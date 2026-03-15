Résultat de l'élection municipale 2026 à Boulogne-sur-Mer : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Boulogne-sur-Mer

Tête de listeListe
Baptiste Legrand
Baptiste Legrand Liste divers gauche
ELAN CITOYEN BOULONNAIS
  • Baptiste Legrand
  • Paty Coquelaere
  • Denis Buhagiar
  • Charlotte Defolie
  • Jean-Louis Gournay
  • Evelyne Toquet
  • Francois Lesec
  • Fleur Vergeot
  • Angelo Pascolini
  • Sandra Caron
  • Alain Berthault
  • Monique Lombrez
  • Gerard Foucaut
  • Amandine Romaniw
  • Yohann Mounien
  • Morgane Ricard
  • Damien Plissonneau
  • Melanie Sauvage
  • Yves Marchand
  • Cecile Dufour
  • Pierre Geneau
  • Pascale Lamouche
  • Gilles Laroppe
  • Aline Vieillard
  • Cedric Hermetz
  • Caroline Gombert
  • Stephane Dujardin
  • Michele Seneschal
  • Elie Boulnois
  • Marie-France Vassal
  • Frederick Merlin
  • Frederique Morelle
  • Alain Merlen
  • Ghislaine Mery de Montigny
  • Yanis Saouli
  • Francoise Grioche
  • Marc Lagadeuc
  • Lea Drobonikos
  • Christian Ratel
  • Martine George
  • Daniel Glorieux
  • Juliette Carre
  • Loic Sarazin
Antoine Golliot
Antoine Golliot Liste du Rassemblement National
UN AVENIR POUR BOULOGNE-SUR-MER
  • Antoine Golliot
  • Julie Ledoux
  • Thomas Pamart
  • Nathalie Depre
  • Bruno Marrie
  • Jeanine Van Steenlant
  • Cyriaque Lebran
  • Sandrine Blouin
  • Yohan Marcourt
  • Angélique Delpierre
  • Alain Hotin
  • Anne Ledoux
  • Thibault Lefevre
  • Loetitia Delpierre
  • Marc Duforeau
  • Céline Fourcroy
  • Martial Boulet
  • Meggy Lemaitre
  • Maxence Letitre
  • Stéphanie Telliez
  • Jacques Honore
  • Laura Clabault
  • William Dautrevaux
  • Marie Duchaussoy
  • Frédéric Lefour
  • Christine Guerin
  • Jean-Charles Gautier
  • Sylviane Lenne
  • Grégory Gagu
  • Anne-Laure Elandaloussi
  • Xavier Lesot
  • Fany Macrez
  • Hervé Nayet
  • Claudine Boutoille
  • Jérôme Kolaczek
  • Christine Urbain-Leleu
  • Thierry Goudalle
  • Reine Quenehen
  • Jean-François Gérard
  • Sabrina Delpierre
  • Ludovic Mamert
  • Laetitia Richard
  • Franck Delpierre
Frédéric Cuvillier
Frédéric Cuvillier Liste du Parti socialiste
BOULOGNE PLUS LOIN, PLUS FORT AVEC FREDERIC CUVILLIER
  • Frédéric Cuvillier
  • Mireille Hingrez-Céréda
  • Jean-Claude Etienne
  • Anne Le Lan
  • Julien Championnet
  • Lucie Maillard
  • Grégory Suslamare
  • Frédérique Bigot
  • Claude Couquet
  • Roselyne Laplace-Manier
  • Jean-Marie Vache
  • Evelyne Jordens
  • Philippe Hochart
  • Valérie Rioust
  • Guillaume Leblond
  • Julie Ritaine-Martel
  • Keven Dhueme
  • Cassandra Lancezeux
  • Bruno Croquelois
  • Isabelle Butti
  • Alexandre Lemaire
  • Béatrice Wanpouille
  • Clément Patin
  • Marina Toussent
  • Eric-Louis Dubois
  • Pascaline Lheureux
  • Jimmy Rivenez
  • Fabienne Duterte
  • Regis-Hubert Clech
  • Martine Fouquet
  • Cyril Fournier
  • Aurélie Lepretre
  • Serge Blaisel
  • Héléne Legris
  • Laurent Fourcroy
  • Suzette Bochard
  • Fabrice Bourgain
  • Angel Louis
  • Ludovic Gostiaux
  • Marie-Pascale Condette
  • Lawrence Bourguignon
  • Lucette Iturra
  • Rémi Dupuis
  • Lucile Frazer
  • Sonny Duflos

