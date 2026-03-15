Résultat municipale 2026 à Bouliac (33270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bouliac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bouliac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouliac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme LAMBERT
Jérôme LAMBERT (23 élus) ENSEMBLE POUR BOULIAC 		1 195 69,60%
  • Jérôme LAMBERT
  • Morgane LACOMBE
  • Christian BLOCK
  • Laurine DUMAS
  • François D'AUZAC DE LAMARTINIE
  • Sophie VAN-DEN-ZANDE
  • Olivier GARDINETTI
  • Bernadette FAUGÈRE
  • Richard SCHMIDT
  • Sandrine HUSSON
  • Franck LECALIER
  • Cyrielle COQUEREL PELLETIER
  • David AFONSO-NOVO
  • Elodie CASES
  • Daniel DUBON
  • Clarice BLATEAU-GAÜZÈRE
  • Eric BARTHÉLÉMY
  • Anne CONSTANT
  • Jérôme OLIVIER
  • Natacha SOLART
  • Jean-Yves K'NEVEZ
  • Caroline MAZARD
  • Alexandre COZETTE
Francine BUREAU
Francine BUREAU (4 élus) Bouliac Vers un Avenir Responsable 		522 30,40%
  • Francine BUREAU
  • Olivier DUHANT
  • Florence GAUTRONNEAU
  • Arnaud LACOMBE
Participation au scrutin Bouliac
Taux de participation 62,65%
Taux d'abstention 37,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 1 756

Source : ministère de l’Intérieur

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