Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouloire : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bouloire

Le deuxième tour des élections municipales à Bouloire a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Yves Daguenet
Yves Daguenet Divers
Un nouvel élan pour Bouloire
  • Yves Daguenet
  • Charlène Pie
  • Sylvère Girault
  • Gaëlle Guichard
  • Eric Véron
  • Vanessa Savoye
  • Jean-Pierre Harasse
  • Angélique Lesourd
  • Jérôme Porte
  • Géraldine Buisard
  • Philippe Branly
  • Maude Grassin
  • Enzo Ameslon
  • Mireille Touchard
  • Maxime Renou
  • Eveline Tessier
  • Philippe Beguey
  • Lucie Olivier
  • Sébastien Zabner
  • Isabelle Daguenet
  • Julien Veron
Anne-Marie Deloubes
Anne-Marie Deloubes Divers
BOULOIRE POUR VOUS
  • Anne-Marie Deloubes
  • Grégory Salmon
  • Céline Girard Gaulupeau
  • Lucas Herrault
  • Sophie Jouanneau
  • Emmanuel Bois
  • Sandrine Paineau
  • Guy Heurtier
  • Magali Dupaillon
  • Jean-Marc Paineau
  • Nadège Legaré
  • Patrice Contart
  • Marina Clement
  • Wilfried Leman-Ferragu
  • Akhéane Bois
  • Tony Chalopin
  • Lise Henry
  • Stéphane Hen
  • Sarah Jouanneau
Olivier Douyere
Olivier Douyere Divers
Agir ensemble pour des projets qui nous rassemblent
  • Olivier Douyere
  • Elodie Godmer
  • Anthony Herrault
  • Jennifer Blot
  • Roch Gasnot
  • Jocelyne Angers
  • Christian Monchatre
  • Christiane Chantepie
  • Marin Castel
  • Marion Priem
  • Mathieu Chojnacki
  • Maryline Rigot
  • Gregory Mercier
  • Béatrice Porte
  • David Mitton
  • Emilie Jarry
  • Michel Martinache
  • Corinne Guillard
  • Gérard Ameslon
  • Jocelyne Asse-Rottier
  • Yohan Christians

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bouloire

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves DAGUENET
Yves DAGUENET (Ballotage) Un nouvel élan pour Bouloire 		423 41,84%
Olivier DOUYERE
Olivier DOUYERE (Ballotage) Agir ensemble pour des projets qui nous rassemblent 		367 36,30%
Anne-Marie DELOUBES
Anne-Marie DELOUBES (Ballotage) BOULOIRE POUR VOUS 		221 21,86%
Participation au scrutin Bouloire
Taux de participation 68,17%
Taux d'abstention 31,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,27%
Nombre de votants 1 058

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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