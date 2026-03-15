Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourg-de-Péage : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bourg-de-Péage

Tête de listeListe
Nathalie Niéson
Nathalie Niéson Liste divers gauche
POUR BOURG DE PÉAGE TOUT SIMPLEMENT
  • Nathalie Niéson
  • Christian Rolland
  • Anna Place
  • Frédéric Morénas
  • Laure Faure
  • Sacha Texier - - Millier
  • Andréa Giuge
  • Laurent Varès
  • Emilie Plantier
  • Arnaud Boucheny
  • Françoise Pipit
  • Bruno Champauzac
  • Marie-Francoise Liege
  • Thierry Gricourt
  • Jennifer Monier
  • Abdelkrim Aboulaïch
  • Blandine-Claire Bremard
  • Jérémy Moulaï
  • Céline Eybert-Prudhomme
  • Alexis Merluzzi
  • Catherine Barrot
  • Cédric Reant
  • Chantal Alloncle
  • Romain Marcel
  • Catherine Guillet
  • Jean-Christophe Faure
  • Jocelyne Saliques
  • Marcel Goussé
  • Sylvie Garand
  • Henri Germain
  • Ani Yakhinian
Benjamin Missud
Benjamin Missud Liste divers droite
Renouveau Péageois
  • Benjamin Missud
  • Michelle Bullion-Pacheco
  • Guillaume Petit
  • Céline Rebattet
  • Yves Carle
  • Marjorie Ganteaume
  • Marc Bancel
  • Magali Morand
  • Jean-Charles Bonnet
  • Selvia Hoxha
  • Jean-Michel Argod
  • Sophie Antèrion
  • Corentin Thiebaut
  • Nathalie Cottin
  • Yohann Del Pino
  • Jacqueline Robert-Bonnefoy
  • Anthony Eymard
  • Coralie Magueijo
  • Claude Giraud
  • Jeanine Rambaud
  • Christian Navarro
  • Marie-Paule Ordas
  • Robert Dugne
  • Marine Revel
  • Bernard Martin
  • Maryse Mosconi
  • Yannick Pascal
  • Anne-Marie Chorier
  • Dominique Billion
Aubin Verilhac
Aubin Verilhac Liste divers gauche
Bel et bien Bourg-de-Péage
  • Aubin Verilhac
  • Yamina Rhimi
  • Vincent Desclaux
  • Cécile Uny
  • Damien Perez
  • Marie-Claire François
  • Clément Juilliard
  • Fatima Si Youcef
  • Adrien Tortorella
  • Véronique Bourdeix
  • Grégory Patel
  • Sirine Berriri
  • Alexandre Gau
  • Sylvie Favard-Fourcade
  • Jason Charbonnier
  • Amandine Luce
  • Olivier Vasseur
  • Christel Larbre
  • Gaëtan Degaches
  • Stéphanie Rebattet
  • Jean-Louis Narros
  • Laurie Croix
  • Eric Guillemaut
  • Martine Crozet
  • Yves Benoît
  • Isabelle Roux
  • Franck Spedale
  • Marielle Falchéro
  • Bernard Kolb

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie Nieson
Nathalie Nieson (31 élus) Avancer ensemble pour bourg de peage 		2 157 82,77%
  • Nathalie Nieson
  • Christian Rolland
  • Anna Place
  • Frédéric Morénas
  • Jocelyne Saliques
  • David Buisson
  • Françoise Pipit
  • Manuel Guilhermet
  • Marie-Françoise Liege
  • Henri Germain
  • Ani Yakhinian
  • David Leogier
  • Jennifer Monier
  • Thierry Gricourt
  • Blandine-Claire Bremard
  • Julien Coffin
  • Laure Faure
  • Abdelkrim Aboulaïch
  • Merim Bouabdellah
  • Laurent Varès
  • Lucie Cateni
  • Nicolas Barbier
  • Emilie Plantier
  • Théo Lanotte
  • Christie Papa
  • David Navarro
  • Emilie Chalendard
  • Marcel Goussé
  • Chantal Alloncle
  • Dominique Mestdagh
  • Catherine Guillet
Benjamin Missud
Benjamin Missud (2 élus) Agissons pour bourg-de-peage 		449 17,22%
  • Benjamin Missud
  • Céline Rebattet
Participation au scrutin Bourg-de-Péage
Taux de participation 35,85%
Taux d'abstention 64,15%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 754

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie Nieson
Nathalie Nieson (27 élus) En avant pour bourg de peage 		2 438 59,57%
  • Nathalie Nieson
  • Christian Rolland
  • Sylvie Ottone
  • Jean-Félix Pupel
  • Béatrice Frecenon
  • Gérard Kara
  • Corinne Martinez Carrizo
  • Hervé Rasclard
  • Anna Place
  • Jean-Charles Pascalis
  • Catherine Guillet
  • David Buisson
  • Jocelyne Saliques
  • Henri Germain
  • Marie-Françoise Liege
  • Frédéric Morenas
  • Marie-Laure Morel
  • David Navarro
  • Magali Jacob
  • Majid Djouad
  • Sylvie Garand
  • Denis Bartosik
  • Clara Tetrel
  • Bernard Leauthier
  • Jennifer Monier
  • Jean-Michel Ysard
  • Nathalie Drevet
Benjamin Missud
Benjamin Missud (4 élus) Bourg-de-peage demain 		1 081 26,41%
  • Benjamin Missud
  • Carine Simonian
  • Jean-Michel Argod
  • Monique Fraysse
Jean-Paul Marechal
Jean-Paul Marechal (2 élus) Bourg de peage autrement 		573 14,00%
  • Jean-Paul Marechal
  • Françoise Hauss
Participation au scrutin Bourg-de-Péage
Taux de participation 57,72%
Taux d'abstention 42,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,84%
Nombre de votants 4 300

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