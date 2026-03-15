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19:21 - Comment la composition démographique de Bourg-lès-Valence façonne les résultats électoraux ? En marge des municipales, Bourg-lès-Valence foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 19 872 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 387 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 5 689 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (80,01%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Avec 1 424 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 11,49%, Bourg-lès-Valence se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 332 €/an, la commune désire plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 15 mars 2026 à Bourg-lès-Valence contribue à élaborer l'avenir français.

17:57 - Quel score pour le RN à Bourg-lès-Valence lors des dernières élections ? Le Rassemblement national restait loin du groupe de tête lors de l'élection municipale à Bourg-lès-Valence il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 22,61% des voix lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 40,08% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 18,37% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Bourg-lès-Valence comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 32,12% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 32,91% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 45,56% lors du vote final.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention électorale à Bourg-lès-Valence ? Dans le cadre de l'élection municipale 2026 à Bourg-lès-Valence, l'affluence dans les bureaux de vote aura un rôle pivot sur les résultats locaux. En 2020, la participation s'était stabilisée à 45,18 % au premier round, proche des 44,7 % observés au niveau national alors que bon nombre d'électeurs avaient préféré ne pas se déplacer à cause du Covid. Le choix du locataire de l'Elysée avait pour sa part suscité un fort engouement, avec 74,93 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 25,07 %). Il y a quatre ans, les législatives livraient quant à elles une participation de 45,94 % (47,51 % au national), avant de bondir à 66,74 % en 2024. Entre-temps, les élections européennes avaient mobilisé 53,03 % des électeurs. En prenant du recul, les chiffres semblent former une ville où la participation peine à décoller par rapport au reste de la France.

15:59 - Les surprises de la dernière année électorale en date à Bourg-lès-Valence Le paysage politique de Bourg-lès-Valence a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une localité à dominante nationaliste. Lors du match européen de 2024, les citoyens de Bourg-lès-Valence avaient en effet placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 32,12% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Bourg-lès-Valence avaient ensuite propulsé aux avants-postes Jean-Paul Vallon (Rassemblement National) avec 32,91% au premier tour, devant Paul Christophle (Union de la gauche) avec 32,27%. C'est pourtant Paul Christophle (Union de la gauche) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 54,44% des suffrages exprimés.

14:57 - Bourg-lès-Valence : rappel des scores majeurs de la dernière présidentielle Lors des législatives de 2022, les votants de Bourg-lès-Valence accordaient leurs suffrages à Karim Chkeri (Nupes) avec 27,30% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Mireille Clapot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 54,04% des suffrages. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques jours plus tôt, les citoyens de Bourg-lès-Valence privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (26,84%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 23,33%. Lors de la finale de l'élection à Bourg-lès-Valence, les électeurs accordaient 59,92% pour Emmanuel Macron, contre 40,08% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Bourg-lès-Valence une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Fiscalité à Bourg-lès-Valence : un thème central pour les municipales 2026 ? Sur le plan de la fiscalité locale de Bourg-lès-Valence, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 929 euros en 2024 (relevé le plus récent), un chiffre à comparer avec les 761 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à environ 34,21 % en 2024 (contre environ 18,70 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 206 900 euros en 2024, en net recul par rapport aux 3 030 040 € engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 9,66 %. Cette taxe est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le résultat des dernières élections municipales à Bourg-lès-Valence À Bourg-lès-Valence, les résultats du scrutin municipal précédent ont été particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. Lors de la première manche électorale, Marlène Mourier (Divers droite) a surclassé ses rivaux en rassemblant 3 044 bulletins (48,43%). Juste derrière, Wilfrid Pailhes (Divers gauche) a recueilli 36,64% des votes. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Alexandre Pothain (Divers gauche), réunissant 14,92% des voix. Un delta important. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Marlène Mourier l'a finalement emporté avec 3 569 bulletins (52,81%), face à Wilfrid Pailhes qui a obtenu 47,18% des votants. De manière inattendue, l'outsider a pu remonter la pente avec un important réservoir de voix, rendant le final très serré. Même si Wilfrid Pailhes a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 886 suffrages à son total, le matelas d'avance de la vainqueure a résisté. Pour cette élection de 2026 à Bourg-lès-Valence, ce décor constitue un point de départ particulier.