Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourg-lès-Valence : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourg-lès-Valence [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bourg-lès-Valence sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bourg-lès-Valence.
L'actu des élections municipales 2026 à Bourg-lès-Valence
12:09 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Bourg-lès-Valence
Les élections municipales offrent la possibilité aux votants de Bourg-lès-Valence de réagir sur les enjeux qui affectent leur ville. À Bourg-lès-Valence comme ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. À titre de rappel, Marlène Mourier a obtenu la mairie au deuxième tour en 2020. Son bilan municipal est cette année soumis au jugement des électeurs. La liste de ceux qui se présentent au suffrage ce dimanche est consultable ci-dessous. Pour faire leur devoir électoral, les habitants de l'agglomération sont en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 15 bureaux de vote de Bourg-lès-Valence. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections municipales à Bourg-lès-Valence dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bourg-lès-Valence
|Tête de listeListe
|
Wilfrid Pailhes
Liste divers gauche
AGIR POUR BOURG-LES-VALENCE
|
|
Marlène Mourier
Liste divers droite
Gardons le cap !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marlène Mourier (25 élus) Engagée
|3 569
|52,81%
|
|Wilfrid Pailhes (8 élus) Ensemble pour bourg les valence
|3 189
|47,18%
|
|Participation au scrutin
|Bourg-lès-Valence
|Taux de participation
|48,75%
|Taux d'abstention
|51,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 929
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marlène Mourier Engagée
|3 044
|48,43%
|Wilfrid Pailhes Ensemble pour bourg les valence
|2 303
|36,64%
|Alexandre Pothain Bien vivre la ville
|938
|14,92%
|Participation au scrutin
|Bourg-lès-Valence
|Taux de participation
|45,18%
|Taux d'abstention
|54,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 416
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marlène Mourier (25 élus) La force de l'engagement
|4 590
|50,91%
|
|Wilfrid Pailhes (8 élus) Agir pour bourg les valence
|4 425
|49,08%
|
|Participation au scrutin
|Bourg-lès-Valence
|Taux de participation
|67,31%
|Taux d'abstention
|32,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,58%
|Nombre de votants
|9 254
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Wilfrid Pailhes Agir pour bourg les valence
|3 965
|48,67%
|Marlène Mourier La force de l'engagement
|3 789
|46,51%
|Rosalie Kerdo Ensemble pour un avenir durable
|392
|4,81%
|Participation au scrutin
|Bourg-lès-Valence
|Taux de participation
|61,84%
|Taux d'abstention
|38,16%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,20%
|Nombre de votants
|8 503
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