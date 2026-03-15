Résultat municipale 2026 à Boulange (57655) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Boulange a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Boulange, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Boulange [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Antoine FALCHI
Antoine FALCHI (17 élus) BOULANGEOIS SOLIDAIRES 		824 74,44%
  • Antoine FALCHI
  • Carmen WEBER
  • Carmelo LO PRESTI
  • Laëtitia DAMARIN-SECRET
  • Claude NICLOUX
  • Audrey VIAL
  • Thomas PIAZZA
  • Delphine SAUSSE SAVINI
  • Cedric LUNA
  • Rosana GRUN
  • Francis RODICQ
  • Maryse FORGET KUBACKI
  • Fabrice BERNHARD
  • Caroline ENNEN
  • Sylvain HABERT
  • Nadia KOUSSA
  • Antoine IORIO
Bernard GUERMANN
Bernard GUERMANN (2 élus) BOULANGE "LA VOIE DU CHANGEMENT" 		283 25,56%
  • Bernard GUERMANN
  • Séverine LO BUE
Participation au scrutin Boulange
Taux de participation 60,85%
Taux d'abstention 39,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 1 133

Source : ministère de l’Intérieur

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