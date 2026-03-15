Résultat municipale 2026 à Bourbon-Lancy (71140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bourbon-Lancy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bourbon-Lancy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourbon-Lancy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal SEURE
Pascal SEURE (22 élus) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR BOURBON-LANCY 		1 420 58,99%
  • Pascal SEURE
  • Clotilde MENTION
  • Jean-Paul LARUE
  • Emeline LEROY
  • Gregory PESENTI
  • Monique BARBÉ
  • Roger JACOB
  • Charlotte GAUDET
  • Jean-Louis BAJAUD
  • Muriel NICOLAS
  • Sebastien KARLINSKI
  • Elisabeth ALLIER
  • Marcel STANIO
  • Maria Arminda DUCAROUGE
  • Yves BARGE
  • Laurianne MALATRAT
  • Jean-Luc LAGARDE
  • Marion BONIN
  • Bastien LASSOT
  • Marie-Rose MONTEIRO
  • Maurice FORET
  • Lydie THERY
Edith GUEUGNEAU
Edith GUEUGNEAU (5 élus) Rassemblement Démocratique Bourbonnien 		987 41,01%
  • Edith GUEUGNEAU
  • Philippe PACAUD
  • Michèle COURTIAL
  • Jean-Claude POTIER
  • Sylvie GOURY
Participation au scrutin Bourbon-Lancy
Taux de participation 67,77%
Taux d'abstention 32,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,05%
Nombre de votants 2 523

Source : ministère de l’Intérieur

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