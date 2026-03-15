Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourg-la-Reine : les infos en direct

Programme de Margaux Wentzler à Bourg-la-Reine (Bourg-la-Reine à gauche)

Engagement citoyen

Le programme de Bourg-la-Reine à gauche met l'accent sur la participation des citoyens à la vie politique locale. Grâce à des initiatives comme le RIC municipal, les habitants pourront s'impliquer directement dans les décisions qui les concernent. Cette approche vise à renforcer la démocratie locale et à donner une voix à chaque Réginaburgien.

Transition écologique

Une des priorités de la liste est d'assurer une bifurcation écologique dans la gestion de la ville. Cela inclut des mesures telles que la rénovation thermique des bâtiments publics et un engagement vers une cantine municipale bio et locale. L'objectif est de rendre Bourg-la-Reine plus durable et respectueuse de l'environnement.

Inclusion sociale

Le programme propose des actions concrètes pour lutter contre les inégalités et soutenir les plus vulnérables. Cela comprend la création d'un observatoire municipal des inégalités et des offices municipaux pour lutter contre les discriminations. L'accent est mis sur la solidarité et l'inclusion de tous les citoyens dans la vie de la commune.

Amélioration des services

La liste prévoit des améliorations significatives des services municipaux pour répondre aux besoins des habitants. Cela inclut l'établissement d'un centre municipal de santé et des mesures pour accompagner les demandeurs d'emploi. L'objectif est de garantir un accès équitable à des services de qualité pour tous les Réginaburgiens.