Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourg-la-Reine : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourg-la-Reine [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bourg-la-Reine sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bourg-la-Reine.
L'actu des élections municipales 2026 à Bourg-la-Reine
12:07 - Bureaux de vote à Bourg-la-Reine : les horaires d'ouverture
Les élections municipales 2026 sont l'occasion pour les 13 273 électeurs de Bourg-la-Reine de se prononcer sur la manière dont est organisée leur localité. À Bourg-la-Reine et comme partout, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Pour mémoire, c'est Patrick Donath qui a conquis la mairie au deuxième tour en 2020. Ces six années de gestion sont cette année au cœur du débat électoral. Ci-dessous, vous pouvez voir la liste des candidats aux municipales à Bourg-la-Reine. Pour voter, les citoyens de l'agglomération pourront se rendre aux urnes entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture des 14 bureaux de vote de Bourg-la-Reine. En cliquant sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page, recevez gratuitement les résultats des élections municipales à Bourg-la-Reine dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bourg-la-Reine
|Tête de listeListe
|
David Burel
Liste d'extrême droite
Bourg-la-Reine d'abord
|
|
Angélique Khaled
Liste Divers
Bourg-la-Reine Autrement
|
|
Margaux Wentzler
Liste de La France insoumise
Bourg-la-Reine à gauche
|
|
Patrick Donath
Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
Avec vous, pour Bourg la Reine
|
|
Christophe Bonazzi
Liste d'union à gauche
La ville en partage
|
|
Cécile Andrieux
Liste divers droite
BOURG-LA-REINE AU COEUR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Donath (28 élus) Bourg-la-reine, l'avenir avec vous
|2 838
|56,03%
|
|Christophe Bonazzi (6 élus) La ville en partage
|1 785
|35,24%
|
|Laëtitia Claudic (1 élu) Se rassembler pour bourg-la-reine
|442
|8,72%
|
|Participation au scrutin
|Bourg-la-Reine
|Taux de participation
|38,66%
|Taux d'abstention
|61,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 157
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Donath Bourg-la-reine, l'avenir avec vous
|2 703
|49,42%
|Christophe Bonazzi La ville en partage
|1 939
|35,45%
|Laëtitia Claudic Se rassembler pour bourg-la-reine
|827
|15,12%
|Participation au scrutin
|Bourg-la-Reine
|Taux de participation
|42,01%
|Taux d'abstention
|57,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 595
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Noël Chevreau (25 élus) Vivons bourg-la-reine
|4 008
|49,74%
|
|Denis Peschanski (7 élus) Une nouvelle dynamique
|3 358
|41,67%
|
|Henri Thelliez (1 élu) Bien vivre a bourg-la-reine
|691
|8,57%
|
|Participation au scrutin
|Bourg-la-Reine
|Taux de participation
|60,43%
|Taux d'abstention
|39,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,01%
|Nombre de votants
|8 307
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Noël Chevreau Vivons bourg-la-reine
|3 828
|47,98%
|Denis Peschanski Une nouvelle dynamique
|2 840
|35,60%
|Henri Thelliez Bien vivre a bourg-la-reine
|864
|10,83%
|Pierre Ouzoulias À gauche, pour une ville solidaire et démocratique
|445
|5,57%
|Participation au scrutin
|Bourg-la-Reine
|Taux de participation
|59,76%
|Taux d'abstention
|40,24%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,90%
|Nombre de votants
|8 215
Villes voisines de Bourg-la-Reine
- Bourg-la-Reine (92340)
- Ecole primaire à Bourg-la-Reine
- Maternités à Bourg-la-Reine
- Crèches et garderies à Bourg-la-Reine
- Classement des collèges à Bourg-la-Reine
- Salaires à Bourg-la-Reine
- Impôts à Bourg-la-Reine
- Dette et budget de Bourg-la-Reine
- Climat et historique météo de Bourg-la-Reine
- Accidents à Bourg-la-Reine
- Délinquance à Bourg-la-Reine
- Inondations à Bourg-la-Reine
- Nombre de médecins à Bourg-la-Reine
- Pollution à Bourg-la-Reine
- Entreprises à Bourg-la-Reine
- Prix immobilier à Bourg-la-Reine