Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouray-sur-Juine : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bouray-sur-Juine [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bouray-sur-Juine sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bouray-sur-Juine.
L'actu des élections municipales 2026 à Bouray-sur-Juine
11:47 - Virginie Perchet et Robert Longeon aux premières places dimanche dernier
Virginie Perchet a remporté le premier tour des élections municipales 2026 à Bouray-sur-Juine il y a une semaine, avec 33,06 % des suffrages exprimés. Robert Longeon a obtenu la seconde place avec 24,90 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Par ailleurs, avec 16,53 %, Audrey Pinto s'est classée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Pascal Sénéchal a récolté 12,80 % des bulletins, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. Pour rappel, lors de ce scrutin à Bouray-sur-Juine, l'élection a mobilisé 60,52 % des électeurs, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bouray-sur-Juine
Le deuxième tour des élections municipales à Bouray-sur-Juine a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Robert Longeon
Divers
Bouray Autrement
|
|
Virginie Perchet
Divers
ENSEMBLE POUR BOURAY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bouray-sur-Juine
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Virginie PERCHET (Ballotage) ENSEMBLE POUR BOURAY
|328
|33,06%
|Robert LONGEON (Ballotage) Bouray Autrement
|247
|24,90%
|Audrey PINTO (Ballotage) un rebond pour bouray
|164
|16,53%
|Pascal SÉNÉCHAL (Ballotage) BOURAY NOTRE VILLAGE
|127
|12,80%
|Marie CORREIA (Ballotage) UNIS POUR BOURAY
|126
|12,70%
|Participation au scrutin
|Bouray-sur-Juine
|Taux de participation
|60,52%
|Taux d'abstention
|39,48%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,87%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,39%
|Nombre de votants
|1 015
Source : ministère de l’Intérieur
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