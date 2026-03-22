Résultat de l'élection municipale 2026 à Boulogne-Billancourt : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Boulogne-Billancourt

Le deuxième tour des élections municipales à Boulogne-Billancourt a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Antoine de Jerphanion
Antoine de Jerphanion Liste divers droite
Aimer Boulogne-Billancourt
  • Antoine de Jerphanion
  • Virginie Mathot
  • Denys Alapetite
  • Clémence Mazeaud
  • Philippe Tellini
  • Ségolène Missoffe
  • Sébastien Porcher
  • Geneviève Gosnet
  • Hilaire Multon
  • Marie Varay
  • Stéphane Abecassis
  • Juliette Jouët
  • Thomas Clément
  • Véronique Karcenty
  • Christophe Betoux
  • Samia Alili
  • Patrick Moreau
  • Dominique de Goutel
  • Franck Adjogoua
  • Danielle Hunsinger
  • Damien Le Guay
  • Anne Bachellerie
  • Alain Fabre
  • Berthille Roy
  • Fahd Zahid
  • Barbara Nave
  • Marc Mezerette
  • Gwénaële Stutz
  • Jean-Renaud d'Elissagaray
  • Maud de Nemesker
  • Didier Beau
  • Béatrice de Villepin
  • Yann Nicolas
  • Joëlle Obadia
  • Pierre Lisbonis
  • Nathalie Nicoloff
  • Pierre-Edouard Borderie
  • Flamine d'Auriac
  • Benjamin de Santis
  • Sixtine de Rosnay
  • Léonard Giraud
  • Fatma Abboud
  • Sébastien Douet
  • Clémence Chaumier
  • Alexandre Berrebi
  • Sabrina Sitbon
  • Lionel Robin
  • Sonia Da Costa
  • Jean-Edouard Leroy
  • Anne-Sophie Villelongue
  • Christian Blondeau
  • Mylène Ema Otu
  • Philippe Beaupré
  • Delphine Pâris
  • Warren Demirdjian
  • Nadine Collomb
  • Pierre-François Duhamel
Pierre-Christophe Baguet
Pierre-Christophe Baguet Liste des Républicains
Vivre à Boulogne-Billancourt
  • Pierre-Christophe Baguet
  • Christine Lavarde
  • Pascal Louap
  • Elisabeth de Maistre
  • Pierre Deniziot
  • Marie-Noëlle Charoy
  • Jean-Claude Marquez
  • Armelle Juliard-Gendarme
  • Michel Amar
  • Béatrice Belliard
  • Guy-René Baroli
  • Laurianne Rossi
  • Vittorio Bacchetta
  • Emmanuelle Cornet-Ricquebourg
  • Guillaume Bazin
  • Sandy Vetillart
  • Yann-Maël Larher
  • Isaure de Beauval
  • Nicolas Marguerat
  • Blandine de Joussineau
  • Evangelos Vatzias
  • Stéphanie Molton
  • Sidi Dahmani
  • Agathe Rinaudo
  • Jules Simiand
  • Dorine Bourneton
  • Alexandre Pachulski
  • Joumana Selfani
  • Auguste Truel
  • Hazrije Ada Mustafic
  • Virgile Hurard
  • Marie Thomas
  • Maurice Gille
  • Baï-Audrey Achidi Martiano
  • André Batteux
  • Marie-Laure Fouassier
  • Xavier Laissus Pasqualini
  • Charlotte Luksenberg
  • Pascal Gouraud
  • Miléna Munoz
  • Didier Laporte
  • Carine Chemla
  • Julien Nessim
  • Nora Amirat
  • Ihssane Akil
  • Julie Guez
  • François Beraldi
  • Caroline Godin
  • Guillaume Kaltenbach
  • Alix de Veron
  • Théodore Tavernier
  • Éléonore de Lavenne
  • Pierre-Paul Cardi
  • Maria Ben Moussa
  • Claude Rocher
Pauline Rapilly-Ferniot
Pauline Rapilly-Ferniot Liste d'union à gauche
L'UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES POUR BOULOGNE-BILLANCOURT.
  • Pauline Rapilly-Ferniot
  • Martin Brosselard-Faidherbe
  • Isabelle Goïtia
  • Malcom de Butler
  • Judith Soufir
  • Thomas Mainguy-Sourdin
  • Nathalie Vallé
  • Frédéric Probel
  • Clara Salliot--Aimone
  • Bruno Sivardière
  • Bouchra Touba
  • Thierry Poirier
  • Gabrielle Navarro
  • Denis Pascal
  • Caroline Debeaupuits
  • Stéphane Dallemagne
  • Michaela Bernacki
  • Gautier Clerc
  • Nicole Hochart
  • François Robert
  • Anissa Abdou
  • Thomas Marinhas
  • Elvira Pourrat
  • Lucas Moutet
  • Djahida Legrand
  • Frédéric Bocquet
  • Sandra Talbot
  • Jordan Silva-Conin
  • Malia Bouayad-Agha
  • Louis Prenant
  • Marie Pichard
  • Daniel Bourlet
  • Anne Rosso
  • Steven Quehan
  • Nassuria Mohamed
  • Thomas Debeauvais
  • Véronique Hitier
  • François Michelot
  • Elise de Coligny
  • Camille Raulet
  • Annie Huynh
  • Louis Lemonnier
  • Clémence Raulet
  • Jean-Pierre Rossi
  • Brigitte Colin
  • Jean Robert
  • Valérie Carlin
  • Victor Moreau
  • Elisabeth Livolsi
  • Christian Renard
  • Brigitte Chauvin
  • Daniel Albert
  • Georgia Malali
  • Remi Lescoeur
  • Maryse Tripier
  • Helder Braz
  • Marguerite Grandjean

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Boulogne-Billancourt

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-Christophe BAGUET
Pierre-Christophe BAGUET (Ballotage) Vivre à Boulogne-Billancourt 		18 492 47,02%
Antoine DE JERPHANION
Antoine DE JERPHANION (Ballotage) Aimer Boulogne-Billancourt 		10 585 26,91%
Pauline RAPILLY-FERNIOT
Pauline RAPILLY-FERNIOT (Ballotage) L'UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES POUR BOULOGNE-BILLANCOURT. 		3 933 10,00%
Judith SHAN
Judith SHAN Boulogne-Billancourt Nous Rassemble 		3 551 9,03%
Yann LOUSSOUARN
Yann LOUSSOUARN A la Reconquête de Boulogne-Billancourt 		1 514 3,85%
Matteo GIAMMARRESI
Matteo GIAMMARRESI Union des patriotes pour Boulogne 		1 254 3,19%
Participation au scrutin Boulogne-Billancourt
Taux de participation 53,89%
Taux d'abstention 46,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 39 797

Source : ministère de l’Intérieur

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