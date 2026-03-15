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19:17 - Bouillargues : quand les données démographiques façonnent les urnes Quelle influence les électeurs de Bouillargues exercent-ils sur les résultats des municipales ? Avec un pourcentage de chômeurs de 10,36% et une densité de population de 388 hab par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (87,07%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 3577 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,93%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (9,24%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Bouillargues mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,77% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - À quel niveau se trouve le RN à Bouillargues ? Le Rassemblement national récoltait un résultat relativement faible lors des élections municipales à Bouillargues il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 31,95% des voix comptabilisées lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 53,35% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 34,81% au représentant du parti lors du premier tour. Au second round, le RN obtenait 53,57% des voix de la municipalité. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 44,74% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 51,20% pour le RN. Il clôturera d'ailleurs le scrutin en tête avec 65,15% le dimanche suivant, et un siège remporté par Yoann Gillet.

16:58 - Quelle participation attendre à Bouillargues aux municipales ? En ce jour de municipales 2026 à Bouillargues, la participation sera particulièrement scrutée. La participation s'élevait à 27,03 % pour le premier tour des municipales de 2020, très en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale alors que l'événement se déroulait en pleine pandémie de Covid-19. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 78,30 %. La mobilisation atteignait de son côté 57,55 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 71,27 %, contre seulement 47,08 % en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans montre à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone en retrait des urnes par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Bouillargues a-t-elle voté ? Un retour sur les résultats de 2024 révèle que Bouillargues s'affirmait alors toujours comme une terre de droite radicale. Les Européennes 2024 à Bouillargues avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,74%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 13,20% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Bouillargues avaient ensuite favorisé Yoann Gillet (Rassemblement National) avec 51,20% au premier tour, devant Valérie Rouverand (Majorité présidentielle) avec 23,63%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Yoann Gillet culminant à 65,15% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les habitants de Bouillargues ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Bouillargues s'affirme comme un territoire dominé par l'extrême droite. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Bouillargues plaçaient Marine Le Pen en tête avec 31,95% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron avec 25,08%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 53,35% pour Marine Le Pen, contre 46,65% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Bouillargues portaient leur choix sur Yoann Gillet (RN) avec 34,81% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 53,57% des suffrages.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Bouillargues À Bouillargues, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 14,87 % en 2024 (dernier pointage en date), générant une recette de 82 370 € la même année, contre 1 518 060 € enregistrés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Bouillargues est passé à près de 46,41 % en 2024 (contre 21,76 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale s'établit à environ 40 %. Une hausse en trompe-l'œil car généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Bouillargues a représenté 1 070 euros en 2024 contre 865 euros en début de mandat.

11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Maurice Gaillard à Bouillargues Dans la cité de Bouillargues, les forces politiques en présence sont encore à ce jour façonnées par le verdict des dernières élections municipales. Seule en lice, 'Evidemment bouillargues' a logiquement recueilli 1 200 bulletins (100,00%) dès le premier tour. En l'absence d'adversaire, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Bouillargues, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien particulière que certains auront peut-être à cœur de dépasser. La naissance ou non d'une opposition représentera un des enjeux après ce scrutin sans réelle compétition. Un indice est vraisemblablement à chercher dans la liste des candidats rendue publique par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous).