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19:19 - Boulange aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la ville de Boulange, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,39% et une densité de population de 190 hab par km², les questions liées au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 34 817 euros par an souligne l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 1042 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 9,05% et d'une population immigrée de 13,37% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Boulange mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,11% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - Ce que révèlent les chiffres sur le vote RN à Boulange Le mouvement lepéniste n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière municipale à Boulange en 2020, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 31,00% des bulletins exprimés lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 53,62% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 29,09% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le mouvement lepéniste validait 45,80% des voix locales. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 42,17% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 45,00% pour le mouvement lepéniste. Ce dernier s'imposera avec 54,51% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Laurent Jacobelli.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Boulange Aux municipales de 2020 à Boulange, l'abstention avait culminé à 54,51 % lors du premier round (dans la moyenne nationale) alors que beaucoup d'électeurs avaient opté pour rester chez eux en raison de l'épidémie de Covid. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 31,79 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 55,88 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 42,01 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 63,70 % des inscrits. Regarder à la loupe ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée d'identifier Boulange comme une contrée souvent détournée des bureaux de vote par rapport au reste de la France. En ce jour de municipale 2026 à Boulange, cette donnée sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - Boulange : retour sur la dernière année électorale en date Lors des dernières élections européennes, le podium à Boulange s'était figé autour de Jordan Bardella (42,17%), devant Manon Aubry (12,16%) et Raphaël Glucksmann (11,00%). Les législatives à Boulange près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Laurent Jacobelli (Rassemblement National) en pole position avec 45,00% au premier tour, devant Céline Leger (Union de la gauche) avec 29,28%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Laurent Jacobelli culminant à 54,51% des votes dans la localité. La situation politique de Boulange a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait une zone sans vote prédéterminé, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme un territoire bleu marine.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la localité de Boulange apparaissait comme difficile à étiqueter sur l'échiquier politique En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Boulange tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 31,00% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 26,30%. Lors de la finale de l'élection à Boulange, les électeurs accordaient 53,62% pour Marine Le Pen, contre 46,38% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Boulange soutenaient en priorité Céline Leger (Nupes) avec 29,73% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Céline Leger virant de nouveau en tête avec 54,20% des voix. Cette physionomie politique de Boulange laisse apparaître un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - L'essentiel à savoir sur la fiscalité à Boulange À Boulange, pour ce qui est des contributions locales, la somme moyenne acquittée par foyer fiscal a atteint environ 645 euros en 2024 (année du dernier relevé), un chiffre à comparer avec les 580 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 34,69 % en 2024 (contre près de 15,73 % en 2020). Cette augmentation est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 28 600 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des 355 670 € récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 15,49 %. Cette imposition se trouve aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Boulange ? La lecture des résultats des municipales de 2020 à Boulange s'avère riche d'enseignements. Lors de la première manche électorale à l'époque, Antoine Falchi a fait la course en tête en récoltant 658 soutiens (80,73%). Dans la position du principal opposant, Lionel Grelli a recueilli 157 suffrages en sa faveur (19,26%). Ce triomphe au premier tour a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette municipale 2026 à Boulange, cette dynamique a forcément orienté les stratégies des différents camps. Pour remettre en cause cette mainmise ce dimanche, le bloc minoritaire devra déplacer des montagnes, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.