Résultat de l'élection municipale 2026 à Boulay-Moselle : les résultats du 2e tour

Programme de Thierry Azema à Boulay-Moselle (RENOUVEAU POUR BOULAY)

Avenir de Boulay-Moselle

Le projet pour Boulay-Moselle vise à en faire une ville attractive et créatrice d'emplois. Cela inclut le soutien aux entreprises locales et la collaboration avec des réseaux comme Petites Villes de Demain. L'objectif est de bâtir un avenir dynamique en intégrant les besoins des citoyens et des entreprises.

Transformation urbaine

La transformation de Boulay-Moselle se fera avec intelligence et détermination, notamment par la repensée de la circulation et l'amélioration des infrastructures. Un projet de maison de la culture et des associations est également prévu pour renforcer le lien social. Ces initiatives visent à moderniser la ville tout en répondant aux besoins des personnes à mobilité réduite.

Inclusion des seniors

Un projet ambitieux est en place pour améliorer la vie des seniors à Boulay-Moselle. Cela comprend l'adaptation des bâtiments et des équipements communaux pour les rendre accessibles. L'inclusion des seniors est une priorité pour garantir leur bien-être et leur intégration dans la vie de la ville.

Engagement communautaire

La création de conseils municipaux des jeunes et de commissions de quartier vise à impliquer les citoyens dans la prise de décision. Ces initiatives permettront de recueillir les idées des habitants et de les transformer en actions concrètes. L'engagement communautaire est essentiel pour construire une ville unie et dynamique.