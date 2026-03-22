Résultat de l'élection municipale 2026 à Boulay-Moselle : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Boulay-Moselle [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Boulay-Moselle sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Boulay-Moselle.
L'actu des élections municipales 2026 à Boulay-Moselle
11:43 - Un premier constat à Boulay-Moselle avec les résultats du 1er tour
Ginette Magras (Divers droite) a terminé en tête du premier tour des élections municipales à Boulay-Moselle il y a une semaine, avec 29,16 % des votes. Derrière, Philippe Schutz (Divers droite) s'est classé deuxième avec 27,35 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Thierry Azema, étiqueté Divers centre, est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Xavier Mertz, avec la nuance Rassemblement National, a rassemblé 20,64 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. Pour rappel, lors de ce scrutin à Boulay-Moselle, l'élection a enregistré une participation de 59,45 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Boulay-Moselle
Le deuxième tour des élections municipales à Boulay-Moselle a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Thierry Azema
Liste divers centre
RENOUVEAU POUR BOULAY
|
|
Ginette Magras
Liste divers droite
Réussir Pour vous et Avec vous
|
|
Philippe Schutz
Liste divers droite
TOUJOURS ENSEMBLE POUR BOULAY
|
|
Xavier Mertz
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR BOULAY-MOSELLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Boulay-Moselle
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ginette MAGRAS (Ballotage) Réussir Pour vous et Avec vous
|725
|29,16%
|Philippe SCHUTZ (Ballotage) TOUJOURS ENSEMBLE POUR BOULAY
|680
|27,35%
|Thierry AZEMA (Ballotage) RENOUVEAU POUR BOULAY
|568
|22,85%
|Xavier MERTZ (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR BOULAY-MOSELLE
|513
|20,64%
|Participation au scrutin
|Boulay-Moselle
|Taux de participation
|59,45%
|Taux d'abstention
|40,55%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,07%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,63%
|Nombre de votants
|2 529
Source : ministère de l’Intérieur
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