Résultat municipale 2026 à Bourg-lès-Valence (26500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bourg-lès-Valence a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bourg-lès-Valence, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourg-lès-Valence [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marlène MOURIER
Marlène MOURIER (25 élus) Gardons le cap ! 		4 334 51,12%
  • Marlène MOURIER
  • Aurélien ESPRIT
  • Eliane GUILLON
  • Florian REVERDY
  • Nathalie JEANY
  • Grégoire Robert TAFANKEJIAN
  • Sylvie GHARIBIAN
  • Stéphan TEYCHONNEAU
  • Danièle PAYAN
  • Vincent FUGIER
  • Camille PAOLI
  • Mamadou Raffiou DIALLO
  • Maëli DUFRESNE
  • Tanguy GERLAND
  • Celia MANGOLD
  • Benjamin FRAISSE
  • Chantal BILLIET
  • Paolino TOLA
  • Rachel VAQUE
  • William ROUCHOUZE
  • Nancy GUIBOUD
  • Wahid HAMADOUCHE
  • Martine IMBERT
  • Alexandre BAILLET
  • Rosaline ASLANIAN HABRARD
Wilfrid PAILHES
Wilfrid PAILHES (8 élus) AGIR POUR BOURG-LES-VALENCE 		4 144 48,88%
  • Wilfrid PAILHES
  • Christiane RANC
  • Frédéric TREMBLAY
  • Maria CARLOMAGNO
  • Denis CLUZEL
  • Marie-Hélène MIRAMONT
  • Bruno ROUX
  • Valérie BELLEMIN
Participation au scrutin Bourg-lès-Valence
Taux de participation 58,66%
Taux d'abstention 41,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Nombre de votants 8 696

Source : ministère de l’Intérieur

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