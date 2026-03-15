Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourg-la-Reine : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bourg-la-Reine

Tête de listeListe
David Burel
David Burel Liste d'extrême droite
Bourg-la-Reine d'abord
  • David Burel
  • Danielle Dabilly
  • Patrick Yvars
  • Françoise Lanceron
  • Sylvain Chandon
  • Sabrina Couturier
  • Jean-Jacques Laurent
  • Françoise Kada
  • Gilles Lanceron
  • Marie Pelletier
  • Jacques Benayoun
  • Annie Piquard
  • Claude Gravier
  • Agnès Laffite
  • Marc Quéré
  • Anne-Laurence Hadji
  • Guillaume Laurent
  • Victoria Laurent
  • Franck Curtis
  • Agnès Venon
  • Olivier Boucher
  • Frédérique Collier
  • Thierry Gagnepain
  • Anne-Marie Le Clech
  • Guillaume Poli
  • Rachel Larbi
  • François Lemonnier
  • Elisabeth Girard
  • René Houssin
  • Martha Arana
  • Jean-Louis Lascar
  • Soledad Renoux
  • François Sevez
  • Sylvie Volpatti
  • Alain Cornaille
Angélique Khaled
Angélique Khaled Liste Divers
Bourg-la-Reine Autrement
  • Angélique Khaled
  • François Rezeau
  • Ourida Bechar
  • Claude Fernandez
  • Gwenaëlle Naga
  • Benjamin Ledoux
  • Danielle Suler
  • François Tixier
  • Laëtitia Piras
  • Charles-Alexis Laferchoux
  • Aaliyah Custosse
  • Michel John Ahyée
  • Scarlett Cramer
  • Dimitri Lerouge
  • Katerina Lévy
  • Michel Le Callet
  • Laila Ofairia
  • Joël Caze
  • Brigitte Darchy-Koechlin
  • Julien Combes
  • Brigitte Daumarie
  • Jean-Louis Cech
  • Elisabeth Gibaud
  • Ulysse Bernard
  • Théa Guettey
  • Gaël Stephant
  • Sylvie Piveteau
  • Gauthier Marhin
  • Suzy Jotham
  • Raphaël Saïbi
  • Antonella Abadie
  • Julien Burel
  • Frédérique Bigo
  • Michel Denantes
  • Sophie Albert
Margaux Wentzler
Margaux Wentzler Liste de La France insoumise
Bourg-la-Reine à gauche
  • Margaux Wentzler
  • Thomas Drouinot
  • Marie-Carmelle Dumas
  • Matthieu Saintoul
  • Emilie Hilda Taurus
  • José Ruben Ramos
  • Mafi Pululu
  • Anselme Marsetti
  • Sylvie Bringant
  • Alexandre Cardoso
  • Marie Béguin
  • Valentin Lerendu
  • Laurie Moreau
  • Madjid Sibous
  • Marie-Noëlle Degri-Kokora
  • Alain Coeur-Joly
  • Emmanuelle Weyimpanga Kiatoko
  • Sidoine Corbin-Occelli
  • Éléonore Garnier
  • Nathan Lévêque
  • Lilou Jannot
  • Sivan Halévy
  • Yaoumba Gassama
  • Camille Esnault
  • Ariana Guerber
  • Santiago Thiébeauld de la Crouée
  • Léna Pna Pires
  • Boris Wlodarski
  • Nathalie Boussard
  • Isam Abichou
  • Ihsène El Hadden
  • Omar El Shamy
  • Anaëlle Vétier
  • Basile Coeur-Joly
  • Hilda Sanchez-Avina
Patrick Donath
Patrick Donath Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
Avec vous, pour Bourg la Reine
  • Patrick Donath
  • Maryse Langlais
  • Philippe Ancelin
  • Elisabeth Lefeuvre
  • Joseph El Gharib
  • Isabelle Spiers
  • Henry-Pierre Mélone
  • Anne Sauvey
  • Cédric Nicolas
  • Caroline Poussier
  • Fabrice Borel-Mathurin
  • Sylvie Courtois
  • Tristan Legendre
  • Marjorie Corvee
  • Frédéric Wimmer
  • Virginie Barbaut
  • Philippe Liegois
  • Lise-Marie Le Jean
  • Kamel Yahia-Aissa
  • Irena Clisson Rusek
  • Vincent Thorin
  • Alice Ned
  • Germain Chen
  • Raymonde Awono Mbarga
  • Eddy Larue
  • Fatima Ghebache
  • Jean-Luc Abouchar
  • Adeline Vermeeren
  • Joseph Hayar
  • Mariam Danwily
  • Adrian Rubem
  • Marina Kangah
  • Serge Kerveillant
  • Marie-Line Janson
  • Corentin Labadie
  • Violène Sambroni
  • Pascal Desmarest
Christophe Bonazzi
Christophe Bonazzi Liste d'union à gauche
La ville en partage
  • Christophe Bonazzi
  • Florence Maurice
  • André Del
  • Marylène Coeur-Joly
  • Pierre Garnier
  • Valérie Guillaume
  • Léo Poulain
  • Marie Broutin
  • Simon Boivineau
  • Sabine Durman
  • Jean-Baptiste Chevrier
  • Marie Teyssedre
  • Charles Bordessoule
  • Séverine Philibert
  • Cédric Midoux
  • Géraldine Lorente
  • Denis Delrieu
  • Virginie Fauvel
  • Etienne Houssay
  • Julie Blavier
  • Pierre-Emmanuel Guigo
  • Christine Evain
  • Louis-Narito Harada
  • Bernadette Guenée
  • Pierre Max Belin-Bourgogne
  • Pauline Teillac Deschamps
  • Thomas Chatain
  • Julia Barbier
  • Arnaud Hertz
  • Isabelle Bournaud
  • Patrick Pamphile
  • Frédérique Dauphiné
  • Pierre-Alain Hauseux
  • Agnès Dewaele
  • Alain Lepage
Cécile Andrieux
Cécile Andrieux Liste divers droite
BOURG-LA-REINE AU COEUR
  • Cécile Andrieux
  • Lilian Guinin
  • Nathalie Gonzalez-Cagnard
  • Luc Grasset
  • Anne-Marie Chanal
  • Jean-Marie Cavier
  • Anne Bouduban
  • Hervé Lefevre
  • Lydie Jarbouai
  • Stéphane Vandaele
  • Geneviève Galaup
  • François Pascal
  • Karine Cotaya
  • François-Henri Martin
  • Norhane El Gharbi
  • Florian Besson
  • Christine Nasser
  • Steve Laurent
  • Fernande Dias
  • Loîc Hamon
  • Sandrine Estournet
  • Téophane Geoffroy
  • Valerie Halle
  • Hicham Hanine
  • Typhaine Rivoallan
  • Pierre Guzzo
  • Valérie Viallet
  • Jean-Michel Heude
  • Marta Pulecka
  • Rémi Schmadel
  • Noémie Boulay
  • François Thibault
  • Jeannine Jeanne
  • François d'Andrea
  • Linda Grevsbo
  • Alain Vandaele

