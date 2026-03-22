Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourg-la-Reine : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bourg-la-Reine [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bourg-la-Reine sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bourg-la-Reine.
L'actu des élections municipales 2026 à Bourg-la-Reine
11:50 - Patrick Donath largement en tête de la municipale dimanche dernier
Les élections municipales 2026 à Bourg-la-Reine ont vu Patrick Donath (Union des Démocrates et Indépendants) prendre la première place il y a une semaine avec 37,07 % des bulletins valides. Ensuite, Christophe Bonazzi (Union de la gauche) est arrivé en deuxième position avec 22,30 %. Un écart très large a été constaté entre les deux candidats. Comme il y a six ans, Patrick Donath est resté au sommet du classement, mais il a chuté lourdement, abandonnant 12 points depuis 2020. Du côté des autres candidats, avec 18,82 %, Cécile Andrieux (Divers droite) a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Margaux Wentzler, portant la nuance La France insoumise, a rassemblé 10,32 % des voix, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. À noter que pour ce premier tour à Bourg-la-Reine, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 37,37 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bourg-la-Reine
Le deuxième tour des élections municipales à Bourg-la-Reine a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Margaux Wentzler
Liste de La France insoumise
Bourg-la-Reine à gauche
|
|
Patrick Donath
Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
Avec vous, pour Bourg la Reine
|
|
Christophe Bonazzi
Liste d'union à gauche
La ville en partage
|
|
Cécile Andrieux
Liste divers droite
BOURG-LA-REINE AU COEUR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bourg-la-Reine
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick DONATH (Ballotage) Avec vous, pour Bourg la Reine
|3 084
|37,07%
|Christophe BONAZZI (Ballotage) La ville en partage
|1 855
|22,30%
|Cécile ANDRIEUX (Ballotage) BOURG-LA-REINE AU COEUR
|1 566
|18,82%
|Margaux WENTZLER (Ballotage) Bourg-la-Reine à gauche
|859
|10,32%
|Angélique KHALED Bourg-la-Reine Autrement
|545
|6,55%
|David BUREL Bourg-la-Reine d'abord
|411
|4,94%
|Participation au scrutin
|Bourg-la-Reine
|Taux de participation
|62,63%
|Taux d'abstention
|37,37%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,65%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,48%
|Nombre de votants
|8 415
Source : ministère de l’Intérieur
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