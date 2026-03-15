Résultat municipale 2026 à Bouloire (72440) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bouloire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bouloire, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouloire [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves DAGUENET
Yves DAGUENET Un nouvel élan pour Bouloire 		423 41,84%
Olivier DOUYERE
Olivier DOUYERE Agir ensemble pour des projets qui nous rassemblent 		367 36,30%
Anne-Marie DELOUBES
Anne-Marie DELOUBES BOULOIRE POUR VOUS 		221 21,86%
Participation au scrutin Bouloire
Taux de participation 68,17%
Taux d'abstention 31,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,27%
Nombre de votants 1 058

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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