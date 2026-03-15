Résultat municipale 2026 à Bourg-et-Comin (02160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bourg-et-Comin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bourg-et-Comin, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourg-et-Comin [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christine BOIN (13 élus) BOURG...EN COMMUN
|274
|67,99%
|
|Maryline MAZURAK HUTIN (2 élus) AGIR ENSEMBLE
|129
|32,01%
|
|Participation au scrutin
|Bourg-et-Comin
|Taux de participation
|77,46%
|Taux d'abstention
|22,54%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,22%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,24%
|Nombre de votants
|409
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Bourg-et-Comin [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Bourg-et-Comin en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Bourg-et-Comin
19:16 - Les données démographiques de Bourg-et-Comin révèlent les tendances électorales
Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Bourg-et-Comin montrent des tendances évidentes qui pourraient impacter le résultat des municipales. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 37% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 13,82%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (70,81%) met en relief le poids des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (17,89%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 332 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,69%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,99%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Bourg-et-Comin mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 29,23% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.
17:57 - Le RN séduit-il les électeurs de Bourg-et-Comin ?
Le mouvement lepéniste n'avait pas concouru pour la dernière campagne municipale à Bourg-et-Comin il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen engrangeait 50,72% des voix lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 71,61% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 44,07% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti d'extrême droite arrachait 66,36% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 63,81% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 67,61% pour le parti d'extrême droite. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Nicolas Dragon.
16:58 - Une participation de 71,03 % à Bourg-et-Comin aux dernières municipales
Pour rappel, l'abstention se montait à 28,97 % à Bourg-et-Comin lors de la précédente municipale (un niveau très bas) alors que la pandémie du Covid faisait planer une ombre sur l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 19,62 % des personnes inscrites. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 47,33 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 34,00 % au premier tour, contre 54,21 % en 2022. En regardant l'ensemble, les chiffres semblent former une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport au reste de la France. Cette particularité à Bourg-et-Comin sera en définitive un véritable pivot de cette élection municipale 2026.
15:59 - À Bourg-et-Comin, les élections d'il y a deux ans en faveur de l'extrême droite
Lors des dernières européennes, le résultat à Bourg-et-Comin s'était cristallisé autour de l'équipe de Jordan Bardella (63,81%), devançant Valérie Hayer (5,45%) et Marion Maréchal (4,28%). Les législatives à Bourg-et-Comin quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Nicolas Dragon (Rassemblement National) aux avants-postes avec 67,61% au premier tour, devant Damien Delavenne (Majorité présidentielle) avec 15,09%. La conclusion des urnes était d'ailleurs immédiate dès le premier round dans la circonscription. Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi révélé que Bourg-et-Comin restait à l'époque une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale, fortifiant son ancrage.
14:57 - À Bourg-et-Comin, la dernière présidentielle était anvant tout favorable à le Rassemblement national
Lors des législatives de 2022, les votants de Bourg-et-Comin soutenaient en priorité Nicolas Dragon (RN) avec 44,07% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 66,36% des suffrages. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Bourg-et-Comin plaçaient Marine Le Pen en tête avec 50,72% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 14,83%. Le duel final se soldait finalement par un score de 71,61% pour Marine Le Pen, contre 28,39% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Bourg-et-Comin comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite.
12:58 - Les impôts locaux ont-ils augmenté à Bourg-et-Comin avant les élections municipales de 2026 ?
Du côté de la fiscalité locale de Bourg-et-Comin, la recette fiscale par foyer s'est établie à 732 € en 2024 (dernier pointage en date) contre 623 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 55,02 % en 2024 (contre environ 19,63 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 8 600 euros de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 157 300 euros enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 26,74 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la structure des ressources.
11:59 - La dernière municipale à Bourg-et-Comin marquée par des candidatures individuelles
L'étude des résultats du scrutin municipal de 2020 à Bourg-et-Comin s'avère très instructive. Rappelons que les votants avaient la liberté de retenir plusieurs noms à l'époque, cette élection s'étant déroulée en l'absence de liste, avec uniquement des candidatures à titre individuel. Dès le premier tour, 15 conseillers ont par ailleurs été élus. Lors de ce premier tour, Marie-Claire Massart a pris la première place avec 56,37% des voix. Ensuite, Christine Boin a capté 54,89% des bulletins valides. Olivier Wallon a suivi, s'adjugeant 184 suffrages (54,59%). L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. En ce jour d'élections municipales 2026 à Bourg-et-Comin, ces équilibres propres aux petites communes vont encore servir de toile de fond. Le système électoral spécifique sans liste n'est toutefois plus d'actualité.
09:57 - Elections à Bourg-et-Comin : les horaires du bureau de vote
Le bureau de vote de la commune de Bourg-et-Comin fermera ses portes à 18 heures en prévision du dépouillement. A l'occasion des élections municipales, les nouveaux représentants locaux vont être désignés au scrutin de liste. Autrement dit, ce dimanche, les 503 électeurs de Bourg-et-Comin vont devoir se décider parmi les différents candidats qui se présentent dans leur ville et cette fois, il n'est plus possible de rayer les noms de certains candidats pour en inscrire d'autres dans les communes de moins de mille habitants. La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Bourg-et-Comin est disponible ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
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