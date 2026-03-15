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19:20 - Le poids démographique et économique de Bouloire aux élections municipales Dans la ville de Bouloire, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de 33% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 10,29%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (25,83%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 1012 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,42%) met en évidence des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,53%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Bouloire mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 30,65% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Le vote RN lors des dernières élections à Bouloire Le parti à la flamme ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière municipale à Bouloire il y a six ans, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la commune. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 30,35% des suffrages lors du tour de chauffe, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron dans la ville avec 50,00% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 20,34% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti nationaliste sécurisait 41,80% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 40,88% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 40,06% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il clôturera le scrutin avec 49,64% lors du vote définitif.

16:58 - Quelle abstention attendre à Bouloire aux municipales ? L'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Bouloire sera un 'game changer' pour cette élection municipale 2026. L'abstention se montait à 62,49 % pour le premier tour des municipales de 2020 (au-dessus de la moyenne nationale) alors que le pays était troublé par la pandémie du Covid. Historiquement, les élections municipales restent pourtant, avec les présidentielles, un scrutin où les Français se déplacent en masse, puisqu'il s'agit de choisir leur maire ou leur président. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 28,29 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 54,00 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 37,45 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 54,98 % des inscrits. Ce retour sur la participation depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une zone souvent détournée des bureaux de vote par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Comment Bouloire a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Les scrutins législatifs provoqués par la dissolution de l'Assemblée en 2024, plaçaient François Fevre (Union de l'extrême droite) en tête du peloton avec 40,06% au premier tour, devant Marietta Karamanli (Union de la gauche) avec 36,68%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Marietta Karamanli (Union de la gauche), avec 50,36%. Lors du match européen juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les électeurs de Bouloire avaient cette fois poussé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 40,88% des votes. L'orientation des électeurs de Bouloire a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir une zone pivot, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Bouloire : des verdicts très instructifs lors des scrutins il y a 4 ans Globalement, le paysage électoral fait de Bouloire une zone au paysage politique évolutif. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Bouloire votaient en priorité pour Marine Le Pen (30,35%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 27,77%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,00% pour Emmanuel Macron, contre 50,00% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Bouloire soutenaient en priorité Marietta Karamanli (Nupes) avec 38,29% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,20% des suffrages.

12:58 - Comment ont évolué les impôts locaux à Bouloire ces dernières années ? Du côté de la fiscalité de Bouloire, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 741 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 708 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu moins de 44,61 % en 2024 (contre 23,89 % en 2020). En comparaison, la moyenne au niveau national atteint près de 40 % (en progression de 1,2 point en quatre ans). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 54 500 euros en 2024. Un total bien loin des quelque 419 600 euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 25,88 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Les résultats de la liste "Ensemble Pour Bouloire" aux municipales de 2020 à Bouloire Les résultats du scrutin municipal précédent à Bouloire ont été riches d'enseignements sur le paysage politique local. Unique liste en présence, 'Ensemble pour bouloire' a naturellement rassemblé 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans concurrent n'a pas requis de second tour. Pour cette municipale 2026 à Bouloire, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. Après cette élection sans réelle confrontation, l'émergence ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux centraux. Avec la publication des candidatures (voir ci-dessous), un élément de réponse assez parlant a d'ores et déjà été donné.