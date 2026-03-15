Résultat municipale 2026 à Bouillante (97125) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Bouillante. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Bouillante, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouillante [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Thierry Robert ABELLI
Thierry Robert ABELLI RASSEMBLEMENT DES FORCES BOUILLANTAISES 		102 53,40%
Marc GUILLIOD MOUNIGAN
Marc GUILLIOD MOUNIGAN UNION DES CITOYENS BOUILLANTAIS 		40 20,94%
Jaklin FARNABE PAVILLA
Jaklin FARNABE PAVILLA ENSEMBLE POUR BOUILLANTE 		38 19,90%
Michel BRARD
Michel BRARD BOUILLANTE NOU PARÉ 		11 5,76%
Participation au scrutin Bouillante Partiels *
Taux de participation 63,99%
Taux d'abstention 36,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,51%
Nombre de votants 199

* Résultats partiels sur 12% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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