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Donath
Patrick Donath (28 élus) Bourg-la-reine, l'avenir avec vous 		2 838 56,03%
  • Patrick Donath
  • Isabelle Spiers
  • Henry-Pierre Melone
  • Maryse Langlais
  • Philippe Ancelin
  • Anne Sauvey
  • Joseph El Gharib
  • Lise Le Jean
  • Cédric Nicolas
  • Jacqueline Fernand-Détrie
  • Daniel Rupp
  • Sylvie Courtois
  • Serge Kerveillant
  • Virginie Barbaut
  • Christophe Gelardin
  • Marjorie Corvee
  • Fabrice Borel-Mathurin
  • Mariam Danwily
  • Nicolas Houery
  • Raymonde Awono
  • Tristan Legendre
  • Alice Ned
  • Joseph Hayar
  • Cécile Andrieux
  • Thibault Simonin
  • Irena Clisson Rusek
  • Jean Lacoin
  • Flavia Canciani
Christophe Bonazzi
Christophe Bonazzi (6 élus) La ville en partage 		1 785 35,24%
  • Christophe Bonazzi
  • Florence Maurice
  • André Del
  • Marylène Coeur-Joly
  • Pierre-Alain Hauseux
  • Marie Broutin
Laëtitia Claudic
Laëtitia Claudic (1 élu) Se rassembler pour bourg-la-reine 		442 8,72%
  • Laëtitia Claudic
Participation au scrutin Bourg-la-Reine
Taux de participation 38,66%
Taux d'abstention 61,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 157

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Donath
Patrick Donath Bourg-la-reine, l'avenir avec vous 		2 703 49,42%
Christophe Bonazzi
Christophe Bonazzi La ville en partage 		1 939 35,45%
Laëtitia Claudic
Laëtitia Claudic Se rassembler pour bourg-la-reine 		827 15,12%
Participation au scrutin Bourg-la-Reine
Taux de participation 42,01%
Taux d'abstention 57,99%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 595

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Noël Chevreau
Jean-Noël Chevreau (25 élus) Vivons bourg-la-reine 		4 008 49,74%
  • Jean-Noël Chevreau
  • Françoise Schoeller
  • Philippe Lorec
  • Maryse Langlais
  • Philippe Ancelin
  • Isabelle Spiers
  • Alain Vandaele
  • Angélique Khaled
  • Patrick Donath
  • Pascale Pepin
  • Daniel Rupp
  • Virginie Barbaut
  • Eric Beaufils
  • Lise Le Jean
  • Gaëtan De Lambilly
  • Raymonde Awono
  • Cédric Nicolas
  • Marjorie Corvee-Grimault
  • Guillaume Thyss
  • Annabelle Wiriath
  • Joseph El Gharib
  • Mariam Danwily
  • Joseph Hayar
  • Laëtitia Claudic
  • Sébastien Van Pradelles
Denis Peschanski
Denis Peschanski (7 élus) Une nouvelle dynamique 		3 358 41,67%
  • Denis Peschanski
  • Anne-Dominique Antetomaso
  • Christophe Bonazzi
  • Laure Thibaut
  • Jean-Pierre Lettron
  • Danielle Cantacuzino
  • Jérôme Fortin
Henri Thelliez
Henri Thelliez (1 élu) Bien vivre a bourg-la-reine 		691 8,57%
  • Henri Thelliez
Participation au scrutin Bourg-la-Reine
Taux de participation 60,43%
Taux d'abstention 39,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,01%
Nombre de votants 8 307

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Noël Chevreau
Jean-Noël Chevreau Vivons bourg-la-reine 		3 828 47,98%
Denis Peschanski
Denis Peschanski Une nouvelle dynamique 		2 840 35,60%
Henri Thelliez
Henri Thelliez Bien vivre a bourg-la-reine 		864 10,83%
Pierre Ouzoulias
Pierre Ouzoulias À gauche, pour une ville solidaire et démocratique 		445 5,57%
Participation au scrutin Bourg-la-Reine
Taux de participation 59,76%
Taux d'abstention 40,24%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,90%
Nombre de votants 8 215

Villes voisines de Bourg-la-Reine

En savoir plus sur Bourg-la-Reine