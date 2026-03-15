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19:21 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Bouray-sur-Juine Dans la ville de Bouray-sur-Juine, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de chômeurs de 7,49% et une densité de population de 287 habitants/km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (13,78%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1162 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,79%) met en lumière des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,62%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (40,00%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Bouray-sur-Juine, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - La commune de Bouray-sur-Juine s'ancre du côté du RN Le mouvement nationaliste n'était pas officiellement en lice lors de la dernière municipale à Bouray-sur-Juine en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la commune. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 21,17% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 42,82% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 16,83% au représentant du parti au tour 1. Un score trop décevant, à Bouray-sur-Juine comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 34,72% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier round, un résultat de 36,19% pour le parti d'extrême droite. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 47,09% lors du vote final.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Bouray-sur-Juine au crible Pour ces élections municipales, l'envie d'aller voter à Bouray-sur-Juine sera primordiale dans l'épilogue du scrutin. Pour rappel, la participation s'élevait à 46,75 % lors des municipales de 2020, un niveau conforme aux 44,7 % du pays, bon nombre d'électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs fédéré 80,19 % de votants au premier tour (pour une moyenne nationale de 73,69 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 56,27 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 72,99 % au premier tour, contre 53,89 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée civiquement engagée.

15:59 - Les votes d'il y a deux ans : quel verdict à Bouray-sur-Juine ? La physionomie politique de Bouray-sur-Juine a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait une zone de flou électoral, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine. Lors du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de Bouray-sur-Juine avaient en effet placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 34,72% des bulletins. Stefan Milosevic (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des législatives à Bouray-sur-Juine après la dissolution avec 36,19%. Alexis Izard (Majorité présidentielle) se trouvait à la deuxième place avec 29,20%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Steevy Gustave (Union de la gauche) en tête avec 52,91%.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Bouray-sur-Juine était complexe à positionner sur l'échiquier politique Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Bouray-sur-Juine choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 28,15% des voix, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 22,29%. Le second tour validait ensuite cette entrée en matière en donnant 57,18% pour Emmanuel Macron, contre 42,82% pour de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Bouray-sur-Juine soutenaient en priorité Steevy Gustave (Nupes) avec 31,60% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Alexis Izard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 50,00% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Bouray-sur-Juine comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Fiscalité en hausse à Bouray-sur-Juine : une incidence sur les élections municipales À Bouray-sur-Juine, pour ce qui est des contributions locales, par foyer fiscal, le montant moyen payé a atteint 794 € en 2024 (dernier pointage en date), alors que ce montant se situait à 623 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 36,27 % en 2024 (contre près de 16,21 % en 2020). Une hausse liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 26 220 € en 2024, en net recul par rapport aux quelque 381 800 euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 11,98 %. Cette taxe est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Bouray-sur-Juine L'étude des résultats des municipales il y a 6 ans à Bouray-sur-Juine s'avère très révélatrice. Dès le premier tour de scrutin, Stéphane Galiné a raflé la première place en recueillant 323 suffrages (44,67%). Juste derrière, Robert Longeon a rassemblé 29,18% des voix. Une marge conséquente. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Stéphane Galiné l'a finalement emporté avec 45,23% des votes, face à Robert Longeon avec 219 votants (31,64%) et Pascal Senechal obtenant 23,12% des votants. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Si Robert Longeon a réalisé la meilleure progression en ajoutant 8 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Pour ce scrutin de 2026 à Bouray-sur-Juine, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement sur le résultat.