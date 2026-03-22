Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourbourg : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bourbourg

Le deuxième tour des élections municipales à Bourbourg a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Eric Gens
Eric Gens Liste divers gauche
bupcaeg
  • Eric Gens
  • Maude Odou
  • Davy Wadoux
  • Anne-Charlotte Dubois
  • Benoit Everaere
  • Florence Smee
  • Christophe Crombez
  • Maryline Vanhoutte
  • Vincent Gournay
  • Anne Boulanger
  • Ludovic Branly
  • Nathalie Gens
  • Jérôme Denoyelle
  • Jennifer Mallevaey
  • Maxence Ferland
  • Muriel Boret
  • Jonathan Lobbedey
  • Patricia Wullus
  • Jackie Flandrin
  • Alexandra Crombez
  • Bruno Poumaer
  • Mathilde Cainne
  • Régis Smee
  • Sandrine Bowden
  • Alexandre Da Silva
  • Isabelle Fockeu
  • Loïc Le Floch
  • Emilie Mysoot
  • Maxime Ryckelynck
  • Claudine Dussenne
  • Nicolas Letailleur
Antoine Contrant
Antoine Contrant Liste du Rassemblement National
bourbourg au coeur
  • Antoine Contrant
  • Mauryne Damman
  • Dimitri Elleboode
  • Marie-Pierre Valvandrin
  • Jean-Louis Philippe
  • Annick Baelden
  • Mathieu Ducatillon
  • Camille Ruckebusch
  • Adrien Geeraert
  • Priscillia Verhaeghe
  • Quentin Dely
  • Clémence Declercq
  • Eric Marquis
  • Nathalie Valvandrin
  • Freddy Damman
  • Frédérique Verstraet
  • Karl Dufour
  • Daphné Gheeraert
  • Théo Kurdulija
  • Lauryne Mercier
  • Dorian Bassemon
  • Leslie Limousin
  • Matthieu Robiquet
  • Coralie Dupuich
  • Serge Geraert
  • Georgine Butez
  • Dylan Ramoudt
  • Océane Franchois
  • Quentin Lannoye
  • Delphine Saffroy

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bourbourg

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric GENS
Eric GENS (Ballotage) bupcaeg 		1 223 36,59%
Antoine CONTRANT
Antoine CONTRANT (Ballotage) bourbourg au coeur 		1 174 35,13%
Claude NICOLET
Claude NICOLET (Ballotage) Bourbourg à l'Unisson 		492 14,72%
Alain KIEKEN
Alain KIEKEN (Ballotage) BOURBOURG PATRIMOINE VIVANT AVENIR RAYONNANT 		453 13,55%
Participation au scrutin Bourbourg
Taux de participation 67,11%
Taux d'abstention 32,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 3 409

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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