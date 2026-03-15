Résultat de l'élection municipale 2026 à Boulogne-sur-Mer : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Boulogne-sur-Mer [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Boulogne-sur-Mer sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Boulogne-sur-Mer.
L'actu des élections municipales 2026 à Boulogne-sur-Mer
12:08 - Journée électorale à Boulogne-sur-Mer : les horaires des 30 bureaux de vote
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 30 bureaux de vote de Boulogne-sur-Mer sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Dans le cadre des élections municipales de 2026, les votants de Boulogne-sur-Mer sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin constitue une étape importante de la vie démocratique locale. Les électeurs souhaiteront-ils prolonger ou interrompre cette dynamique municipale ? Plus bas dans la page vous pourrez vérifier la liste des candidats aux municipales à Boulogne-sur-Mer. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Boulogne-sur-Mer
|Tête de listeListe
|
Baptiste Legrand
Liste divers gauche
ELAN CITOYEN BOULONNAIS
|
|
Antoine Golliot
Liste du Rassemblement National
UN AVENIR POUR BOULOGNE-SUR-MER
|
|
Frédéric Cuvillier
Liste du Parti socialiste
BOULOGNE PLUS LOIN, PLUS FORT AVEC FREDERIC CUVILLIER
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Cuvillier (37 élus) Boulogne passion avec frédéric cuvillier
|5 845
|66,81%
|
|Antoine Golliot (3 élus) Rassemblement pour boulogne sur mer
|1 357
|15,51%
|
|Denis Buhagiar (2 élus) Boulogne citoyenne et ecologiste
|1 066
|12,18%
|
|Nicolas Magere (1 élu) Boulogne en commun
|480
|5,48%
|
|Participation au scrutin
|Boulogne-sur-Mer
|Taux de participation
|35,23%
|Taux d'abstention
|64,77%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 052
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Cuvillier (34 élus) J'aime boulogne avec frederic cuvillier
|7 821
|54,79%
|
|Antoine Golliot (6 élus) Boulogne sur mer bleu marine
|3 731
|26,14%
|
|David Dubois (2 élus) Boulogne c'est vous
|1 717
|12,03%
|
|Richard Honvault (1 élu) Nouvelle energie pour boulogne
|1 003
|7,02%
|
|Participation au scrutin
|Boulogne-sur-Mer
|Taux de participation
|56,59%
|Taux d'abstention
|43,41%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,33%
|Nombre de votants
|14 764
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Cuvillier J'aime boulogne avec frederic cuvillier
|6 949
|49,82%
|Antoine Golliot Boulogne sur mer bleu marine
|3 006
|21,55%
|David Dubois Boulogne c'est vous
|1 742
|12,48%
|Richard Honvault Nouvelle energie pour boulogne
|1 478
|10,59%
|Nicolas Magere Pour boulogne l'humain d'abord
|773
|5,54%
|Participation au scrutin
|Boulogne-sur-Mer
|Taux de participation
|55,44%
|Taux d'abstention
|44,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,56%
|Nombre de votants
|14 463
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