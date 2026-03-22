Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourg-la-Reine : les résultats du 2e tour

Programme de Margaux Wentzler à Bourg-la-Reine (Bourg-la-Reine à gauche)

Engagement citoyen

Le programme de Bourg-la-Reine à gauche met l'accent sur la participation des citoyens à la vie politique locale. Des initiatives comme le Référendum d'initiative citoyenne municipal permettront aux Réginaburgiennes et Réginaburgiens de s'impliquer directement dans les décisions. Cela vise à renforcer la démocratie locale et à répondre aux besoins des habitants.

Transition écologique

Un des objectifs majeurs de la liste est d'instaurer une règle verte municipale pour une bifurcation écologique. Cela inclut des mesures telles que la rénovation thermique des bâtiments publics et un pacte social et écologique avec les commerçants. Ces actions visent à rendre Bourg-la-Reine plus durable et à lutter contre les injustices environnementales.

Services de proximité

Le programme prévoit la création d'un centre municipal de santé pour garantir un accès aux soins à moindre coût. De plus, une cantine municipale bio et locale sera mise en place pour améliorer la qualité de l'alimentation des enfants. Ces initiatives visent à renforcer le bien-être et la santé des habitants de la commune.

Inclusion sociale

La liste s'engage à lutter contre les discriminations et à soutenir les plus vulnérables à travers des offices municipaux. Un observatoire municipal des inégalités sera également créé pour mieux comprendre et adresser les disparités au sein de la population. L'objectif est de construire une ville solidaire et inclusive pour tous les Réginaburgiens.