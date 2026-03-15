Résultat municipale 2026 à Bourbourg (59630) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Bourbourg. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Bourbourg, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourbourg [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Eric GENS
Eric GENS bupcaeg 		1 223 36,59%
Antoine CONTRANT
Antoine CONTRANT bourbourg au coeur 		1 174 35,13%
Claude NICOLET
Claude NICOLET Bourbourg à l'Unisson 		492 14,72%
Alain KIEKEN
Alain KIEKEN BOURBOURG PATRIMOINE VIVANT AVENIR RAYONNANT 		453 13,55%
Participation au scrutin Bourbourg Partiels *
Taux de participation 67,11%
Taux d'abstention 32,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 3 409

* Résultats partiels sur 80% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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