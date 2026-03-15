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19:20 - Bourbon-Lancy : démographie et socio-économie impactent les municipales Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Bourbon-Lancy, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour exercer leur droit. Avec une population de 4 656 habitants répartis dans 3 112 logements, cette ville présente une densité de 84 habitants/km². L'existence de 296 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (35,83%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 42,63% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 58,37% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1464,01 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Bourbon-Lancy, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Les chiffres clés du vote RN à Bourbon-Lancy Le RN restait loin du podium lors de l'élection municipale à Bourbon-Lancy en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 27,55% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 45,80% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 22,03% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop limité, à Bourbon-Lancy comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 39,28% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 41,26% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 45,53% lors du vote final.

16:58 - La commune de Bourbon-Lancy plutôt mobilisée lors des élections Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de la municipale à Bourbon-Lancy avait été marqué par une abstention de 47,31 %, un score en demi-teinte (la participation se limitant à 52,69 %) alors que débutait la crise du Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention se fixer à 27,50 % au premier tour (26,31 % dans le pays). L'abstention aux législatives, mesurée à 52,73 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 33,86 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 48,73 %. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres semblent constituer une zone moins abstentionniste que la moyenne par rapport au reste de la France. Pour cette municipale 2026, cette donnée à Bourbon-Lancy sera en tout cas fondamentale dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Les leçons de l'année électorale 2024 à Bourbon-Lancy Lors du scrutin législatif provoqué par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, les votants de Bourbon-Lancy accordaient leurs suffrages à Olivier Damien (Rassemblement National) avec 41,26% au premier tour. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Josiane Corneloup (Les Républicains) jusqu'au sommet avec 54,47%. Le rendez-vous électoral des Européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée à Bourbon-Lancy avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,28%), devant Valérie Hayer qui avait obtenu 14,33% des votes. La physionomie politique de Bourbon-Lancy a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de droite radicale.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Bourbon-Lancy apparaît comme inclassable ou presque Globalement, le paysage électoral fait de Bourbon-Lancy un territoire aux équilibres politiques nuancés. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Bourbon-Lancy votaient en priorité pour Emmanuel Macron (29,49%), devant Marine Le Pen avec 27,55%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,20% pour Emmanuel Macron, contre 45,80% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Bourbon-Lancy soutenaient en priorité Josiane Corneloup (LR) avec 29,10% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 60,47% des suffrages.

12:58 - Tendance majeure en amont des municipales 2026 : des impôts en hausse à Bourbon-Lancy À Bourbon-Lancy, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 22,92 % en 2024 (relevé le plus récent), ce qui représente un montant de 134 600 euros environ, loin des quelque 1,2399 million d'euros (1 239 900 € très exactement) enregistrés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse désormais que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Bourbon-Lancy est passé à un peu plus de 41,50 % en 2024 (contre 19,30 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Bourbon-Lancy a représenté environ 977 euros en 2024 contre 838 euros en début de mandat.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Bourbon-Lancy ? Quelles conclusions doit-on tirer des résultats des élections municipales précédentes à Bourbon-Lancy ? Au soir du premier tour, Edith Gueugneau (Divers gauche) a coiffé ses adversaires au poteau en recueillant 63,17% des soutiens. Derrière, Franck Charmensat (Divers droite) a recueilli 679 suffrages en sa faveur (36,82%). Cette victoire au premier tour de Edith Gueugneau a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Bourbon-Lancy, cette répartition historique des voix pose les bases. Afin d'ébranler cette hégémonie ce dimanche, le camp adverse devra décupler le nombre de voix obtenues, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.