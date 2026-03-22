Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourbourg : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bourbourg [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bourbourg sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bourbourg.
L'actu des élections municipales 2026 à Bourbourg
11:43 - Les résultats du premier tour des élections municipales à Bourbourg
Eric Gens (Divers gauche) a remporté le premier volet des élections municipales à Bourbourg dimanche dernier, avec 36,59 % des voix. Ensuite, Antoine Contrant (Rassemblement National) s'est classé deuxième avec 35,13 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Eric Gens a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a concédé cependant 5 points. Par ailleurs, avec 14,72 %, Claude Nicolet (Divers gauche) a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Alain Kieken a récolté 13,55 % des bulletins, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. Enfin, concernant la participation à Bourbourg, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 32,89 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bourbourg
Le deuxième tour des élections municipales à Bourbourg a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Eric Gens
Liste divers gauche
bupcaeg
|
|
Antoine Contrant
Liste du Rassemblement National
bourbourg au coeur
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bourbourg
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric GENS (Ballotage) bupcaeg
|1 223
|36,59%
|Antoine CONTRANT (Ballotage) bourbourg au coeur
|1 174
|35,13%
|Claude NICOLET (Ballotage) Bourbourg à l'Unisson
|492
|14,72%
|Alain KIEKEN (Ballotage) BOURBOURG PATRIMOINE VIVANT AVENIR RAYONNANT
|453
|13,55%
|Participation au scrutin
|Bourbourg
|Taux de participation
|67,11%
|Taux d'abstention
|32,89%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,94%
|Nombre de votants
|3 409
Source : ministère de l’Intérieur
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