En direct

19:17 - Dynamique électorale à Bouliac : une analyse socio-démographique Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Bouliac est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 26,76% de cadres supérieurs pour 3 806 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. Ses 416 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 1 123 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (90,42%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 26,64% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,42%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 3 348 euros/mois, jouissant d'une certaine prospérité. Pour résumer, à Bouliac, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Bouliac ? Le mouvement nationaliste était resté en retrait lors des élections locales à Bouliac en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 17,12% des votes lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 30,57% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 16,35% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Bouliac comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 27,27% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 30,06% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 45,42% lors du vote final.

16:58 - La commune de Bouliac plutôt mobilisée lors des élections Le nombre de bulletins dans les urnes de Bouliac constituera ce soir un gros enjeu pour cette municipale. Lors des municipales de 2020, la participation était allée jusqu'à 45,93 % lors du premier round, un score dans la norme. C'étaient 1 254 votants qui avaient glissé leur bulletin dans l'urne alors que le rendez-vous avait lieu en pleine pandémie de Covid. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 84,36 %. La mobilisation atteignait pour sa part 61,09 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 77,25 %, contre seulement 53,64 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité relativement attachée au vote.

15:59 - Des résultats tranchés à l'extrême droite pour Bouliac il y a deux ans Lors du scrutin législatif provoqué par la dissolution de l'Assemblée en 2024, les votants de Bouliac soutenaient en priorité Julie Rechagneux (Rassemblement National) avec 30,06% au premier tour. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, portant Alain David (Union de la gauche) jusqu'au sommet avec 54,58%. Lors des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le podium à Bouliac s'était cette fois figé autour de Jordan Bardella (27,27%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (20,00%) et Raphaël Glucksmann (15,33%). La physionomie politique de Bouliac a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait une terre macroniste, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Les électeurs de Bouliac avaient résolument privilégié le centre-droit il y a 4 ans La synthèse des votes de 2022 dépeint Bouliac comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Bouliac votaient en priorité pour Emmanuel Macron (38,27%), devançant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 17,12%. Le second tour validait ensuite cette entrée en matière en offrant 69,43% pour Emmanuel Macron, contre 30,57% pour de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Bouliac accordaient leurs suffrages à Melissa Karaca (Ensemble !) avec 36,23% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 65,43%.

12:58 - Municipales : les impôts locaux vont-ils compter à Bouliac ? S'agissant de la pression fiscale de Bouliac, le montant moyen réglé par foyer fiscal a représenté 1 607 euros en 2024 (année des derniers chiffres), alors que ce montant se situait à 1 259 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 46,14 % en 2024 (contre 22,66 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 97 920 € de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 1 055 040 € engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 17,06 %. Cette disparition en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui explique cette diminution significative de rendement pour la commune.

11:59 - La liste Divers droite en tête à Bouliac lors de la dernière municipale À Bouliac, les résultats du scrutin municipal précédent ont été particulièrement instructifs quant aux équilibres politiques locaux. Dès le premier tour à l'époque, Dominique Alcala (Divers droite) a creusé l'écart en récoltant 769 bulletins (63,44%). Sur la seconde marche, Francine Bureau (Divers) a recueilli 36,55% des suffrages. Ce succès d'emblée a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été organisé. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Bouliac, cette répartition historique des voix offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Le bloc minoritaire devra fournir un effort titanesque ce dimanche pour ébranler cette suprématie, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.