
Marc Guilliod Mounigan
Marc Guilliod Mounigan Liste Divers
UNION DES CITOYENS BOUILLANTAIS
  • Marc Guilliod Mounigan
  • Lydie Françoise Dorol
  • Joseph Anasthase Corvo
  • Françoise Pourcheresse
  • Luc Sophie Abenzoar-Foule
  • Adèle Gitane Absalon
  • Lionel Julien Echard
  • Nathalie Olivier Lamaille
  • Fabrice Alexandre Jean-Charles
  • Laetitia Guillie Ladamus
  • Frantz Myrian Pangan
  • Louise-Aimée Claudine Latouche
  • Geoges Henri Gabon
  • Marcelline Blaise Mounigan
  • Patrick Charlemagne N'Zaou
  • Octavie Alice Virginin
  • Patrick Alexandre Labrana
  • Claudette Steecy Guillaume
  • Prestonne Isaie Tros
  • Elodie Gael
  • Emile Canope
  • Marie-France Bienvenue Reson
  • Lucas Ludwig Lacides
  • Laura Moreschi
  • Sidney Sennoaj
  • Marie Marthe Mounigan
  • Charly Jean Deshayes
  • Amélie Marie Suzette Fallope
  • Laurent Raymond Guilliod
  • Sandra Carret
Michel Brard
Michel Brard Liste régionaliste
BOUILLANTE NOU PARÉ
  • Michel Brard
  • Fabienne Bammy
  • Keveen Félicité
  • Nelly Minos
  • Nicolas Alexandre
  • Brigitte Farnabe
  • Patrick Décébal
  • Liliane Cabarrus
  • Rémi Palatin
  • Murielle Caliari
  • Nedy-Sun Kenley Castard
  • Mylène Sioubalack
  • Cléomene Cairo
  • Luce Confiac
  • Philippe Kali
  • Niza Brard
  • Fabrice Phibel
  • Corinne Feuillard
  • Maurice Ficadiere
  • Wullna Sinivassin
  • Edmond Caffa
  • Suivilyse Abelli
  • Éric Carty
  • Jocelyne Cajazzo
  • Fred Labrana
  • Yolaine Abidos
  • Valentin Feitama
  • Gerthy Gabali
  • Yvan Gueret

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry Abelli
Thierry Abelli (23 élus) Rassemblement des forces bouillantaises 		1 623 50,37%
  • Thierry Abelli
  • Patricia Baillet
  • Philippe Chaulet
  • Marizette Ryon Épouse Bidoyet
  • Kévin Absalon
  • Chantal Gael Épouse Saban
  • Georget Coezy
  • Joëlline Belair Épouse Bonnard
  • Gérard, Alain Cialec
  • Véronique Clement Épouse Martinez
  • Denis Abelli
  • Antonella Guillaume
  • Alex Lesueur
  • Sybil Fronton
  • Serge Abenzoar
  • Marga Cairo
  • Roger Felix
  • Vanessa Castard
  • Ariste Reculard
  • Denise Siba
  • Mike Putola
  • Marie-Laurence Antoine Épouse Echevin
  • Jean-Marc Fronton
Jean-Claude Malo
Jean-Claude Malo (3 élus) Reconstruire nos territoires 		695 21,57%
  • Jean-Claude Malo
  • Marylhène Lefort-Felicite
  • Lisbert Damase
Marc Guilliod
Marc Guilliod (1 élu) Union des citoyens bouillantais 		335 10,39%
  • Marc Guilliod
Xavier Rony Absalon
Xavier Rony Absalon (1 élu) Ensemble, allons plus loin ! 		281 8,72%
  • Xavier Rony Absalon
Michel Brard
Michel Brard (1 élu) Bouillante unie pour la transition 		203 6,30%
  • Michel Brard
Blandine Vairac
Blandine Vairac Bouillante en mouvement 		85 2,63%
Participation au scrutin Bouillante
Taux de participation 52,84%
Taux d'abstention 47,16%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 381

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry Abelli
Thierry Abelli (23 élus) Rassemblement des forces bouillantaises 		2 271 54,72%
  • Thierry Abelli
  • Patricia Baillet
  • Philippe Chaulet
  • Marysette Ryon Ép. Bidoyet
  • Kévin Absalon
  • Chantal Gaël Ép. Saban
  • Georget Coezy
  • Yolène Ribesois
  • Gérard Cialec
  • Véronique Clement Ép. Martinez
  • Denis Abelli
  • Antonella Guillaume
  • Amédée Paisley
  • Sybil Fronton
  • Serge Abenzoar
  • Cindy Cairo
  • Roger Felix
  • Marie-Michelle Labrana
  • Ariste Reculard
  • Franciane Fabriano
  • Benjamin Caffa
  • Marie-Laurence Antoine Ep. Echevin
  • Cédric Angole
Jean-Claude Malo
Jean-Claude Malo (5 élus) Bouillante pour tous 		1 379 33,22%
  • Jean-Claude Malo
  • Henriette Patrick
  • Jean-Luc Mamillonne
  • Henriette Tourraine
  • Alexandre Bounet
Marc Guilliod
Marc Guilliod (1 élu) Union des citoyens bouillantais 		500 12,04%
  • Marc Guilliod
Participation au scrutin Bouillante
Taux de participation 68,17%
Taux d'abstention 31,83%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,18%
Nombre de votants 4 331

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry Abelli
Thierry Abelli Rassemblement des forces bouillantaises 		1 356 35,55%
Jean-Claude Malo
Jean-Claude Malo Bouillante pour tous 		870 22,81%
Marc Guilliod
Marc Guilliod Union des citoyens bouillantais 		401 10,51%
Robert Racon
Robert Racon Bouillante en action 		288 7,55%
Nathalie Letin
Nathalie Letin Bouillante nouvelle force 		253 6,63%
Michel Brard
Michel Brard Union des forces progressistes de bouillante 		214 5,61%
Doris Nabal-Checkmodine-Dib
Doris Nabal-Checkmodine-Dib Bouyant kay vanse 		205 5,37%
Jean-Marie Brissac
Jean-Marie Brissac Le c.r.i. de bouillante 		123 3,22%
Hermann Capraja
Hermann Capraja Bouillante nouvelle generation 		104 2,72%
Participation au scrutin Bouillante
Taux de participation 63,17%
Taux d'abstention 36,83%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,96%
Nombre de votants 4 013

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