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19:19 - Bourbourg : démographie et socio-économie impactent les élections municipales La composition démographique et socio-économique de Bourbourg détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi le résultat des élections municipales. Dans l'agglomération, 18,28% des résidents sont des enfants, et 8,42% ont plus de 75 ans. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 696 € par an montre le poids des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 3118 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,77%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (9,40%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Bourbourg mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,40% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

17:57 - Quel score pour le RN à Bourbourg aux derniers scrutins ? Le mouvement nationaliste était exclu du groupe de tête lors du scrutin municipal à Bourbourg en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 43,69% des suffrages lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 62,72% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 34,60% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le parti d'extrême droite obtenait 53,76% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 55,24% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 55,64% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 60,01% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Paul Christophe.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Bourbourg En ce jour d'élection municipale 2026 à Bourbourg, la participation sera très observée. Les archives de 2020 révèlent que 2 436 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 49,98 % (un score dans la norme) alors que l'épidémie de coronavirus bousculait la compétition. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part fédéré 71,10 % de votants au premier tour (pour 73,69 % en France). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 49,40 % des électeurs (soit environ 2 441 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 61,83 %, bien au-delà des 41,95 % enregistrés en 2022. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la ville se positionne donc sensiblement comme une contrée où la participation peine à décoller.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Bourbourg L'analyse des scrutins de 2024 confirme que Bourbourg demeurait à l'époque une terre de droite radicale, dans la logique de 2022. À l'occasion du match européen de juin 2024, les citoyens de Bourbourg avaient en effet poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 55,24% des inscrits. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Bourbourg soutenaient en priorité Jean-Baptiste Gardes (Union de l'extrême droite) avec 55,64% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Jean-Baptiste Gardes culminant à 60,01% des voix dans la commune.

14:57 - Bourbourg : retour sur les scores clés de la dernière présidentielle en date La physionomie politique de Bourbourg laisse apparaître un bastion pour le courant national-populiste. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Bourbourg plaçaient Marine Le Pen en tête avec 43,69% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 23,43%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 62,72% pour Marine Le Pen, contre 37,28% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Bourbourg soutenaient en priorité Pierrette Cuvelier (RN) avec 34,60% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,76%.

12:58 - Bourbourg : la situation fiscale constatée avant les municipales Du côté de la fiscalité de Bourbourg, par foyer fiscal, le montant moyen acquitté a représenté 778 euros en 2024 (données les plus récentes), alors que ce montant se situait à 793 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 49,86 % en 2024 (contre environ 30,57 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 117 920 € en 2024, loin des 1,41002 million d'euros récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 29,45 %. Un séisme pour les budgets des communes diminuant fortement sa portée et obligeant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Bourbourg L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Bourbourg s'avère très révélatrice. Lors du premier rendez-vous électoral, Eric Gens (Divers) a pris l'ascendant sur ses adversaires en rassemblant 42,54% des suffrages. En deuxième position, Francis Bassemon (Divers) a engrangé 963 votes (40,77%). Le léger écart à l'avant du peloton ne pouvait que déboucher sur un 2e tour très flou. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Eric Gens l'a finalement emporté avec 1 234 voix (51,01%), face à Francis Bassemon rassemblant 48,98% des électeurs. Comme le laissait présager le scrutin initial, le scrutin est demeuré particulièrement disputé jusqu'aux derniers instants. Eric Gens a pu profiter du report de voix des électeurs de Nathalie Bertout Ryckelynck, sécurisant 229 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ce scrutin de 2026 à Bourbourg, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques.