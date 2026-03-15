Résultat municipale 2026 à Bouillargues (30230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bouillargues a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bouillargues, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouillargues [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Pierre TRONC
Marie-Pierre TRONC (23 élus) Bouillargues, l'avenir ensemble 		1 720 56,25%
  • Marie-Pierre TRONC
  • Dominique BERTHUOT
  • Frédérique VIALA
  • Julien DUMAS-LAIROLLE
  • Laurence PONS-REYNAUD
  • David BELTRAN
  • Michèle CHAMOUTON
  • Jean-Luc MEYRUEIS
  • Emmelyne GUARDADO
  • Jean-Paul FOSSEY
  • Sandrine CHAPUS
  • Patrick ASTIER
  • Elisabeth HUGUES
  • Cyril FELGEROLLES
  • Marie-Laure ETEVE
  • Philippe DAUMAS
  • Hélène VALET-COMEYNE
  • Romain DUMAS
  • Delphine BOURGEAULT
  • Morgan NEPOTY
  • Muriel BORTOLOTTI
  • Cédric JOUBERT
  • Morgane DEPIERRE
Maurice GAILLARD
Maurice GAILLARD (6 élus) PASSIONNÉMENT BOUILLARGUES 		1 338 43,75%
  • Maurice GAILLARD
  • Chrystelle MALLET
  • Roger SEGUELA
  • Régine MARCHAND
  • Philippe GAS
  • Martine GARNIER
Participation au scrutin Bouillargues
Taux de participation 62,12%
Taux d'abstention 37,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Nombre de votants 3 121

Source : ministère de l’Intérieur

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