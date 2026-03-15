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19:21 - Comment la composition démographique de Bouillante façonne les résultats électoraux ? Au cœur de la campagne électorale municipale, Bouillante est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec une population de 6 381 habitants répartis dans 4 250 logements, cette ville présente une densité de 147 habitants par km². Ses 473 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 1 650 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 26% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 34,64% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 14,50% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 071 euros par mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 25,20%, révélant une situation économique en demi-teinte. Finalement, à Bouillante, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - La progression du vote RN RN à Bouillante avant les municipales 2026 Le RN était exclu du groupe de tête lors du scrutin municipal à Bouillante en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen récoltait 15,55% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 56,75% lors du tour final. Le parti lepéniste restait en retrait dans la circonscription de la localité lors des législatives qui ont suivi. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 22,30% aux européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées offriront, lors du premier tour, un résultat de 9,20% pour le parti nationaliste. Il était ensuite écarté du trio de tête lors du vote définitif.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Bouillante au crible Dans le cadre de cette municipale de 2026 à Bouillante, le nombre d'électeurs dans les bureaux de vote jouera un rôle essentiel sur les résultats. La participation s'élevait à 52,84 % pour le premier tour des municipales il y a six ans (au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale), la pandémie du Covid-19 ayant frappé de plein fouet le vote. Les municipales restent en effet, avec la présidentielle, un scrutin où les Français votent le plus souvent. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a à ce titre été évalué à 40,52 %. La mobilisation atteignait pour sa part 12,34 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 28,80 %, contre seulement 21,71 % en 2022. Regarder ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée de ranger Bouillante comme une localité assez peu mobilisée.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Bouillante Les Européennes de 2024 à Bouillante avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (22,30%), devant Manon Aubry qui avait obtenu 17,27% des votes. Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Bouillante portaient leur choix sur Elie Califer (Parti socialiste) avec 60,48% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Elie Califer culminant à 73,81% des votes dans la localité. Cette exploration des résultats de 2024 a donc révélé que Bouillante restait à l'époque une zone pivot.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Bouillante apparaissait comme difficile à étiqueter sur l'échiquier politique Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Bouillante accordaient leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 58,22%, surpassant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 15,55%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 56,75% pour Marine Le Pen, contre 43,25% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Bouillante portaient leur choix sur Marie-Luce Penchard (DVG) avec 50,86% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Elie Califer (Divers gauche) qui arrivait en tête dans la commune avec 100,00% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Bouillante se positionne comme une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - La municipalité a-t-elle augmenté les impôts à Bouillante ? Illustration d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Bouillante, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 19,20 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 207 090 €, en net recul par rapport aux quelque 1,00421 million d'euros engrangés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Bouillante a évolué pour se fixer à 52,35 % en 2024 (contre 27,08 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale avoisine les 40 %, en hausse de 1,2 point depuis 2020. Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Bouillante s'est établi à 769 euros en 2024 contre 554 euros en début de mandat.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Bouillante Les équilibres politiques locaux en 2026 sont plus que jamais déterminés par le verdict des dernières élections en date à Bouillante. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Thierry Abelli (Divers droite) a surclassé la concurrence en rassemblant 50,37% des bulletins. À ses trousses, Jean-Claude Malo (Divers gauche) a engrangé 695 votes (21,57%). Une troisième force s'est dégagée derrière Marc Guilliod (Divers), rassemblant 10,39% des électeurs. Ce succès d'emblée du candidat Divers droite a rendu tout second tour inutile. Pour cette municipale 2026 à Bouillante, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour ébranler cette mainmise ce dimanche, le camp adverse devra décupler le nombre de voix obtenues, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.