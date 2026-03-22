Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourg-la-Reine : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bourg-la-Reine

Le deuxième tour des élections municipales à Bourg-la-Reine a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Margaux Wentzler
Margaux Wentzler Liste de La France insoumise
Bourg-la-Reine à gauche
  • Margaux Wentzler
  • Thomas Drouinot
  • Marie-Carmelle Dumas
  • Matthieu Saintoul
  • Emilie Hilda Taurus
  • José Ruben Ramos
  • Mafi Pululu
  • Anselme Marsetti
  • Sylvie Bringant
  • Alexandre Cardoso
  • Marie Béguin
  • Valentin Lerendu
  • Laurie Moreau
  • Madjid Sibous
  • Marie-Noëlle Degri-Kokora
  • Alain Coeur-Joly
  • Emmanuelle Weyimpanga Kiatoko
  • Sidoine Corbin-Occelli
  • Éléonore Garnier
  • Nathan Lévêque
  • Lilou Jannot
  • Sivan Halévy
  • Yaoumba Gassama
  • Camille Esnault
  • Ariana Guerber
  • Santiago Thiébeauld de la Crouée
  • Léna Pna Pires
  • Boris Wlodarski
  • Nathalie Boussard
  • Isam Abichou
  • Ihsène El Hadden
  • Omar El Shamy
  • Anaëlle Vétier
  • Basile Coeur-Joly
  • Hilda Sanchez-Avina
Patrick Donath
Patrick Donath Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
Avec vous, pour Bourg la Reine
  • Patrick Donath
  • Maryse Langlais
  • Philippe Ancelin
  • Elisabeth Lefeuvre
  • Joseph El Gharib
  • Isabelle Spiers
  • Henry-Pierre Mélone
  • Anne Sauvey
  • Cédric Nicolas
  • Caroline Poussier
  • Fabrice Borel-Mathurin
  • Sylvie Courtois
  • Tristan Legendre
  • Marjorie Corvee
  • Frédéric Wimmer
  • Virginie Barbaut
  • Philippe Liegois
  • Lise-Marie Le Jean
  • Kamel Yahia-Aissa
  • Irena Clisson Rusek
  • Vincent Thorin
  • Alice Ned
  • Germain Chen
  • Raymonde Awono Mbarga
  • Eddy Larue
  • Fatima Ghebache
  • Jean-Luc Abouchar
  • Adeline Vermeeren
  • Joseph Hayar
  • Mariam Danwily
  • Adrian Rubem
  • Marina Kangah
  • Serge Kerveillant
  • Marie-Line Janson
  • Corentin Labadie
  • Violène Sambroni
  • Pascal Desmarest
Christophe Bonazzi
Christophe Bonazzi Liste d'union à gauche
La ville en partage
  • Christophe Bonazzi
  • Florence Maurice
  • André Del
  • Marylène Coeur-Joly
  • Pierre Garnier
  • Valérie Guillaume
  • Léo Poulain
  • Marie Broutin
  • Simon Boivineau
  • Sabine Durman
  • Jean-Baptiste Chevrier
  • Marie Teyssedre
  • Charles Bordessoule
  • Séverine Philibert
  • Cédric Midoux
  • Géraldine Lorente
  • Denis Delrieu
  • Virginie Fauvel
  • Etienne Houssay
  • Julie Blavier
  • Pierre-Emmanuel Guigo
  • Christine Evain
  • Louis-Narito Harada
  • Bernadette Guenée
  • Pierre Max Belin-Bourgogne
  • Pauline Teillac Deschamps
  • Thomas Chatain
  • Julia Barbier
  • Arnaud Hertz
  • Isabelle Bournaud
  • Patrick Pamphile
  • Frédérique Dauphiné
  • Pierre-Alain Hauseux
  • Agnès Dewaele
  • Alain Lepage
Cécile Andrieux
Cécile Andrieux Liste divers droite
BOURG-LA-REINE AU COEUR
  • Cécile Andrieux
  • Lilian Guinin
  • Nathalie Gonzalez-Cagnard
  • Luc Grasset
  • Anne-Marie Chanal
  • Jean-Marie Cavier
  • Anne Bouduban
  • Hervé Lefevre
  • Lydie Jarbouai
  • Stéphane Vandaele
  • Geneviève Galaup
  • François Pascal
  • Karine Cotaya
  • François-Henri Martin
  • Norhane El Gharbi
  • Florian Besson
  • Christine Nasser
  • Steve Laurent
  • Fernande Dias
  • Loîc Hamon
  • Sandrine Estournet
  • Téophane Geoffroy
  • Valerie Halle
  • Hicham Hanine
  • Typhaine Rivoallan
  • Pierre Guzzo
  • Valérie Viallet
  • Jean-Michel Heude
  • Marta Pulecka
  • Rémi Schmadel
  • Noémie Boulay
  • François Thibault
  • Jeannine Jeanne
  • François d'Andrea
  • Linda Grevsbo
  • Alain Vandaele

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bourg-la-Reine

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick DONATH
Patrick DONATH (Ballotage) Avec vous, pour Bourg la Reine 		3 084 37,07%
Christophe BONAZZI
Christophe BONAZZI (Ballotage) La ville en partage 		1 855 22,30%
Cécile ANDRIEUX
Cécile ANDRIEUX (Ballotage) BOURG-LA-REINE AU COEUR 		1 566 18,82%
Margaux WENTZLER
Margaux WENTZLER (Ballotage) Bourg-la-Reine à gauche 		859 10,32%
Angélique KHALED
Angélique KHALED Bourg-la-Reine Autrement 		545 6,55%
David BUREL
David BUREL Bourg-la-Reine d'abord 		411 4,94%
Participation au scrutin Bourg-la-Reine
Taux de participation 62,63%
Taux d'abstention 37,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48%
Nombre de votants 8 415

Source : ministère de l’Intérieur

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