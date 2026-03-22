Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouloire : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bouloire [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bouloire sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bouloire.
L'actu des élections municipales 2026 à Bouloire
11:45 - Quels étaient les résultats de l'élection à Bouloire dimanche dernier ?
Lors du premier volet des municipales à Bouloire, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le rendez-vous a mobilisé 68,17 % des électeurs sur place. À l'issue du dépouillement, c'est Yves Daguenet qui a pris la pole position en rassemblant 41,84 % des voix. Ensuite, Olivier Douyere s'est classé deuxième avec 36,30 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Anne-Marie Deloubes s'est classée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bouloire
Le deuxième tour des élections municipales à Bouloire a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Yves Daguenet
Divers
Un nouvel élan pour Bouloire
|
|
Anne-Marie Deloubes
Divers
BOULOIRE POUR VOUS
|
|
Olivier Douyere
Divers
Agir ensemble pour des projets qui nous rassemblent
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bouloire
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves DAGUENET (Ballotage) Un nouvel élan pour Bouloire
|423
|41,84%
|Olivier DOUYERE (Ballotage) Agir ensemble pour des projets qui nous rassemblent
|367
|36,30%
|Anne-Marie DELOUBES (Ballotage) BOULOIRE POUR VOUS
|221
|21,86%
|Participation au scrutin
|Bouloire
|Taux de participation
|68,17%
|Taux d'abstention
|31,83%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,17%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,27%
|Nombre de votants
|1 058
Source : ministère de l’Intérieur
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