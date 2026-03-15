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19:16 - Les données démographiques de Bourg-et-Comin révèlent les tendances électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Bourg-et-Comin montrent des tendances évidentes qui pourraient impacter le résultat des municipales. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 37% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 13,82%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (70,81%) met en relief le poids des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (17,89%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 332 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,69%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,99%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Bourg-et-Comin mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 29,23% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Le RN séduit-il les électeurs de Bourg-et-Comin ? Le mouvement lepéniste n'avait pas concouru pour la dernière campagne municipale à Bourg-et-Comin il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen engrangeait 50,72% des voix lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 71,61% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 44,07% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti d'extrême droite arrachait 66,36% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 63,81% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 67,61% pour le parti d'extrême droite. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Nicolas Dragon.

16:58 - Une participation de 71,03 % à Bourg-et-Comin aux dernières municipales Pour rappel, l'abstention se montait à 28,97 % à Bourg-et-Comin lors de la précédente municipale (un niveau très bas) alors que la pandémie du Covid faisait planer une ombre sur l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 19,62 % des personnes inscrites. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 47,33 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 34,00 % au premier tour, contre 54,21 % en 2022. En regardant l'ensemble, les chiffres semblent former une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport au reste de la France. Cette particularité à Bourg-et-Comin sera en définitive un véritable pivot de cette élection municipale 2026.

15:59 - À Bourg-et-Comin, les élections d'il y a deux ans en faveur de l'extrême droite Lors des dernières européennes, le résultat à Bourg-et-Comin s'était cristallisé autour de l'équipe de Jordan Bardella (63,81%), devançant Valérie Hayer (5,45%) et Marion Maréchal (4,28%). Les législatives à Bourg-et-Comin quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Nicolas Dragon (Rassemblement National) aux avants-postes avec 67,61% au premier tour, devant Damien Delavenne (Majorité présidentielle) avec 15,09%. La conclusion des urnes était d'ailleurs immédiate dès le premier round dans la circonscription. Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi révélé que Bourg-et-Comin restait à l'époque une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale, fortifiant son ancrage.

14:57 - À Bourg-et-Comin, la dernière présidentielle était anvant tout favorable à le Rassemblement national Lors des législatives de 2022, les votants de Bourg-et-Comin soutenaient en priorité Nicolas Dragon (RN) avec 44,07% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 66,36% des suffrages. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Bourg-et-Comin plaçaient Marine Le Pen en tête avec 50,72% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 14,83%. Le duel final se soldait finalement par un score de 71,61% pour Marine Le Pen, contre 28,39% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Bourg-et-Comin comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Les impôts locaux ont-ils augmenté à Bourg-et-Comin avant les élections municipales de 2026 ? Du côté de la fiscalité locale de Bourg-et-Comin, la recette fiscale par foyer s'est établie à 732 € en 2024 (dernier pointage en date) contre 623 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 55,02 % en 2024 (contre environ 19,63 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 8 600 euros de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 157 300 euros enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 26,74 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la structure des ressources.

11:59 - La dernière municipale à Bourg-et-Comin marquée par des candidatures individuelles L'étude des résultats du scrutin municipal de 2020 à Bourg-et-Comin s'avère très instructive. Rappelons que les votants avaient la liberté de retenir plusieurs noms à l'époque, cette élection s'étant déroulée en l'absence de liste, avec uniquement des candidatures à titre individuel. Dès le premier tour, 15 conseillers ont par ailleurs été élus. Lors de ce premier tour, Marie-Claire Massart a pris la première place avec 56,37% des voix. Ensuite, Christine Boin a capté 54,89% des bulletins valides. Olivier Wallon a suivi, s'adjugeant 184 suffrages (54,59%). L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. En ce jour d'élections municipales 2026 à Bourg-et-Comin, ces équilibres propres aux petites communes vont encore servir de toile de fond. Le système électoral spécifique sans liste n'est toutefois plus d'actualité.