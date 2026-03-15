Résultat municipale 2026 à Bouray-sur-Juine (91850) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bouray-sur-Juine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bouray-sur-Juine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouray-sur-Juine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Virginie PERCHET
Virginie PERCHET ENSEMBLE POUR BOURAY 		328 33,06%
Robert LONGEON
Robert LONGEON Bouray Autrement 		247 24,90%
Audrey PINTO
Audrey PINTO un rebond pour bouray 		164 16,53%
Pascal SÉNÉCHAL
Pascal SÉNÉCHAL BOURAY NOTRE VILLAGE 		127 12,80%
Marie CORREIA
Marie CORREIA UNIS POUR BOURAY 		126 12,70%
Participation au scrutin Bouray-sur-Juine
Taux de participation 60,52%
Taux d'abstention 39,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,39%
Nombre de votants 1 015

Source : ministère de l’Intérieur

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