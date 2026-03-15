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19:21 - Analyse socio-économique de Bourg-la-Reine : perspectives électorales Quelle influence les habitants de Bourg-la-Reine exercent-ils sur le résultat des élections municipales ? Avec une densité de population de 11366 habitants/km² et un taux de chômage de 8,80%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 55,00%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 12,02% et d'une population immigrée de 18,01% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 9,11% à Bourg-la-Reine, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux directives relatives à l'éducation et au logement étudiant.

17:57 - Rassemblement national à Bourg-la-Reine : les données clés Le parti à la flamme avait reçu un score anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Bourg-la-Reine en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 6,58% des bulletins exprimés lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 16,71% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 4,99% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop décevant, à Bourg-la-Reine comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 10,75% lors du choc des européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier round, un résultat de 13,08% pour le RN. Il était ensuite éliminé de la course de tête le dimanche suivant.

16:58 - À Bourg-la-Reine, 42,01 % de participation aux dernières municipales Pour cette municipale 2026, l'affluence aux urnes à Bourg-la-Reine sera capitale dans le dénouement du scrutin. En 2020, la participation s'était fixée à 42,01 % lors du premier tour (un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale), représentant 5 595 votants alors que le Covid faisait hésiter le pays. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 82,06 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 65,15 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 78,16 % au premier tour, contre 61,23 % en 2022. Avec du recul, le territoire se positionne à l'arrivée comme une contrée relativement attachée au vote.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Bourg-la-Reine a-t-elle voté ? Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections deux ans plus tôt. Le choc des Européennes 2024 à Bourg-la-Reine avait en effet vu la victoire locale de la liste de Valérie Hayer (21,38%), suivie par Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 20,88% des votes. Maud Bregeon (Ensemble !) avait ensuite performé au premier tour des élections législatives à Bourg-la-Reine près d'un mois plus tard avec 39,55%. Brice Gaillard (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 39,07%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Maud Bregeon culminant à 54,70% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Bourg-la-Reine : ce qu'il faut analyser Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Bourg-la-Reine portaient leur choix sur Maud Bregeon (Ensemble !) avec 31,58% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,35% des suffrages. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines auparavant, les citoyens de Bourg-la-Reine accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 37,14%, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon avec 24,38%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 83,29% pour Emmanuel Macron, contre 16,71% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Municipales 2026 : les impôts vont-ils compter à Bourg-la-Reine ? Dans une dynamique de recul des taxes locales à Bourg-la-Reine, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 22,61 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de 972 420 € la même année, loin des quelque 11,37993 millions d'euros (11 379 930 € très exactement) enregistrés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Bourg-la-Reine a évolué pour se fixer à un peu plus de 28,33 % en 2024 (contre 17,34 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale avoisine les 40 %. Attention toutefois : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Bourg-la-Reine s'est chiffrée à environ 1 230 euros en 2024 (contre 1 647 € en 2020).

11:59 - Résultat des élections municipales 2020 : comment Patrick Donath s'est imposé à Bourg-la-Reine Les résultats des élections municipales de 2020 à Bourg-la-Reine ont été très éclairants sur l'échiquier politique local. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Patrick Donath (Union des Démocrates et Indépendants) a terminé en tête en obtenant 2 703 suffrages (49,42%). Sur la seconde marche, Christophe Bonazzi (Europe Ecologie-Les Verts) a obtenu 1 939 suffrages en sa faveur (35,45%). Laëtitia Claudic (Divers droite) complétait le trio de tête, réunissant 15,12% des suffrages. Un large écart. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Patrick Donath l'a finalement emporté avec 2 838 voix (56,03%), face à Christophe Bonazzi s'adjugeant 1 785 votants (35,24%) et Laëtitia Claudic obtenant 442 votes (8,72%). La domination de la liste 'Bourg-la-reine, l'avenir avec vous' s'est renforcée pour aboutir à une victoire retentissante et irréfutable. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Le candidat étiqueté Union des Démocrates et Indépendants a sans doute profité du report de voix des partisans des listes du centre, gagnant 135 voix supplémentaires entre les deux tours.