Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourg-lès-Valence : les infos en direct

Programme de Marlène Mourier à Bourg-lès-Valence (Gardons le cap !)

Engagements pour Bourg-lès-Valence

La liste « Gardons le Cap ! » présente des engagements clairs pour améliorer la vie des Bourcains. Parmi ces engagements, on trouve la préservation du pouvoir d'achat grâce à une gestion rigoureuse des finances publiques. De plus, des projets d'aménagement urbain sont prévus pour transformer la ville tout en respectant l'environnement.

Sécurité et tranquillité

La sécurité des citoyens est une priorité pour l'équipe de Marlène MOURIER. Des mesures concrètes, telles que le développement de la vidéoprotection et le renforcement des effectifs de la police municipale, seront mises en œuvre. Ces actions visent à garantir un cadre de vie serein et sécurisé pour tous les habitants.

Valeurs républicaines

La liste s'engage fermement à défendre les valeurs républicaines, notamment en s'opposant aux mariages de complaisance. Marlène MOURIER souligne l'importance de ne pas détourner les institutions pour favoriser l'immigration clandestine. Cet engagement témoigne d'une volonté de respecter les lois et de protéger l'intégrité de la société.

Projets d'avenir

Des projets ambitieux sont envisagés pour transformer Bourg-lès-Valence en une ville moderne et agréable. Parmi ces projets figurent l'aménagement de l'avenue de Lyon et la rénovation des quais du Vieux Bourg. Ces initiatives visent à améliorer le cadre de vie et à favoriser les mobilités douces pour un avenir durable.