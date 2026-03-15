Résultat municipale 2026 à Bourg-et-Comin (02160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bourg-et-Comin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bourg-et-Comin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourg-et-Comin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine BOIN
Christine BOIN (13 élus) BOURG...EN COMMUN 		274 67,99%
  • Christine BOIN
  • Frédéric DA CRUZ
  • Jessica COUSINAT
  • Allan LOBRY
  • Aurélie LABARRE
  • Olivier WALLON
  • Margot PIÉ
  • Lionnel LEONARD
  • Emmanuelle DELLIS
  • Stéphane SZWED
  • Cindy DUPREZ
  • Jean-Paul ETIENNE
  • Myriam GARD
Maryline MAZURAK HUTIN
Maryline MAZURAK HUTIN (2 élus) AGIR ENSEMBLE 		129 32,01%
  • Maryline MAZURAK HUTIN
  • Laurent BÉREAUX
Participation au scrutin Bourg-et-Comin
Taux de participation 77,46%
Taux d'abstention 22,54%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,24%
Nombre de votants 409

Source : ministère de l’Intérieur

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