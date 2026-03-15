Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourg-lès-Valence : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bourg-lès-Valence

Tête de listeListe
Wilfrid Pailhes
Wilfrid Pailhes Liste divers gauche
AGIR POUR BOURG-LES-VALENCE
  • Wilfrid Pailhes
  • Christiane Ranc
  • Frédéric Tremblay
  • Maria Carlomagno
  • Denis Cluzel
  • Marie-Hélène Miramont
  • Bruno Roux
  • Valérie Bellemin
  • Morgan Keyser
  • Aurore Nadar
  • Cyril Roux
  • Sandrine Pereira
  • Carlos Asencio
  • Khadidiatou Ly
  • Franck Combes
  • Monique Galles
  • Jean-Marie Daspres
  • Catherine Mikssian
  • Mathieu Reinke
  • Laetitia Cerdan
  • Bastien Gauthier
  • Sandra Chaoui
  • Georges Bourget
  • Marie-Claude Richaud
  • Jean-Louis Chovin
  • Julie Rekik
  • Foued Serrab
  • Jacqueline Brunet
  • Cherif Saouchi
  • Marine Smekens
  • Quentin Chizat
  • Evelyne Bourget
  • Matthias Noury
  • Régine Rozand
  • Jacques Petit
Marlène Mourier
Marlène Mourier Liste divers droite
Gardons le cap !
  • Marlène Mourier
  • Aurélien Esprit
  • Eliane Guillon
  • Florian Reverdy
  • Nathalie Jeany
  • Grégoire Robert Tafankejian
  • Sylvie Gharibian
  • Stéphan Teychonneau
  • Danièle Payan
  • Vincent Fugier
  • Camille Paoli
  • Mamadou Raffiou Diallo
  • Maëli Dufresne
  • Tanguy Gerland
  • Celia Mangold
  • Benjamin Fraisse
  • Chantal Billiet
  • Paolino Tola
  • Rachel Vaque
  • William Rouchouze
  • Nancy Guiboud
  • Wahid Hamadouche
  • Martine Imbert
  • Alexandre Baillet
  • Rosaline Aslanian Habrard
  • Stéphane Djendoyan
  • Valérie Gonzalez
  • Yoann Thibault
  • Sarah Zidhane
  • Thierry Belle
  • Catherine Munier
  • Thibault-Georges Roguet
  • Emilie Chareyron
  • Louis Debauge
  • Béatrice Garelli

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marlène Mourier
Marlène Mourier (25 élus) Engagée 		3 569 52,81%
  • Marlène Mourier
  • Philippe Gilles
  • Éliane Guillon
  • Aurélien Esprit
  • Dominique Gential
  • Christian Rozo
  • Geneviève Audibert
  • Robert Tafankejian
  • Audrey Renaud
  • Florian Reverdy
  • Danièle Payan
  • Thierry Belle
  • Sophie Tanchon
  • Tanguy Gerland
  • Olimpia Blasco
  • Vincent Fugier
  • Agnès Lapeyre
  • Mahrez Sellami
  • Stéphanie Marillat
  • Paolino Tola
  • Rachel Vaque
  • Manuel Jamakorzian
  • Chantal Billiet
  • Mamadou Diallo
  • Rosaline Aslanian-Habrard
Wilfrid Pailhes
Wilfrid Pailhes (8 élus) Ensemble pour bourg les valence 		3 189 47,18%
  • Wilfrid Pailhes
  • Christiane Ranc
  • Alexandre Pothain
  • Brigitte Bajard
  • Frédéric Tremblay
  • Maria Carlomagno
  • Denis Cluzel
  • Marie-Hélène Miramont
Participation au scrutin Bourg-lès-Valence
Taux de participation 48,75%
Taux d'abstention 51,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 929

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marlène Mourier
Marlène Mourier Engagée 		3 044 48,43%
Wilfrid Pailhes
Wilfrid Pailhes Ensemble pour bourg les valence 		2 303 36,64%
Alexandre Pothain
Alexandre Pothain Bien vivre la ville 		938 14,92%
Participation au scrutin Bourg-lès-Valence
Taux de participation 45,18%
Taux d'abstention 54,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 416

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marlène Mourier
Marlène Mourier (25 élus) La force de l'engagement 		4 590 50,91%
  • Marlène Mourier
  • Bernard Collignon
  • Éliane Guillon
  • Gaétan Menozzi
  • Dominique Gential
  • Jean-Benoît Kelagopian
  • Myriam Ben Salem
  • Jean-Paul Lorenzi
  • Geneviève Audibert
  • Aurélien Esprit
  • Danièle Payan
  • Bernard Guillet
  • Inès Belmostefa (Dit Pintus)
  • Damien Toumi
  • Mariam Kenan
  • Paolino Tola
  • Brigitte Zahm
  • Vincent Fugier
  • Rachel Vaque
  • Dominique Bergerioux
  • Christiane Montaner
  • Yoann Ducros
  • Marguerite Nguyen
  • Fabrice Bertoli
  • Mireille Ezikian
Wilfrid Pailhes
Wilfrid Pailhes (8 élus) Agir pour bourg les valence 		4 425 49,08%
  • Wilfrid Pailhes
  • Valérie Keyser
  • Jean Patoulliard
  • Christiane Ranc
  • Gérard Esson
  • Marianne Ory
  • Jean-Yves Girouin
  • Françoise Neyron
Participation au scrutin Bourg-lès-Valence
Taux de participation 67,31%
Taux d'abstention 32,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,58%
Nombre de votants 9 254

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Wilfrid Pailhes
Wilfrid Pailhes Agir pour bourg les valence 		3 965 48,67%
Marlène Mourier
Marlène Mourier La force de l'engagement 		3 789 46,51%
Rosalie Kerdo
Rosalie Kerdo Ensemble pour un avenir durable 		392 4,81%
Participation au scrutin Bourg-lès-Valence
Taux de participation 61,84%
Taux d'abstention 38,16%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,20%
Nombre de votants 8 503

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