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Cuvillier
Frédéric Cuvillier (37 élus) Boulogne passion avec frédéric cuvillier 		5 845 66,81%
  • Frédéric Cuvillier
  • Mireille Hingrez-Céréda
  • Dany Accary
  • Lucie Maillard
  • Jean-Claude Etienne
  • Anne Le Lan
  • Dominique Godefroy
  • Constance Dehaynin
  • Keven Dhueme
  • Patricia Fontaine
  • Jimmy Ledrin
  • Roselyne Laplace-Manier
  • Grégory Suslamare
  • Cassandra Lancezeux
  • Jean-Marie Vache
  • Lydie Drujent
  • Guillaume Leblond
  • Laurence Collas Hurtrel
  • Philippe Beaujard
  • Evelyne Jordens
  • Claude Couquet
  • Hélène Wasselin
  • Julien Championnet
  • Lucile Bayard
  • José Lenoir
  • Maryvonne Ledein
  • Philippe Valette
  • Bernadette Duflos
  • Hamid El Gadir
  • Lydie Gani
  • Dominique Lefebvre
  • Frédérique Bigot
  • Bastien Marguerite-Garin
  • Fabienne Duterte
  • Xavier Pruvost
  • Suzette Bochard
  • Christian De Robichon
Antoine Golliot
Antoine Golliot (3 élus) Rassemblement pour boulogne sur mer 		1 357 15,51%
  • Antoine Golliot
  • Marie-Claude Ziegler
  • André Pognant
Denis Buhagiar
Denis Buhagiar (2 élus) Boulogne citoyenne et ecologiste 		1 066 12,18%
  • Denis Buhagiar
  • Caroline Le Bescond
Nicolas Magere
Nicolas Magere (1 élu) Boulogne en commun 		480 5,48%
  • Nicolas Magere
Participation au scrutin Boulogne-sur-Mer
Taux de participation 35,23%
Taux d'abstention 64,77%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 052

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Cuvillier
Frédéric Cuvillier (34 élus) J'aime boulogne avec frederic cuvillier 		7 821 54,79%
  • Frédéric Cuvillier
  • Mireille Hingrez-Céréda
  • Dominique Godefroy
  • Patricia Fontaine Henocq
  • Jean-Charles Lefevre
  • Régine Splingard
  • Claude Allan
  • Lucile Bayard
  • Jean-Claude Etienne
  • Odette Caërou
  • Charles Fontaine
  • Laurence Collas Hurtrel
  • Claude Couquet
  • Roselyne Laplace-Manier
  • Max Papyle
  • Valérie Rioust
  • Grégory Suslamare
  • Raymonde Fasquel
  • Philippe Beaujard
  • Lydie Drujent
  • Jean Schouteden
  • Colette Petitbois
  • Hamid El Gadir
  • Maryvonne Ledein
  • Eric Perek
  • Evelyne Jordens
  • Patrick Drehan
  • Valérie Latron
  • Dominique Lefebvre
  • Danièle Bluy
  • Benoît Lobez
  • Anaïs Ayad-Zeddam
  • Philippe Valette
  • Bernadette Duflos
Antoine Golliot
Antoine Golliot (6 élus) Boulogne sur mer bleu marine 		3 731 26,14%
  • Antoine Golliot
  • Marie-Claude Ziegler
  • Bruno Croquelois
  • Angélique Seillier
  • Jean-Pierre Grumelart
  • Sonia Chochois
David Dubois
David Dubois (2 élus) Boulogne c'est vous 		1 717 12,03%
  • David Dubois
  • Odile Rousseaux
Richard Honvault
Richard Honvault (1 élu) Nouvelle energie pour boulogne 		1 003 7,02%
  • Richard Honvault
Participation au scrutin Boulogne-sur-Mer
Taux de participation 56,59%
Taux d'abstention 43,41%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,33%
Nombre de votants 14 764

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Cuvillier
Frédéric Cuvillier J'aime boulogne avec frederic cuvillier 		6 949 49,82%
Antoine Golliot
Antoine Golliot Boulogne sur mer bleu marine 		3 006 21,55%
David Dubois
David Dubois Boulogne c'est vous 		1 742 12,48%
Richard Honvault
Richard Honvault Nouvelle energie pour boulogne 		1 478 10,59%
Nicolas Magere
Nicolas Magere Pour boulogne l'humain d'abord 		773 5,54%
Participation au scrutin Boulogne-sur-Mer
Taux de participation 55,44%
Taux d'abstention 44,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,56%
Nombre de votants 14 463

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