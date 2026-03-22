Résultat de l'élection municipale 2026 à Boulay-Moselle : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Boulay-Moselle

Le deuxième tour des élections municipales à Boulay-Moselle a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Thierry Azema
Thierry Azema Liste divers centre
RENOUVEAU POUR BOULAY
  • Thierry Azema
  • Séverine Stano
  • Jean-Marc Gravier
  • Elodie Glaser
  • Mustafa Gezmez
  • Julie Denizart
  • Christophe Gross
  • Martine Antoni
  • Thierry Kammer
  • Nathalie Poulain
  • André Tinnes
  • Christelle Clement
  • Jean-Michel Gaulard
  • Natacha Makiello
  • Benoit de la Filolie
  • Nadia Ettahri
  • Cyrille Ancillon
  • Sandrine Malmonte
  • Grégory Huber
  • Pervin Boz
  • Michael Masse
  • Maryline Ancillon
  • Joris Frantz
  • Charlène Weigerding
  • Fabien Frantz
  • Alicia Collignon-Spiquel
  • Hervé Hoenen
  • Adjoa Saphyre Ahité Osron
  • Noël Sigrist
  • Vanessa Boissieux
  • Jordan Louis
Ginette Magras
Ginette Magras Liste divers droite
Réussir Pour vous et Avec vous
  • Ginette Magras
  • Denis Weber
  • Emilie Thomas
  • Serge Frantz
  • Anne Krikava
  • Tanguy Hector
  • Sumeyye Caylan
  • Manuel Pisula
  • Marie Woelffel
  • André Negrin
  • Charlotte Piquet
  • Julien Wypart
  • Christelle Hellmann
  • Arthur Rollin
  • Camille Dalstein
  • Vincent Poels
  • Ghislaine Lamy
  • Bernard Schaeffer
  • Adeline Grosclaude
  • Valentin Mirgot
  • Sylvie Vandler
  • Antoine Gisonna
  • Viviane Roeth
  • Denis Winter
  • Henriette Seibert
  • Philippe Bailly
  • Julie Held
  • Francis Melamed
  • Françoise Perrot
Philippe Schutz
Philippe Schutz Liste divers droite
TOUJOURS ENSEMBLE POUR BOULAY
  • Philippe Schutz
  • Murielle Hecht
  • Vincent Crauser
  • Christelle Ebersveiller
  • Jean-Francois Fendler
  • Anne Boucher
  • Turgay Kaya
  • Christelle Touba
  • Francois Houllé
  • Sylviane Festor-Megel
  • Alain Piffer
  • Aurélie Desbeux
  • Michel Schaeffer
  • Audrey Mengoni
  • Patrick Beck
  • Melanie Keff
  • Thierry Thiel
  • Caroline Klein
  • Christian Magard
  • Halima Litto
  • Emmanuel Talamona
  • Virginie Cornelius
  • Evan Le Gall
  • Christine Riblet
  • Christian Vivin
  • Julia Crouzet
  • Emre Isik
  • Sylvie Thomas
  • Matthias Wambst
  • Virginie Miquel
  • Didier Talamona
Xavier Mertz
Xavier Mertz Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR BOULAY-MOSELLE
  • Xavier Mertz
  • Elisabeth Ocepek
  • José Ribeiro Teixeira
  • Emilie Pelletier
  • Grégory Valet
  • Emma Videau
  • Régis Facchin
  • Laura Petitmangin
  • Stéphane Wantz
  • Rosemarie Scanu
  • John Wenzel
  • Maryline Fringant
  • Didier Bartz
  • Gwladys Pinel
  • Christian Rosello
  • Julie Sciascia
  • Jean-Luc Perrin
  • Virginie Tourscher
  • Stéphane Palczynski
  • Céline Zimmermann
  • Dominique Bertrand
  • Chloé Houssement
  • Nicolas Delavault
  • Suzanne Bartz
  • Enzo Ribeiro Teixeira
  • Tiffanie Chmiel
  • Patrick Conrad
  • Marie-Noëlle Blasco
  • Jean Hartard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Boulay-Moselle

Tête de listeListe Voix % des voix
Ginette MAGRAS
Ginette MAGRAS (Ballotage) Réussir Pour vous et Avec vous 		725 29,16%
Philippe SCHUTZ
Philippe SCHUTZ (Ballotage) TOUJOURS ENSEMBLE POUR BOULAY 		680 27,35%
Thierry AZEMA
Thierry AZEMA (Ballotage) RENOUVEAU POUR BOULAY 		568 22,85%
Xavier MERTZ
Xavier MERTZ (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR BOULAY-MOSELLE 		513 20,64%
Participation au scrutin Boulay-Moselle
Taux de participation 59,45%
Taux d'abstention 40,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Nombre de votants 2 529

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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