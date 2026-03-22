Résultat de l'élection municipale 2026 à Boulogne-Billancourt : les résultats du 2e tour

Programme de Antoine de Jerphanion à Boulogne-Billancourt (Aimer Boulogne-Billancourt)

Aimer Boulogne-Billancourt

Aimer Boulogne-Billancourt, c’est vouloir le meilleur pour notre ville et ses habitants. La gestion actuelle a entraîné une hausse significative de la dette, ce qui soulève des inquiétudes quant à l’intégrité des finances publiques. Un nouveau cycle de gestion est proposé, axé sur l’exemplarité et l’efficacité, sans hausse d’impôts.

Un Maire du quotidien

Le Maire doit traiter tous les dossiers avec la même énergie, allant des problèmes quotidiens aux grands projets de la ville. Cela inclut des initiatives concrètes pour améliorer la qualité de vie des Boulonnais. Une approche rigoureuse est essentielle pour garantir un service public efficace.

Mieux circuler et respirer

Des projets de réaménagement visent à rendre la ville plus fluide et sécurisée pour tous les usagers. L'accent est mis sur la végétalisation et l'embellissement de l'environnement urbain. Ces initiatives visent à créer un cadre de vie agréable et durable pour les habitants.

Mieux gérer pour les familles

Des mesures spécifiques sont proposées pour améliorer la gestion des services aux familles, comme l'augmentation des places en crèche et la simplification des tarifs de la cantine. La sécurité et la propreté de la ville sont également prioritaires, avec des moyens modernes pour la police municipale. Enfin, des initiatives pour soutenir le commerce de proximité et attirer de nouvelles entreprises sont envisagées.