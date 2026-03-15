Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourg-de-Péage : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourg-de-Péage [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bourg-de-Péage sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bourg-de-Péage.
L'actu des élections municipales 2026 à Bourg-de-Péage
12:07 - Bureaux de vote à Bourg-de-Péage : les horaires d'ouverture
Les élections municipales se déroulent ce dimanche à Bourg-de-Péage. Ce scrutin va permettre de désigner les nouveaux maires des 35 000 communes françaises. Pour mémoire, le scrutin municipal de 2020 avait débuté le 15 mars, dans un climat de forte controverse sanitaire. Ci-dessous, vous pouvez découvrir la liste des prétendants à Bourg-de-Péage. Retenez également que les 8 bureaux de vote de la commune de Bourg-de-Péage fermeront à 18 h en prévision du dépouillement. Recevez les résultats des élections municipales à Bourg-de-Péage dès qu'ils sont publiés en cliquant sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bourg-de-Péage
|Tête de listeListe
|
Nathalie Niéson
Liste divers gauche
POUR BOURG DE PÉAGE TOUT SIMPLEMENT
|
|
Benjamin Missud
Liste divers droite
Renouveau Péageois
|
|
Aubin Verilhac
Liste divers gauche
Bel et bien Bourg-de-Péage
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie Nieson (31 élus) Avancer ensemble pour bourg de peage
|2 157
|82,77%
|
|Benjamin Missud (2 élus) Agissons pour bourg-de-peage
|449
|17,22%
|
|Participation au scrutin
|Bourg-de-Péage
|Taux de participation
|35,85%
|Taux d'abstention
|64,15%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 754
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie Nieson (27 élus) En avant pour bourg de peage
|2 438
|59,57%
|
|Benjamin Missud (4 élus) Bourg-de-peage demain
|1 081
|26,41%
|
|Jean-Paul Marechal (2 élus) Bourg de peage autrement
|573
|14,00%
|
|Participation au scrutin
|Bourg-de-Péage
|Taux de participation
|57,72%
|Taux d'abstention
|42,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,84%
|Nombre de votants
|4 300
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