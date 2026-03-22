Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouray-sur-Juine : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bouray-sur-Juine

Le deuxième tour des élections municipales à Bouray-sur-Juine a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Robert Longeon
Robert Longeon Divers
Bouray Autrement
  • Robert Longeon
  • Mathilde Bourdon
  • Tom Legrand
  • Marie Correia
  • Maxime Laurenceau
  • Audrey Pinto
  • Benoit Redon
  • Sabrina Mechitoua
  • Patrick Bretin
  • Tiphaine Chauvet
  • Olivier Tournay
  • Arlette Longeon
  • Georges Levier
  • Elisabeth Capinha
  • Vincent Rascol
  • Alexandra Evin
  • Guillaume Dunand
  • Veronique Chassefiere
  • Christophe Chauvet
  • Amandine Rigobert
  • Hervé Goga
Virginie Perchet
Virginie Perchet Divers
ENSEMBLE POUR BOURAY
  • Virginie Perchet
  • Didier Pautrat
  • Sylvie Vandenbogaerde
  • Adriano Ferreira
  • Maria Madelaine
  • Cédric Lefevre
  • Clothilde Campain
  • Christophe Marion
  • Lauriane Lance-Verneau
  • Fabien Georgelin
  • Emmanuelle Tindiliere
  • Florent Marchais
  • Sophie Corbonnois
  • Gérard Beaurain
  • Marjorie Bodier
  • Nicolas Favry
  • Sylvie Yonli
  • Daniel Cabagnols
  • Christelle Lescop-Le-Bideau

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bouray-sur-Juine

Tête de listeListe Voix % des voix
Virginie PERCHET
Virginie PERCHET (Ballotage) ENSEMBLE POUR BOURAY 		328 33,06%
Robert LONGEON
Robert LONGEON (Ballotage) Bouray Autrement 		247 24,90%
Audrey PINTO
Audrey PINTO (Ballotage) un rebond pour bouray 		164 16,53%
Pascal SÉNÉCHAL
Pascal SÉNÉCHAL (Ballotage) BOURAY NOTRE VILLAGE 		127 12,80%
Marie CORREIA
Marie CORREIA (Ballotage) UNIS POUR BOURAY 		126 12,70%
Participation au scrutin Bouray-sur-Juine
Taux de participation 60,52%
Taux d'abstention 39,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,39%
Nombre de votants 1 015

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Essonne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Essonne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Bouray-sur-Juine

En savoir plus sur Bouray-sur-Juine