Résultat de l'élection municipale 2026 à Boulogne-Billancourt : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Boulogne-Billancourt [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Boulogne-Billancourt sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Boulogne-Billancourt.
L'actu des élections municipales 2026 à Boulogne-Billancourt
11:52 - Pierre-Christophe Baguet largement en tête des municipales dimanche dernier
Les élections municipales 2026 à Boulogne-Billancourt ont vu Pierre-Christophe Baguet (Les Républicains) s'imposer il y a une semaine avec 47,02 % des suffrages exprimés. Ensuite, Antoine De Jerphanion (Divers droite) s'est classé deuxième avec 26,91 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué une domination claire. La première place, déjà occupée en 2020, a été conservée pour Pierre-Christophe Baguet, mais il a vu son électorat s'éroder de 9 points. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Pauline Rapilly-Ferniot (Union de la gauche) a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Judith Shan, avec la nuance Parti socialiste, a récolté 9,03 % des voix, trop peu pour aller au second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin à Boulogne-Billancourt, le vote a vu 53,89 % des inscrits se déplacer, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Boulogne-Billancourt
Le deuxième tour des élections municipales à Boulogne-Billancourt a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Antoine de Jerphanion
Liste divers droite
Aimer Boulogne-Billancourt
|
|
Pierre-Christophe Baguet
Liste des Républicains
Vivre à Boulogne-Billancourt
|
|
Pauline Rapilly-Ferniot
Liste d'union à gauche
L'UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES POUR BOULOGNE-BILLANCOURT.
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Boulogne-Billancourt
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre-Christophe BAGUET (Ballotage) Vivre à Boulogne-Billancourt
|18 492
|47,02%
|Antoine DE JERPHANION (Ballotage) Aimer Boulogne-Billancourt
|10 585
|26,91%
|Pauline RAPILLY-FERNIOT (Ballotage) L'UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES POUR BOULOGNE-BILLANCOURT.
|3 933
|10,00%
|Judith SHAN Boulogne-Billancourt Nous Rassemble
|3 551
|9,03%
|Yann LOUSSOUARN A la Reconquête de Boulogne-Billancourt
|1 514
|3,85%
|Matteo GIAMMARRESI Union des patriotes pour Boulogne
|1 254
|3,19%
|Participation au scrutin
|Boulogne-Billancourt
|Taux de participation
|53,89%
|Taux d'abstention
|46,11%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,18%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|39 797
Source : ministère de l’Intérieur
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