Résultat municipale 2026 à Bourg-la-Reine (92340) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bourg-la-Reine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bourg-la-Reine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourg-la-Reine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick DONATH
Patrick DONATH Avec vous, pour Bourg la Reine 		3 084 37,07%
Christophe BONAZZI
Christophe BONAZZI La ville en partage 		1 855 22,30%
Cécile ANDRIEUX
Cécile ANDRIEUX BOURG-LA-REINE AU COEUR 		1 566 18,82%
Margaux WENTZLER
Margaux WENTZLER Bourg-la-Reine à gauche 		859 10,32%
Angélique KHALED
Angélique KHALED Bourg-la-Reine Autrement 		545 6,55%
David BUREL
David BUREL Bourg-la-Reine d'abord 		411 4,94%
Participation au scrutin Bourg-la-Reine
Taux de participation 62,63%
Taux d'abstention 37,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48%
Nombre de votants 8 415

Source : ministère de l’Intérieur

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